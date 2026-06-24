Pour un avenir durable | Dyness présente ses solutions de stockage d'énergie de nouvelle génération au salon Intersolar Europe 2026

MUNICH, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 23 juin, Intersolar Europe 2026, le salon professionnel le plus important et le plus influent d'Europe dédié à l'industrie solaire, a officiellement ouvert ses portes à Munich, en Allemagne. Sous le thème « dynamiser un avenir durable », Dyness, « Le leader mondial des solutions de stockage d'énergie », a présenté un portefeuille d'innovations couvrant les applications résidentielles, commerciales et industrielles (C&I). En collaboration avec des partenaires industriels du monde entier, l'entreprise a exploré les nouvelles opportunités et les tendances qui façonnent la prochaine étape de la transition énergétique.

Live for Dyness Booth at Intersolar Europe 2026

Le marché européen du stockage d'énergie passe d'une expansion dictée par les politiques publiques à une croissance axée sur la valeur. Avec la tarification dynamique de l'électricité, la poursuite des réformes du marché de l'électricité et des exigences croissantes en matière de flexibilité, le stockage d'énergie joue un rôle de plus en plus essentiel en tant que trait d'union entre la production d'énergie renouvelable, la consommation et le réseau. L'amélioration de la capacité de stockage, de la mobilité et de la flexibilité de l'énergie renouvelable est devenue une priorité majeure du secteur.

L'Allemagne, l'un des marchés du stockage d'énergie les plus représentatifs d'Europe, reste à la fois une référence pour la transition énergétique de la région et un pilier stratégique du développement mondial de Dyness. Grâce à des investissements continus dans ses capacités de service locales et dans son écosystème de partenaires, Dyness a renforcé le lien entre l'innovation technologique et l'évolution des besoins du marché. Sa participation au salon Intersolar Europe 2026 témoigne à la fois de ses dernières avancées en matière de développement de produits et d'intégration de systèmes, et de son engagement à long terme en faveur de la transition énergétique de l'Europe.

Tout au long du salon, le stand de Dyness a suscité un vif intérêt de la part des clients, des partenaires et des professionnels du secteur. Outre les solutions C&I améliorées DH200F-C260 et DH200Y-C260, Dyness a également présenté les lancements à l'international d'AquaVolt, de SolarCube 2 et de STACK 314, soulignant ainsi l'élargissement de son portefeuille de produits et sa capacité d'innovation.

Pour répondre à la demande en forte croissance en matière de systèmes de stockage d'énergie pour balcons à travers l'Europe, Dyness a lancé AquaVolt et SolarCube 2. AquaVolt s'intègre parfaitement aux installations photovoltaïques existantes grâce à une installation « plug-and-play », à une large compatibilité avec les micro-onduleurs et à une gestion intelligente de l'énergie, aidant ainsi les ménages à optimiser leur autoconsommation solaire, à réduire leurs factures d'électricité et à bénéficier d'une alimentation de secours fiable. SolarCube 2 intègre une architecture hybride modulaire, la prise en charge de plusieurs MPPT et une optimisation basée sur l'intelligence artificielle afin d'améliorer le rendement énergétique et la rentabilité. Grâce à leur installation rapide, leur fonctionnement ultra-silencieux et leur grande adaptabilité à différentes températures, ces deux solutions permettent une gestion plus intelligente et plus efficace de la consommation énergétique des foyers.

À ce jour, Dyness détient 244 brevets, et ses produits et services sont déployés dans plus de 100 pays et régions à travers le monde. Fidèle à sa stratégie « Globalisation », développement technologique et avantages en matière de services, Dyness reste déterminée à faire progresser l'innovation et à œuvrer pour un avenir énergétique plus intelligent, plus écologique et plus durable.

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