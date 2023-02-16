多芬和领英支持《皇冠法案》，帮助终止职场头发歧视

# BlackHairIsProfessional设定目标，2023年底前教育100万招聘经理和工作场所专业人员，协助他们创造更公平和更具包容性的工作环境

新泽西州英格伍德克里夫2023年2月16日 /美通社/ -- Dove承诺致力于推动《皇冠法案》通过和终止全国基于种族的头发歧视，为此，这一品牌与全球最大的专业网络LinkedIn建立合作关系，致力于为所有专业人员创造平等的经济机会并更公平的结果。尽管美国一些州已通过《皇冠法案》，终止头发歧视，但基于种族的头发歧视在工作场所中仍是一个系统性问题——从招聘到日常工作场所中的互动——对黑人女性的就业和升职机会产生了显著影响。

由Dove和LinkedIn联合委托执行的新CROWN 2023工作场所调查研究发现，黑人女性因头发而被认为不专业的可能性高出2.5倍，并表明了职场中头发偏见和歧视黑人女性会影响系统性社会和经济。CROWN 2023工作场所调查研究还发现：

CROWN 2023年职场研究

对天然头发和发型的偏见会影响黑人女性的招聘方式。

大约2/3的黑人女性(66%)在接受面试前改变头发。其中41%的黑人女性将卷发拉直。

黑人女性觉得自己直发面试成功的可能性会提高54%（或超过1.5倍）。

头发歧视导致黑人女性在职场有负面的经历或结局。

卷发黑人女性在职场经历微歧视的可能性比直发黑人女性高2倍。

超过20%的25-34岁黑人女性因头发而被辞退。

年轻黑人专业人员感受到头发歧视带来的压力最大。

近一半(44%)的34岁以下黑人女性有留直发的压力。

25%的黑人女性认为自己因头发而被拒绝参加工作面试，对于34岁以下的女性来说，这个比例更高(1/3)。

"长期以来，黑人女性和男性因为其天然头发或留着象征我们文化身份的发型，而受到不公平对待、歧视和无数不平等的待遇。这包括被剥夺就业和晋升机会、被辞退以及遭受微歧视。这也许令人难以置信，但这是真实的，显然毫无道理，而且不可接受，"Unilever Personal Care北美总裁兼首席执行官Esi Eggleston Bracey表示，"多芬和领英合作的目标就是停止职场中基于种族的头发偏见。我们计划解决这一问题，并呼吁雇主、招聘经理和职业人员采取公平和包容性举措，打造一个相互尊重和开放的世界，让黑人拥抱自己的天然头发。"

为支持《皇冠法案》，Dove和LinkedIn合作开展了一系列行动，帮助终止全国工作场所中基于种族的头发歧视。 我们将共同：

免费提供10个LinkedIn Learning课程，协助打造更公平和更具包容性的工作环境，目标是在2023年底前教育100万名招聘经理和职业人员。

借助CROWN 2023工作场所调查研究，揭示头发歧视持续对工作场所中黑人女性带来千真万确和可衡量的不利影响。

在领英和社交媒体平台上使用#BlackHairIsProfessional来宣扬黑人女性专业人士的真实故事和心声，帮助重新定义社会对职场中"专业"的定义。

虽然人才是平均分配的，但机会不是。头发等文化认同要素并不是某人技能或经验的决定性因素，任何人都不应因头发而被剥夺就业或升职机会，"领英多元化、包容性和归属感全球副总裁Rosanna Durruthy表示，"随着多芬努力改变相关立法，领英正在通过对100万名招聘经理和人力资源专业人士进行包容性和公平商业行为方面的培训和教育来改变职场行为。终止基于种族的头发歧视这一使命，有助我们为每个人打造更好的职场环境。"

Dove将继续在各平台提高人们对《皇冠法案》的认识，鼓励人们发起请愿签名，并支持《皇冠法案》的通过，以帮助终止全国基于种族的头发歧视。

Dove于2019年与全国城市联盟(National Urban League)、Color Of Change和西部法律与贫困中心等非营利组织共同创立了皇冠联盟(CROWN Coalition)，以推进反头发歧视立法，并为黑人妇女和女孩创造更公平和包容的体验。自创立以来，皇冠联盟已发展为一个由100多个组织组成的联盟，这些组织共同努力推动《皇冠法案》通过。

每个人都可以采取行动推动《皇冠法案》通过，终止工作场所中的头发歧视。如需了解更多内容，请访问Dove.com/LinkedIn，签署《皇冠法案》请愿书，并访问支持更公平和包容性工作环境的免费课程，因为#BlackHairIsProfessional。

CROWN 2023工作场所调查研究方法

2023 CROWN调查研究在2022年12月至2023年1月期间对美国2990名年龄在25-64岁之间的女性受访者（1039名黑人、1028名西班牙裔、1064名白人，其中一些受访者有多个种族/族裔身份）进行了调查。调查期间，所有受访者均为兼职或全职工作者。这项调查由JOY Collective和Modulize代表Dove执行，这两家公司专门从事面向多元文化社区的营销、数据和分析工作。

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关于多芬

多芬（Dove）于1957年在美国创立，设立了"美容吧"，并推出了温和洁面乳及¼保湿面霜的混合专利产品。多芬的传统以保湿产品为基础，这是实证而非承诺，让多芬从一家美容吧成长为世界上最受欢迎的美容品牌之一。

女性一直是我们的灵感来源，从创立之初开始，我们就一直全面致力于为所有女性提供卓越护理，并在我们的广告宣传中倡导真实的美丽。多芬相信"爱美之心，人皆有之"。这种美应该是信心之源，而不是造成焦虑。多芬的使命是激励世界各地的女性与她们的外表建立积极有益的关系，并实现她们个人的美丽潜质。

60年来，多芬一直致力于在工作中拓宽对美的狭隘定义。通过"多芬自信美宣言"（Dove Real Beauty Pledge），多芬承诺：

以诚信、多元和尊重的方式塑造女性形象。我们展现不同年龄、体型、种族、发色、性格和风格的女性。

我们以零数字失真方式展现真实生活中的女性，所有形象都得到其中女性的认可。

通过世界上最大的自尊心教育提供项目"多芬自尊心计划"来帮助年轻人打造身体自信心与自尊心。

关于皇冠联盟

皇冠联盟（CROWN Coalition）是一个由多芬、全国城市联盟、改变的色彩（Color Of Change）以及美国西部法律与贫困中心成立的全美联盟，旨在终止美国的种族头发歧视。该联盟目前包括100多个支持组织，是《皇冠法案》运动的创始人，同时还是2019年加利福尼亚州首次《皇冠法案》立法的官方发起人。有关皇冠联盟的完整成员名单，请访问www.thecrownact.com。

皇冠联盟自豪地支持"反头发歧视"立法，解决对黑人女性、男性和儿童产生差异影响的不公平梳妆政策，并提请人们关注在工作场所和公立学校发生的文化与种族歧视。皇冠联盟成员认为，多元化与包容性是所有行业和领域取得成功的关键驱动因素。

关于LinkedI

LinkedIn成立于2003年，致力于将全球的专业人士联系在一起，使他们更加高效、更加成功。LinkedIn在全球拥有超过85000多万会员，其中包括每一家财富500强公司的高管，是世界上最大的专业网络。该公司拥有多元化的商业模式，收益来自人才解决方案、营销解决方案、销售解决方案和高级订阅产品。LinkedIn总部位于硅谷，在全球设有办事处。

媒体联系人：

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Dove

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