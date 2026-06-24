- Impulsando un futuro sostenible | Dyness presenta soluciones de almacenamiento de energía de nueva generación en Intersolar Europe 2026

MUNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 23 de junio, Intersolar Europe 2026, la mayor e influyente feria del sector solar en Europa, abrió sus puertas oficialmente en Múnich, Alemania. Bajo el lema Impulsando un futuro sostenible, Dyness, proveedor líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía, presentó una cartera de innovaciones para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Junto con socios del sector de todo el mundo, la compañía exploró las oportunidades y tendencias emergentes que marcarán la próxima fase de la transición energética.

Live for Dyness Booth at Intersolar Europe 2026

El mercado europeo de almacenamiento de energía está pasando de una expansión impulsada por políticas a un crecimiento basado en el valor. Con precios dinámicos de la electricidad, reformas en el mercado energético y crecientes requisitos de flexibilidad, el almacenamiento de energía se está convirtiendo cada vez más en un puente fundamental entre la generación renovable, el consumo y la red eléctrica. Mejorar la capacidad de almacenamiento, la movilidad y la gestión de la energía renovable se ha convertido en una prioridad clave para el sector.

Alemania, uno de los mercados de almacenamiento de energía más representativos de Europa, sigue siendo un referente para la transición energética de la región y un pilar estratégico del desarrollo global de Dyness. Mediante la inversión continua en capacidades de servicio locales y ecosistemas de socios, Dyness ha fortalecido la conexión entre la innovación tecnológica y las necesidades cambiantes del mercado. Su participación en Intersolar Europe 2026 refleja tanto sus últimos avances en el desarrollo de productos e integración de sistemas como su compromiso a largo plazo con el apoyo a la transición energética limpia de Europa.

Durante toda la exposición, el stand de Dyness atrajo un gran interés de clientes, socios y profesionales del sector. Además de las soluciones mejoradas para el sector comercial e industrial (C&I), DH200F-C260 y DH200Y-C260, Dyness también presentó los lanzamientos internacionales de AquaVolt, SolarCube 2 y STACK 314, destacando su creciente cartera de productos y su capacidad de innovación.

Para satisfacer la creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía para balcones en toda Europa, Dyness presentó AquaVolt y SolarCube 2. AquaVolt se integra a la perfección con los sistemas fotovoltaicos existentes mediante una instalación plug-and-play, una amplia compatibilidad con microinversores y una gestión inteligente de la energía, lo que ayuda a los hogares a maximizar el autoconsumo solar, reducir los costes de electricidad y garantizar un suministro eléctrico de respaldo fiable. SolarCube 2 cuenta con una arquitectura híbrida modular, compatibilidad con múltiples MPPT y optimización basada en IA para mejorar la eficiencia energética y la rentabilidad. Gracias a su rápida instalación, funcionamiento ultrasilencioso y adaptabilidad a un amplio rango de temperaturas, ambas soluciones permiten una gestión energética doméstica más inteligente y eficiente.

Hasta la fecha, Dyness ha obtenido 244 patentes, con productos y servicios implementados en más de 100 países y regiones de todo el mundo. Guiada por su estrategia de globalización, desarrollo tecnológico y ventajas en el servicio, Dyness mantiene su compromiso de impulsar la innovación y construir un futuro energético más inteligente, ecológico y sostenible.

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