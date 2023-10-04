对于婴幼儿来说，窗帘拉绳是家中头号隐患之一

纽约, Oct. 4, 2023 /美通社/ -- 窗帘拉绳对幼儿有潜在的勒颈窒息的危险，因此被认为是家中的头号隐患之一。为了提高人们对这种隐患的认识，十月被定为"窗帘安全月"。窗帘安全委员会 (WCSC) 和安全专家敦促父母和看护人在有幼儿的家庭中仅使用无拉绳窗帘或幼儿无法触及拉绳的窗帘。

随着新一代年轻人成为父母，他们需要加强对这个问题的认识程度。2023 年的一项全国调查发现，在对这个家中隐患的认知方面，年轻一代、Z 世代和千禧一代的表现不如 X 世代和婴儿潮一代。‎意识到其危险性仅是一个开始。必须采取行动规避危险，将‎过时的窗帘换成更安全的新型无拉绳窗帘。

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建议家长和看护人遵循窗帘安全的 ABC 守则：‎

A 代表年龄 (Age) 。 婴幼儿最有可能被暴露在外或垂下的窗帘拉绳缠住，从而导致受伤或死亡。

婴幼儿最有可能被暴露在外或垂下的窗帘拉绳缠住，从而导致受伤或死亡。 B 代表最适合儿童 (Best for Kids) 。 有幼儿的家庭在购置窗帘时，请寻找标有 Best for Kids ™ 标志的产品，在美国所有主要零售商均有售。带有此标志的产品没有拉绳，或者采用了儿童无法触及的隐藏式拉绳，而且拉绳不会形成危险的绳圈。

有幼儿的家庭在购置窗帘时，请寻找标有 标志的产品，在美国所有主要零售商均有售。带有此标志的产品没有拉绳，或者采用了儿童无法触及的隐藏式拉绳，而且拉绳不会形成危险的绳圈。 C 代表无拉绳 (Cordless)。在有幼儿的地方应该仅使用无拉绳窗帘。

窗帘安全委员会副主任 Ralph Vasami 说："幼儿可能悄无声息地被窗帘拉绳缠住，而这一切可能只需要几秒钟时间。要预防这类事故发生并挽救生命，我们必须提高危机意识并采取行动。"

窗帘安全委员会建议遵循以下指南，以确保使用窗帘时的安全：

如需更多有关窗帘拉绳安全的信息，请访问 www.windowcoverings.org。如需更多有关居家安全的信息和注意事项，请访问 WCSC 的 Facebook , Twitter 和 Instagram 账号。

窗帘安全委员会 (WCSC) 是美国主要窗帘制造商、进口商和零售商创建的一个行业联盟。该委员会协助并支持其成员在业界的努力，包括鼓励有幼儿的家庭使用无拉绳窗帘，重新设计有拉绳窗帘，并支持国家ANSI/WCMA 有绳窗帘安全标准。WCSC 的活动绝不构成其成员或任何其他实体所承担的任何法律义务。寻求更多信息的消费者可以访问 WCSC 的官方网站 www.windowcoverings.org。

媒体联系人： Kristen Kurtz

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Window Covering Safety Council

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