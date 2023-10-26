Dove 和 Nike 携手推出首项线上教练计划 BODY CONFIDENT SPORT | 该计划旨在帮助全球女孩树立身体自信

VENUS WILLIAMS 与 Dove 的合作以及 LAURIE HERNANDEZ与 Nike 的合作将有助于提升这项 2023 年 10 月 24 日在纽约启动的计划的知名度

新泽西州恩格尔伍德克利夫斯2023年10月26日 /美通社/ -- 在青春期积极参与体育活动并坚持锻炼的女孩，通常拥有更高的身体自信，这将使其受益终身。尽管如此，Dove 和 Nike 的最新研究表明，全球有 45% 的青少年女孩放弃了体育活动，退出率是男孩的两倍，而对自己身体的不自信是最主要的原因。

Dove 作为全球最大的自尊和身体自信教育提供商，首次与体育用品商业巨头 Nike 合作，携手推出线上 Body Confident Sport 教练计划。Body Confident Sport 是首款旨在帮助 11 至 17 岁的女孩培养身体自信的教练工具，该工具已经过科学验证。

Dove 与 Venus Williams 和年轻运动员合作，庆祝 Body Confident Sport 课程的推出，这是一项与 Nike 合作的首个线上教练计划，旨在帮助全球女孩树立身体自信。照片来源：JP Yim for Getty

教练可以充当强大的榜样，为女孩打造一个积极的运动氛围，重视自尊而非成绩。事实上，美国有 83% 的女孩认为其教练使其感到更加自信。另外，61% 的女孩对接受教练关于身体自信教育的讲解感兴趣。

由两大领先品牌携手世界知名专家，包括外貌研究中心 (CAR) 和 Tucker 女孩与女性运动研究中心，历时两年，共同开发了 Body Confident Sport。该计划关注于运动氛围如何影响女孩的身体自信和自尊的最新发现。

网球冠军及企业家 Venus Williams 在与 Dove 合作时表示："在体育运动中，女孩常常面临着巨大压力，不仅是来自成绩和能力的压力，还有来自社会对其外貌的不合理期望的压力。我很高兴能与 Dove 合作开展这项课程，帮助培养女孩们的自信和自尊，构建积极的氛围，将关注焦点从外貌转向能力。我们的共同使命是使体育运动成为一个更具包容性和更加友好的环境，让全球各地的女孩们都能尽情参与其中。

"我们知道，体育运动对女孩们有着非常积极的影响，"奥运体操金牌得主 Laurie Hernandez 表示，"教练和运动员共同肩负营造包容性氛围和积极体验的责任，让所有女孩都有机会探索运动的魅力。运动有助于培养自信，进而使女孩们能够终身享受运动带来的乐趣，并投身于自己喜爱的体育运动中去。这正是与 Nike 合作、加盟 Body Confident Sport 让我感到自豪的原因。"

女孩进入青春期时，其身体会发生显著变化。参与运动时，女孩可能会感到自己暴露在他人对其身体能力和外貌的评判之下。

根据Dove 和 Nike 的最新调查结果，运动环境会对女孩的身体自信和自尊产生影响。

在美国，有 48% 的女孩因被告知其身体不适合运动而放弃运动，同时有 56% 的女孩因外貌受到物化或歧视。 1

51% 的女孩因被告知其不够优秀而放弃运动。

尽管如此，女孩们知道运动的益处，69% 的女孩表示，如果能更长时间地参与运动，她们会对自己的身体更有自信。

Body Confident Sport 线上教练工具经实验证明可减少自我物化，增加身体自尊，该工具将通过全球网络推广至学校及体育俱乐部。该计划建立在 Nike 和 Dove 长期支持女孩的承诺之上，旨在让全球超过一百万名年轻人受益。

"Dove 自 2004 年以来始终致力于为下一代提供建立身体自信和自尊的工具，确保每位年轻人不受限制。我们作为全球领先的女孩自尊和身体自信教育提供商，我们有责任在女孩自尊受到威胁的地方为其提供帮助。体育运动有潜力让女孩感到自信和强大，但很多女孩在体育环境中所受到的评判和批评正在削减其信心，限制其自信。能与 Nike 这样志同道合的品牌合作，为女孩创造一个更加公平的未来——无论是在赛场内外，我们非常自豪。"Dove 首席营销官 Alessandro Manfredi 表示。

"Nike 坚信，每个孩子都应获得参与体育运动的机会，我们致力于为那些机会较少的女孩提供更多的此类机会。"Nike, Inc. 首席社会与社区影响官、副总裁 Vanessa Garcia-Brito 表示，"全球女孩们都面临着复杂的文化和社会阻碍因素，而这往往会导致其过晚加入和过早退出体育运动。为改变这一状况，我们与 Dove 合作，并特别注重身体自信的指导。我们共同努力、消除壁垒并为教练提供能够帮助女孩们拥有终生自信的工具。通过将注意力从外貌转移到其自身的能力，我们鼓励更多女孩持续参与体育运动，并从中获益。我们相信，我们正在培养将推动世界向前迈进的下一代女性领袖和变革者。"

如欲了解更多信息，请访问 Bodyconfidentsport.com 以及 Body Confident Sport 计划。

联系方式：

Nike：Sandra Carreon-John ([email protected])

Dove：Samantha Colton ([email protected])

关于此项研究

此项调查由 Dove 和 Nike 合作进行，以揭示女孩们的体育运动体验及其对其自信的影响，同时研究导致女孩放弃体育运动的原因和可能解决方案。

我们邀请了来自巴西、加拿大、德国、意大利、日本、英国和美国的 4,917 名不同年龄、种族和社会经济背景的儿童参加了我们这项时长 15 分钟的线上调查。

在已获得其父母或法定监护人允许的情况下，此项研究涵盖了 3,506 名年龄在 9 至 17 岁之间的女孩（每个国家约 500 名）和 1,391 名年龄在 9 至 17 岁之间的男孩（每个国家约 200 名）。

关于 Body Confident Sport Body Confident Sport为教练提供了定制指导活动所需的资源，旨在激发身体自信，帮助女孩坚持体育运动。该计划有来自法国、印度、日本、墨西哥、英国和美国等 6 个国家的女孩和教练参与其中，经过 1,200 多名女孩参与的临床试验，证明了其中所使用的课程工具对提高女孩的自尊和身体自信具有科学依据。

关于 Dove 自尊计划 作为全球最大的自尊教育提供者，在过去的二十年，Dove 始终利用其自尊计划向家长、教师、导师和孩子提供免费的、经过学术验证的工具。迄今为止，Dove 已经在全球 150 个国家和地区的超过 1 亿的年轻人开展了 Dove 自尊计划，并计划在 2030 年前使 2.5 亿年轻人获益。

关于 Dove Dove 于 1957 年在美国创立，推出了 Beauty Bar，其特有的温和清洁剂和 ¼ 保湿霜的专利配方成为了 Dove 的基因。Dove 的传统建立在保湿的基础上，它的成长源于事实而非空口承诺，使其从一块 Beauty Bar 发展成为全球最受欢迎的美容品牌之一。女性始终是我们的灵感来源，自创立以来，我们一直致力于为所有女性提供卓越护理，并在广告中倡导真实的美。Dove 相信，每个人都有追求美的权利。美应该带来快乐，而不是焦虑。Dove 始终以推动全球女性树立对自身外貌的积极态度、实现其个人的美丽潜质为己任。

Dove 致力于努力拓展美丽的狭义诠释已有 60 余年。Dove 通过"Dove Real Beauty Pledge"承诺：

以真诚、多元和对女性的尊敬来勾勒女性形象。我们展示不同年龄、体型、种族、发色、类型和风格的女性。

展现女性的真实样貌，坚决反对数字失真，所有图片均经过所拍摄女性的批准。

借助全球最大的自尊教育提供者 Dove 的自尊计划，帮助年轻人树立身体自信和自尊。

关于 NIKE 总部位于俄勒冈州比弗顿的 NIKE, Inc. 是全球领先的运动鞋、服装、装备和配饰的设计、市场推广和分销商，其产品涵盖多种体育和健身活动。Converse 作为 NIKE, Inc. 的全资子品牌，致力于运动生活方式鞋类、服装和配饰的设计、市场推广和分销。如欲了解更多信息，请浏览 https://investors.nike.com/，查看 NIKE, Inc. 财报和其他财务数据。个人也可前往 https://about.nike.com/ 并关注 NIKE 的 Twitter、LinkedIn、Instagram 和 YouTube 账号。

1问题：在您参与体育活动时，以下情况（如有）您通常多久经历一次？请结合您过去和现在的经历。女生总数 n=3,506，放弃运动女生总数 n=1,301

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