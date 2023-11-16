Dove 和 Open Source Afro Hair Library 推出 Code my Crown：全球首部完整、免费的通过电子游戏呈现的质感头发和保护性发型编码指南

Code my Crown 由黑人 3D 艺术家创作，提供分步指导和 360 度图像映射，任何开发人员（无论在任何地方）均可在数码世界中创建黑人发质和发型并将其更好地呈现出来。

新泽西州恩格尔伍德克里夫斯2023年11月16日 /美通社/ -- 今天，Dove 和 Open Source Afro Hair Library 推出 Code my Crown：全球首部完整、免费的通过电子游戏呈现的质感头发和保护性发型编码指南。由黑人艺术家创作的 Code my Crown 是一部指导性指南，供编码员和开发人员编写更多样化、更真实的黑人 3D 发型描述，确保在虚拟游戏世界中更具代表性。任何人均可通过 Dove.com/CodemyCrown 免费下载。

数百万黑人玩家玩游戏是为了获得乐趣、社群感和自我表达--然而，尽管游戏行业的技术在不断进步，但对质感头发和保护性发型的描述仍然有限，而且往往非常刻板，不能代表现实世界中的质感头发和保护性发型的广度和美感。85% 的黑人游戏玩家认为电子游戏不能很好地体现质感头发。

Dove 和 Open Source Afro Hair Library 推出 Code my Crown：全球首部完整、免费的通过电子游戏呈现的质感头发和保护性发型编码指南

"在现实世界中，黑人发型种类多得令人咋舌。但在游戏领域却很少得到体现。当我们玩的游戏中没有黑人头发或黑人头发一直处于低质量时，这就意味着游戏设计之初并未考虑黑人玩家和我们的文化，仅在设计后进行了一点补充，这意味着我们的故事不值得讲述。否则，我们又如何解释虽然普遍存在的玉米垄发型、秃头、巨型迪斯科 "爆炸头"以及凌乱无造型的脏辫？为什么很少选择常见的渐层或拧转发型？" Code my Crown 首席贡献者兼 Open Source Afro Hair Library 创始人 A.M.Darke 解释道。

Dove 了解到，74% 的开发人员希望在电子游戏中，在更好地呈现质感头发并学习如何对质感头发进行编码方面扮演角色，因此，多芬正在采取行动，寻找解决方案。Dove 和 Open Source Afro Hair Library 在与自然发质专家合作中，发现目前在电子游戏中缺失优质质感头发或保护性发型被误传。

Dove 和 Open Source Afro Hair Library 从世界各地和漂泊他乡的黑人 3D 艺术家、动画制作人、程序员和学者中招募了一支团队，共同开发了 15 款原创发型，为数百种虚拟发型的塑造奠定了基础。

每种造型都附有分步说明、360 度图像映射和文化洞察，这样，任何地方的任何开发人员都能在数字世界中更好地建模和表现质感头发和风格。由于没有正规质感头发和造型的参考资料，许多使用 Code my Crown 的艺术家都是自学成才，他们都是通过尝试、努力和个人创新创造出作品。

"在我最常玩的电子游戏中，有数百种可选发型，但其中质感发型屈指可数。在我真正信仰的事业中发挥积极作用的感觉很棒。我个人非常感谢许多才华横溢的艺术家，他们在我之前无私地分享了他们的知识。他们的慷慨塑造了我的艺术之旅，能够通过这本指南回馈我们的艺术界，分享我的 3D 知识和个人经历，我感到非常有成就感。"首席 Code my Crown Developer 首席开发者、3D 艺术家、角色建模和数字造型专家 Isaac Olander 说道。

作为 CROWN 联盟的联合创始人，Dove 自 2019 年以来支持通过《CROWN 法案》，为自然发质创造一个尊重和开放的世界。虽然制定《CROWN 法案》是专门用于保护工作场所和 K-12 公立及特许学校免受种族原因造成的头发歧视，但引以为傲的是，Dove 倡导在虚拟世界中产生真正的影响，从而扩大了《CROWN 法案》的影响。作为 Dove"真实虚拟之美"计划的一部分，Dove 将继续培养游戏开发者，使他们能够在游戏中创造出更加多样化、更具包容性的女孩和妇女形象。

"在 Dove，我们相信每个人都应该在真实世界看到自己的美--在虚拟世界中也应同样看到。再怎么强调在电子游戏中要准确、充满尊重地描述质感头发的重要性都不为过，我们很自豪能尽绵薄之力，为电子游戏的多样性和代表性设定新标准。"Dove 全球主品牌高级副总裁 Leandro Barreto 解释道。"要确保黑人玩家在他们玩的游戏中看到自己，还有更多工作要做，但这项工作我们无法独自完成。我们呼吁游戏开发商和行业领导者加入我们的行列，通过 Code My Crown 帮助实现虚拟的美丽。"

每个人都应该有机会在我们创造的虚拟世界中做一回主角。让我们一起改变游戏规则，让黑人发型更具代表性。登录 Dove.com/CodeMyCrown，免费获取指南并进一步了解我们在游戏中推广质感头发和保护性发型的使命。我们一起来改变美吧。

#CodeMyCrown

如需了解更多信息，请联系：Sidney Sterling ([email protected])

关于研究

全球多学科研究、分析和数据咨询公司 Edelman DXI 于 2023 年 3 月/4 月在美国和英国进行在线调查，调查对象包括 1002 名成年游戏玩家（18 岁以上，美国 502 人，英国 500 人）、300 名黑人游戏玩家（18-55 岁自认为是黑人的玩电子游戏的男女，美国 175 人，英国 125 人）和 160 名电子游戏开发人员（18-55 岁在游戏行业从事开发工作的男女，美国和英国各 80 人）。

关于 Open Source Afro Hair Library

Open Source Afro Hair Library 提供免费、高质量的黑人头发质感和风格 3D 模型。黑人头发是黑人身份最重要一面，象征着文化自豪感、个人表达和政治反抗。我们的使命是从根本上扩展我们在屏幕上看到的黑人头发形象，以及制作这些形象的人。Open Source Afro Hair Library 由实验媒体艺术家 A.M.Darke 指导与来自全球各地的黑人艺术家合作，在虚拟空间中创作非凡的黑人形象。通过我们的 3D 艺术家奖学金计划，我们正在建立一个同性恋、女权主义者的创意社群，喜迎各种黑人肤色。

关于 Dove

Dove 成立于 1957 年，当时在美国推出了 Beauty Bar，其专利配方含有温和清洁剂和 ¼ 保湿霜。Dove 的传统建立在保湿的基础上，它的成长源于事实而非空口承诺，使其从一块 Beauty Bar 发展成为全球最受欢迎的美容品牌之一。女性始终是我们的灵感来源，自创立以来，我们一直致力于为所有女性提供卓越护理，并在广告中倡导真实的美。Dove 相信，每个人都有追求美的权利。美应该带来快乐，而不是焦虑。Dove 始终以推动全球女性树立对自身外貌的积极态度、实现其个人的美丽潜质为己任。

Dove 致力于努力拓展美丽的狭义诠释已有 60 余年。Dove 通过"Dove Real Beauty Pledge"承诺：

以真诚、多元和对女性的尊敬来勾勒女性形象。我们展示不同年龄、体型、种族、发色、类型和风格的女性。

展现女性的真实样貌，坚决反对数字失真，所有图片均经过所拍摄女性的批准。

借助全球最大的自尊教育提供商 Dove 的自尊课程，帮助年轻人树立身体自信和自尊。

关于 CROWN Coalition CROWN Coalition 由 Dove 与一组黑人女性共同创立，其中包括 Esi Eggleston Bracey（联合利华北美个人护理总裁兼首席执行官）、Adjoa B. Asamoah（ABA 咨询公司首席执行官）、Orlena Nwokah Blanchard（Seven Elements 首席执行官）和 Kelli Richardson Lawson（欢乐之家首席执行官）。

关于北美 Unilever

北美 Unilever 是全球领先的美容与保健、个人护理、家庭护理、营养产品和冰淇淋产品供应商，产品销售遍及 190 多个国家，每天有 34 亿人使用其产品。我们在全球拥有 127,000 名员工，2022 年销售额达 601 亿欧元。我们在北美的主要品牌包括 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、TRESemmé 和 Vaseline。

我们的愿景是成为全球可持续发展业务的领导者，并展示我们如何以目标为导向、适应未来的业务模式推动卓越绩效。我们有着悠久的传统，是一家不断进取、可靠的企业。

可持续业务战略"Unilever Compass"旨在帮助我们实现卓越绩效，推动可持续和可靠增长，同时：

1. 改善地球的健康状况；

2. 改善人们的健康状况、增强人们的信心和提高人们的幸福度；

3. 并为建设一个更公平、更具社会包容性的世界做出贡献。

更多有关美国 Unilever 及其品牌的信息，请访问：www.unileverusa.com

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