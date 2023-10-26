Dove 攜手 Nike 推出 BODY CONFIDENT SPORT，首個旨在增強女性身體自信的綫上教練計劃

透過 VENUS WILLIAMS 與 Dove 的合作 以及 LAURIE HERNANDEZ 與 Nike 的合作，將有助於提升 2023 年 10 月 24 日在紐約啓動的這一計劃的知名度

新澤西州恩格爾伍德克利夫斯2023年10月26日 /美通社/ -- 從青春期開始便參加運動並堅持鍛煉的女孩對自身的身體更加自信，而這一自信將對她們終生產生積極的影響。然而，Dove 聯合 Nike 開展的新研究發現，全球有 45% 的青春期女孩放棄運動，這概率是男生的兩倍，其中身體自信是最大的導火線。

Dove 是全球最大的自尊及身體自信教育提供者，首次與體育用品商業巨頭 Nike 合作，聯手發佈 Body Confident Sport 綫上教練計劃。這是首個此類計劃，採用經科學驗證的培訓工具，幫助年齡介於 11 至 17 歲的女孩建立身體自信。

Dove 與 Venus Williams 及年輕運動員攜手慶祝 Body Confident Sport 的發佈。Body Confident Sport 是 Dove 聯合 Nike 開發的同類首個綫上教練計劃，幫助全球女孩建立身體自信。相片來源：JP Yim for Getty

教練發揮著強大的示范作用，為女孩們營造一個積極的鍛煉環境，重視自尊而不是表現。事實上，83% 的美國受訪女孩表示，她們的教練使她們更加自信，而 61% 的女孩有興趣了解教練關於身體自信的講解。

這兩個品牌與全球知名專家機構聯合開發課程，包括外貌研究中心 (CAR) 和 Tucker 女子運動研究中心，歷時兩年共同開發了 Body Confident Sport，重點關注運動環境對女孩身體自信及自尊的影響方面的新發現。

網球冠軍和企業家 Venus Williams 在與 Dove 合作時指出：「在體育界，女孩往往受到巨大的壓力，不僅是因為表現和能力，更是因為對她們外表不切合實際的期望。我非常興奮能夠參與這個計劃並與 Dove 合作，幫助女孩培養自信，營造積極的環境，將對外貌的關注轉移到個人能力上來。我們共同的目標，是讓體育運動成爲一個更加共融、友好的環境，讓全球女孩參與其中。」

「我們認識到體育運動能為女孩帶來莫大的裨益，」奧運金牌得主 Laurie Hernandez 表示，「教練和運動員負有相同的責任，需要協同營造共融的環境與積極的體驗，令每一個女孩都有機會發掘探索體育運動的魅力。鍛煉有助於提高自信，這將使女孩能終生享受熱愛的運動帶來的樂趣，並投身其中。這也是我很榮幸能夠與 Nike 合作，支持Body Confident Sport 的原因。」

當女孩進入青春期，她們的身體會發生明顯的變化。這些變化使她們在運動和鍛煉中可能受到他人對她們的身體和外貌的關注和評論。

根據 Dove 和 Nike 的新發現，運動環境對女孩的身體自信和自尊會產生影響：

在美國，48% 的女孩在被告知自身身體狀況不適合運動時選擇放棄運動，而 56% 曾因外貌遭遇物化或歧視。 1

51% 的女孩在被告知自己並不夠優秀時選擇放棄。

不過，女孩們知道運動的好處，69% 的女孩認為，如果她們堅持運動更長的時間，她們將對自己的身體會更有自信。

Body Confident Sport 綫上教練工具經證實可減少自我物化，提升身體自尊，該工具將透過全球網絡推廣至學校及體育俱樂部。這個計劃建立在 Nike 和 Dove 支持女孩的長期承諾之上，旨在惠及全球超過一百萬名年輕人。

「自 2004 年以來，Dove 一直致力於為下一代提供建立身體自信和自尊的工具，從而讓年輕人不再受到阻礙。作為全球領先的女孩自尊及身體自信教育提供者，我們有責任在女孩的自尊受到威脅的地方對其進行幫助。運動擁有令女孩變得自信與強健的潛力，但對於許多女孩來說，她們在運動環境遭到的評判與批評傷害了她們的信心，限制了她們的自信。能與 Nike 這樣志同道合的品牌合作，為女孩謀求運動場內外的公平未來，我們感到非常驕傲，」Dove 行銷總監 Alessandro Manfredi 表示。

「Nike 相信，所有孩子都應當有參與體育運動的機會，而我們力求為運動參與較少的女孩擴闊玩樂與運動空間，」Nike, Inc. 副總裁、社會與社區影響總監 Vanessa Garcia-Brito 表示，「全球的女孩們都面臨複雜的文化與社會障礙，她們較晚加入運動且更早放棄運動。我們與 Dove 的合作和對身體自信的獨特關注，旨在改變這一現狀。我們共同行動，透過為教練提供指導工具打破障礙，為女孩營造終生的自信。我們致力於將對身體外形的關注轉移至身體能力，由此更多的女孩能夠堅持運動，體會運動帶來的裨益。我們相信，我們正在培養引領世界前進的下一代女性領袖和變革者。」

如欲了解更多資訊，請訪問 bodyconfidentsport.com 及 Body Confident Sport 計劃。

聯絡方式：

Nike：Sandra Carreon-John ([email protected])

Dove：Samantha Colton ([email protected])

關於此項研究

Dove 和 Nike 開展了一項調查，旨在揭示女孩的運動經歷及其對她們自信的影響，以及女孩放棄運動背後的原因及潛在解決方案。

這項調查邀請了巴西、加拿大、德國、意大利、日本、英國和美國 4,917 名不同年齡、族裔及社會經濟背景的兒童，參與一項為時 15 分鐘的網絡調查。

研究對象為 3,560 名年齡介於 9 至 17 歲的女孩（每個國家約 500 名），以及 1,391 名年齡介於 9 至 17 歲的男孩（每個國家約 200 名），在他們參與調查前均分別經得其家長或法定監護人的同意。

關於 Body Confident Sport Body Confident Sport 為教練提供他們定制指導活動所需的資料，來激發身體形象自信，幫助女孩堅持運動。本計劃匯集了來自法國、印度、日本、墨西哥、英國和美國等 6 個國家的女孩及教練的意見，課程包括了經科學驗證的工具。這些課程工具經過 1,200 名女孩的臨床試驗，被證實可提升女孩自尊及身體自信。

關於 DOVE 自尊計劃 Dove 是全球最大的自尊教育提供者，近二十年來憑藉 Dove 自尊計劃為父母、教師、導師和孩子免費提供經學術驗證的工具。迄今為止，Dove 自尊計劃已在 150 個國家及地區惠及超過 1 億名年輕人，並計劃到 2030 年底幫助 2.5 億年輕人。

關於 Dove Dove 於 1957 年在美國成立，以 Beauty Bar 為基礎，以專利的混合溫和清潔乳和 ¼ 潤膚露為特色。Dove 的傳統以保濕為基礎，效果得到市場驗證，Dove 因此從 Beauty Bar 發展成為全球最受喜愛的美容品牌之一。女性一直是我們的靈感來源，從一開始，我們就致力為所有女性提供卓越的呵護，並且在我們的廣告中宣揚真正的美。Dove 相信每個人都有美麗的一面。美麗應該帶來快樂而非焦慮。Dove 的使命是啟發各地的女性對外表形成正確的看法，實現她們潛在的美。

60 年來，Dove 一直致力為擴展美麗的狹窄定義而努力不懈。藉著「Dove Real Beauty Pledge」，Dove 承諾︰

描繪真誠、多樣及有尊嚴的女性。展示不同年齡、體形、族裔、髮色、類型和風格的女性。

描繪真實生活中的女性，不會有任何數碼扭曲，而且所有影像均獲得受展示女性的許可。

作為全球最大型的自尊教育提供者，透過 Dove 自尊計劃協助年輕人建立身體自信和自尊。

關於 Nike NIKE, Inc. 總部位於美國俄勒岡州比弗頓，是全球各類運動及健身活動的領先運動鞋、運動服飾、運動裝備及運動配件設計、行銷及分銷公司。Converse 是 NIKE, Inc. 全資持有的附屬品牌，從事運動生活方式運動鞋、運動服飾及運動配件的設計、行銷和分銷。如欲進一步了解更多資訊，請瀏覽 https://investors.nike.com/，查看 NIKE, Inc. 的收益公告及其他財務資訊。個人亦可前往 https://about.nike.com/ 並在 Twitter、LinkedIn、Instagram 及 YouTube 上追蹤 NIKE。

1問題：您在運動時，遭遇以下各項情況（如有）的頻率是？請思考您過去及現在的經歷。受訪女孩總數 n= 3,560，放棄運動的女孩總數 n= 1,301

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