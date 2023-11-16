Code my Crown 由黑人 3D 藝術家製作，提供逐步指示和 360 度相片映射，讓任何開發者無論身在何處都可以在數碼世界中構建並更好地呈現黑人髮質和髮型。

美國新澤西州恩格爾伍德克利夫斯 2023年11月16日 /美通社/ -- Dove 和 Open Source Afro Hair Library 今日推出 Code my Crown，這是世界首個用於為電子遊戲中的捲度混合頭髮和保護性髮型進行編碼的免費完整指南。由黑人藝術家製作的 Code my Crown 是一個為編碼人員和開發者而設的指導指南，讓他們能編碼出更多元化和更真實的 3D 黑人髮型，以確保在虛擬遊戲世界中有更多表達。任何人都可以在 Dove.com/CodemyCrown 免費下載這個指南。

數以百萬計的黑人玩家為了娛樂、社群意識和表達自我而玩遊戲，然而，儘管遊戲行業在技術上取得了很大進步，但對於捲度混合頭髮和保護性髮型的描繪仍然有限，常常充滿刻板印象，並且無法代表現實世界中各種多樣的髮型的廣度和美感。有 85% 的黑人玩家認為電子遊戲對捲度混合頭髮的描繪欠佳。

Dove 與 Open Source Afro Hair Library 推出 Code my Crown：世界首個用於為電子遊戲中的捲度混合頭髮和保護性髮型進行編碼的免費完整指南

「在現實世界中，有各種各樣的黑人髮型。但這在遊戲世界中未有被充分反映出來。當我們玩的遊戲中沒有黑人髮型，或者黑人髮型的質素一直很差，這傳達出的訊息是黑人玩家和我們的文化被忽視，我們的故事不值得講述。否則，我們怎麼解釋為什麼會經常看到亂七八糟的粟米頭、以禿塊代替頭髮分界、巨大的士高爆炸頭，以及未整理的編織辮？為什麼常見的漸層髮型或螺絲卷很少成為選擇？」Code my Crown 首席貢獻者兼 Open Source Afro Hair Library 創辦人 A.M. Darke 解釋道

為回應 74% 的開發者希望參與推廣在電子遊戲中更好地表達捲度混合頭髮，並了解如何為捲度混合頭髮進行編碼，Dove 正作出行動以尋求解決方案。Dove 和 Open Source Afro Hair Library 與自然捲髮專家合作，識別出目前在電子遊戲中最為缺少或最經常被錯誤表達的捲度混合頭髮和保護性髮型。

Dove 與 Open Source Afro Hair Library 聯合招募了一個由黑人 3D 藝術家、動畫師、程式設計師和學者組成的團隊，以開發 15 個原創髮型雕塑，其可以為數以百計的虛擬髮型可能性奠下基礎。

每個雕塑都附有逐步指示、360 度相片映射和文化見解，以便任何開發者在任何地方都能更好地在數碼世界模擬和表達捲度混合頭髮和髮型。在缺乏正式參考材料來模擬捲度混合的頭髮和髮型的情況下，許多 Code my Crown 藝術家都是自學成才，他們的作品是透過試驗、努力和個人創新取得的成果。

「在我經常玩的電子遊戲中，有數百種可用的髮型可供選擇，但只有少數是捲度混合的髮型。能夠在我真心相信的事業中扮演積極角色的感覺很棒。我個人非常感謝那些在我之前無私分享知識的眾多有才華的藝術家。他們的慷慨奉獻塑造了我的藝術之路，能夠藉著這個指南回饋我們的藝術社群，分享我的 3D 知識和個人經歷，這件事非常有意義。」Code my Crown 首席開發人員，3D 藝術家和角色建模與數碼雕塑專家 Isaac Olander 表示。

作為 CROWN 聯盟的其中一個共同創辦人，Dove 自 2019 年起一直藉著支持通過《CROWN 法案》來為自然捲髮建立一個受到尊重和開放的世界。雖然《CROWN 法案》特別保護在工作場所和 K-12 公立和特許學校中基於種族的頭髮歧視，Dove 自豪地透過在虛擬世界中提倡真正的影響力，擴大更廣泛的 CROWN 使命。作為持續進行的 Dove 虛擬真實之美 (Real Virtual Beauty) 倡議的一部分，Dove 會繼續教育遊戲開發者，並讓他們能夠在遊戲中製作出更多元化和具包容性的女孩和女性形象。

「在 Dove，我們相信每個人都應該看到自己的美在周遭的世界中得到體現，這點在虛擬世界也不例外。在電子遊戲中準確而尊重地描繪捲度混合頭髮的重要性並不過份，我們很自豪能夠在為電子遊戲中的多元化和表達定下新標準的行動中出一分力」Dove 主品牌全球副總裁 Leandro Barreto 表示。「要確保黑人玩家在他們玩的遊戲中看到自己仍有很多工作要做，但我們無法獨自完成。我們呼籲遊戲開發者和行業領袖加入我們，以 Code My Crown 協助讓虛擬的美成真。」

每個人都應該有機會在我們建立的虛擬世界中看到自己成為英雄。讓我們一起改變黑人髮型的表達。請前往 Dove.com/CodeMyCrown 取得免費指南，並進一步了解我們在遊戲中擴展捲度混合頭髮和保護性髮型的使命。讓我們將美改變。

#CodeMyCrown

如欲了解更多資訊，請聯絡：Sidney Sterling ([email protected])

關於研究

網上調查由全球跨領域研究、分析及數據顧問公司 Edelman DXI 於 2023 年 3 月／4 月在美國和英國進行，參與者包括 1,002 名成年玩家（年齡為 18 歲以上，美國 502 人，英國 500 人）、300 名黑人玩家（年齡為 18-55 歲的男性和女性，自認為黑人且有玩電子遊戲，美國 175 人，英國 125 人），以及 160 名電子遊戲開發者（年齡為 18-55 歲的男性和女性，在遊戲行業中擔任開發者，美國和英國各 80 人）。

關於 Open Source Afro Hair Library

Open Source Afro Hair Library 提供免費而高質素的黑人頭髮紋理和造型的 3D 模型。黑人頭髮是黑人身份認同的重要一環，象徵著文化自豪、表達自我和政治抵抗。我們的使命是從根本地擴展我們在螢幕上看到的黑人髮型影像，以及創造這些影像的人。在實驗媒體藝術家 A.M. Darke 的指導下，Open Source Afro Hair Library 與來自世界各地的黑人藝術家合作，在虛擬空間中創作出非凡的黑人形象。超出一項資源，透過我們的 3D 藝術家獎學金計劃，我們正在建立一個酷兒、女性主義、創意的社群，來歌頌每一種黑人膚色。

關於Dove

Dove 於 1957 年在美國成立，以 Beauty Bar 為基礎，以專利的混合溫和清潔乳和 ¼ 潤膚露為特色。Dove 的傳統以保濕為基礎，效果得到市場驗證，Dove 因此從 Beauty Bar 發展成為全球最受喜愛的美容品牌之一。女性一直是我們的靈感來源，從一開始，我們就致力為所有女性提供卓越的呵護，並且在我們的廣告中宣揚真正的美。Dove 相信每個人都有美麗的一面。美麗應該帶來快樂而非焦慮。Dove 的使命是啟發各地的女性對外表形成正確的看法，實現她們潛在的美。

60 年來，Dove 一直致力為擴展美麗的狹窄定義而努力不懈。藉著「Dove Real Beauty Pledge」，Dove 承諾︰

描繪真誠、多樣及有尊嚴的女性。展示不同年齡、體形、族裔、髮色、類型和風格的女性。

描繪真實生活中的女性，不會有任何數碼扭曲，而且所有影像均獲得受展示女性的許可。

作為全球最大型的自尊教育提供者，透過 Dove 自尊計劃協助年輕人建立身體自信和自尊。

關於 CROWN Coalition CROWN Coalition 由 Dove 聯合一個由黑人女性組成的團隊共同創立，這些女性包括 Esi Eggleston Bracey（Unilever 個人護理北美地區總裁兼行政總裁）、Adjoa B. Asamoah（ABA Consulting 行政總裁）、Orlena Nwokah Blanchard（Seven Elements 行政總裁）和 Kelli Richardson Lawson（House of JOY 行政總裁）。

關於北美 Unilever

Unilever 是全球領先的美容與健康、個人護理、家居護理、營養和雪糕產品供應商之一，產品在 190 多個國家／地區銷售，每天獲得 34 億人次使用。我們在全球擁有 127,000 名員工，在 2022 年的銷售額為 601 億歐元。我們在北美的領先品牌包括 Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、TRESemmé 和 Vaseline。

我們希望成為可持續發展業務的全球領導者，展現我們以目標主導兼迎合未來的商業模式如何推動卓越表現。本公司不斷進取且勇於承擔責任，並以此為一直以來的企業傳統。

Unilever Compass 是我們的可持續發展經營策略，旨在幫助我們實現卓越業績，推動負責地可持續地增長，同時：

1. 改善地球環境的健康；

2. 改善民眾的健康、信心和福祉；

3. 為建立一個更公平、更具社會包容性的世界作出貢獻。

如欲取得更多美國 Unilever 及其品牌的資料，請瀏覽：www.unileverusa.com

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