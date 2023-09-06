DOVE发起#FREETHEPITS活动，在纽约时尚界最重要的一周激发腋下自信

炎炎夏日来临，时尚圈也随之升温，无论是在地铁站台，还是在纽约最盛大的时装周街头，女士们自然都希望能脱去层层束缚，保持舒适。 但当气温升高时，女性腋下的不安全感也会随之增加。 当她们对自己的腋下感觉不佳时，每10位女性中就有7位不太可能按照自己想要的方式穿着、参加社交活动、赴约会等。* 此外，2022年Dove腋下信心调查还发现：

80%的女性相信社会提倡"理想"的腋下；大多数人认为"理想"的腋下应该是无毛、光滑、无异味、色泽均匀的

58%的女性表示，她们曾因腋下而被他人评头论足

56%的女性表示她们会因为自己的腋下而评价自己

82%的女性因自己的腋下感到尴尬

今年9月，Dove将在时装周上推动变革，赋能女性摒弃对腋下的刻板印象，克服腋下焦虑。 当时尚达人从世界各地来到纽约，帮助定义时尚和美容的下一个演变时，Dove将邀请他们挑战美容现状和#FreeThePits，无论其外观如何。 所有女性都应该对自己的腋下充满自信，而不应该受到任何评判。

9月7日星期四，即纽约时装周的第一天，Dove"腋下小站"将于美国东部时间上午9点至下午5点在切尔西市场（第9大道和第14街的拐角处）亮相。 消费者可以顺便来庆祝一下他们的腋下，获得包含Dove除臭剂的腋下套装、一张免费的地铁卡MetroCard（两次乘车，价值5.80美元）和其他物品，让他们保持清新和自信（发完为止）。

Dove Deodorants全球副总裁Bianca Cancellara表示："从一开始，Dove就完全致力于倡导积极的美容体验，包括改变对腋下的看法，摒弃狭隘的美容标准，赋能女性自信地接受自己的腋下，无论是什么样子。 我们很高兴能直接与女性建立联系，特别是在著名的纽约时尚周期间，来自世界各地的女性齐聚一堂，重新定义和庆祝时尚和美容的下一次演变。"

Dove相信所有腋下都是值得关爱的完美腋下。 是时候让腋下免受评判了。 与Dove一起摒弃对腋下的刻板印象，分享您的腋下故事，标记@Dove和#FreeThePits，庆祝您的完美腋下。 要了解有关Dove和#FreeThePits活动的更多信息，请访问 Dove . com ，并在社交媒体上关注 @Dove 。

*2022年Dove腋下信心调查

关于Dove

Dove于1957年诞生于美国，当时推出了Beauty Bar香皂，专利配方包括温和清洁成分和1/4保湿霜。 Dove的传统基于保湿，它依靠实证而非承诺，从一块Beauty Bar香皂成长为世界上最受欢迎的美容品牌之一。 女性一直是我们的灵感来源，从创立之初，我们就一直全心全意致力于为所有女性提供卓越护理，并在我们的广告中倡导真实之美。 Dove相信美属于每个人。 这种美应该是信心之源，而不应引起焦虑。 Dove的使命是激励世界各地的女性与她们的外表建立积极的关系，并实现她们个人的美丽潜力。

60年来，Dove一直致力为扩展美丽的狭隘定义而努力不懈。 通过"Dove真实美承诺"，Dove承诺：

以诚信、多元和尊重的态度塑造女性形象。 我们展示不同年龄、身材、种族、发色、类型和风格的女性。

我们以零数字失真方式描绘真实生活中的女性，所有形象都得到所描绘女性的认可。

通过世界上最大的自尊教育提供者"Dove自尊项目"（Dove Self-Esteem Project）帮助年轻人建立身体自信和自尊。

关于北美联合利华

联合利华（Unilever）是全球领先的美容与个人护理、家庭护理以及食品与点心产品供应商之一，其产品行销190多个国家/地区，每天有34亿人使用。 我们拥有14.8万名员工，2021年销售额达524亿欧元。 我们超过一半的业务分布在发展中及新兴市场。 我们在世界各地的家庭用品中拥有约400个品牌，其中包括Dove、Knorr、Hellmann's、Magnum、Axe、Ben & Jerry's、Degree、Seventh Generation、St. Ives、 Suave、TRESemmé和Vaseline等标志性品牌。

我们的愿景是成为可持续发展业务领域的全球领导者，并展示我们以目标为主导、面向未来的业务模式如何推动卓越业绩。 我们拥有悠久的传统，即成为一个惕励前行的负责任企业。 这可以追溯到我们创始人威廉·利华（William Lever）的时代，他在100多年前推出了世界上第一个目标明确的品牌——阳光香皂（Sunlight Soap），这是我们今天管理公司的核心。

《联合利华指南》（Unilever Compass）是我们的可持续发展业务战略，旨在帮助我们实现卓越业绩并推动可持续和负责任增长，同时：

增进地球的健康；

增进人类的健康、信心和福祉；以及

为建设一个更公平、更具社会包容性的世界做出贡献。

尽管还有很多未尽事宜，但在过去一年中，我们很荣幸在标普道琼斯可持续发展指数（S&P's Dow Jones Sustainable Index）中获得行业领先地位，在CDP的气候、水和森林基准中获得"3A"评价，并且连续第11年在GlobeScan/SustainAbility可持续发展领导者调查中排名榜首。

有关美国联合利华（Unilever U.S.）及其品牌的更多信息，请访问： www.unileverusa.com

媒体 联系人：

Annie Rehm，[email protected]

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