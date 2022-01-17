Eastman инвестирует до 1 млрд долларов в ускорение экономики замкнутого цикла за счет строительства крупнейшего в мире предприятия по переработке молекулярных пластмасс во Франции

"The investment in France is a significant step forward in Eastman’s strategy to accelerate a circular economy globally. Eastman is proud to partner with the French government to actively contribute to France’s and the EU’s bold commitments,” Eastman Board Chair and CEO Mark Costa said. On Nov. 10, 2021 Eastman and Procter & Gamble announced that Herbal Essences will be the first P&G brand to use Eastman Renew molecular-recycled plastic in its packaging. On June 1, 2021, Eastman announced its collaboration with LVMH Perfumes & Cosmetics, a division of luxury powerhouse LVMH, to develop packaging made possible through Eastman's molecular recycling technologies for the Dior Addict Lip Maximizer, the first luxury product featuring Eastman Cristal Renew. Eastman to invest up to $1 billion to accelerate circular economy through building world’s largest molecular plastics recycling facility in France. Eastman’s proven polyester renewal technology provides true circularity for hard-to-recycle plastic waste that remains in a linear economy today. This hard-to-recycle waste is broken down into its molecular building blocks and then reassembled to become first-quality material without any compromise in performance. Eastman’s polyester renewal technology enables the potentially infinite value of materials by keeping them in production, lifecycle after lifecycle.

ПАРИЖ, 17 января 2022 г. /PRNewswire/-- Сегодня утром президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) и председатель правления компании Eastman (NYSE:EMN) Марк Коста (Mark Costa) совместно объявят о планах компании Eastman инвестировать до 1 млрд долл. в объект молекулярной переработки материалов во Франции. На этом предприятии будет использоваться разработанная компанией Eastman технология обновления полиэфира для переработки до 160 тысяч метрических тонн пластиковых отходов, которые в настоящее время сжигаются.

Эти инвестиции позволят ежегодно перерабатывать количество пластиковых отходов, достаточное, чтобы 2,5 раза заполнить национальный футбольный стадион Stade de France, а также создавать высококачественные материалы со значительно меньшим углеродным следом. Компания Eastman является крупнейшим инвестором на ежегодном мероприятии «Выбор Франции», посвященном привлечению во Францию иностранных инвестиций.

Этот многофазный проект включает в себя установки для подготовки к переработке смешанных пластиковых отходов, установку для метанолиза с целью деполимеризации отходов, а также полимерные линии для создания различных материалов высшего качества для специализированных, упаковочных и текстильных целей. Компания Eastman также планирует создать инновационный центр молекулярной переработки, который позволит Франции сохранить лидирующую роль в экономике замкнутого цикла. Этот инновационный центр будет внедрять альтернативные методы переработки и применения для ограничения сжигания пластиковых отходов и сохранения ископаемого сырья Земли. Предполагается, что завод и инновационный центр начнут функционировать к 2025 году, что позволит создать рабочие места примерно для 350 человек и обеспечит еще 1500 непрямых рабочих мест в сфере переработки отходов, энергетики и инфраструктуры.

Экономика замкнутого цикла является ключом к преодолению глобального кризиса пластиковых отходов и климатического кризиса, которые находятся в центре внимания Франции и всей Европы. Это долгосрочное партнерство между Францией и компанией Eastman будет способствовать достижению ЕС целей в области устойчивого развития за счет сокращения углеродных выбросов и создания экономики замкнутого цикла. Франция продемонстрировала колоссальное лидерство, признавая жизненно важную роль молекулярной переработки и поддерживая инвестиции в инновации.

Проект компании Eastman также получил поддержку со стороны внушительного списка мировых брендов, разделяющих стремление к решению проблемы пластиковых отходов в мире и рассматривающих молекулярную переработку в качестве одного из ключевых инструментов достижения замкнутого цикла. LVMH Beauty, Estée Lauder, Clarins, Procter & Gamble, L'Oréal и Danone занимают лидирующие позиции, подписывая письма о намерениях в отношении многолетних соглашений о поставках с этого объекта.

Проверенная технология обновления полиэфира, разработанная компанией Eastman, обеспечивает полноценную циркуляцию пластиковых отходов, которые в настоящее время сохраняются в линейной экономике. Этот материал, как правило, сжигается, поскольку он либо не подлежит механической вторичной переработке, либо подлежит сокращению с помощью существующей технологии. Эти отходы, которые трудно перерабатывать, разбиваются на молекулярные структурные блоки, а затем собираются повторно, чтобы стать высококачественными материалами без ущерба для производительности. Разработанная компанией Eastman технология обновления полиэфира обеспечивает потенциально бесконечную ценность материалов, сохраняя их в процессе производства и на протяжении всего жизненного цикла. Благодаря эффективности этой технологии и возобновляемым источникам энергии, имеющимся во Франции, объемы выбросов парниковых газов могут быть на 80% ниже, чем при использовании традиционных методов.

«Ускорение перехода к экономике замкнутого цикла является одной из главных задач на ближайшие годы. Значительные инвестиции компании Eastman во Францию демонстрируют готовность нашей страны внедрять инновационные технологии, которые помогут нам достичь экологических и экономических целей за счет радикального изменения возможностей переработки пластика в нашей стране, — заявила министр по вопросам экологического перехода Барбара Помпили (Barbara Pompili). — Франция всегда была на переднем крае этого пути и вместе с компанией Eastman предоставляет средства для достижения своих амбициозных целей в области переработки пластика, поставленных на период до 2025 года. Мы рады приветствовать компанию, обладающую 100-летней историей новаторства в глобальном масштабе и более чем 30-летним опытом молекулярной переработки».

Министр промышленности Франции Аньес Панье-Рунакер (Agnès Pannier-Runacher) заявила следующее: «Глобальный проект компании Eastman позволит Франции занять позицию лидера в Европе в области новых технологий переработки и восстановления пластиковых отходов. Эти инвестиции являются результатом амбициозного подхода к реализации промышленных проектов под руководством правительства с 2017 года, что позволило Франции стать наиболее привлекательной страной в Европе с 2018 года. Благодаря этому проекту, являющемуся важным шагом на пути к нашему суверенитету, мы предоставляем себе средства для достижения наших амбициозных целей в плане перехода к экологически чистой экономике с одновременным созданием устойчивых рабочих мест в сферах производства, инфраструктуры и энергетики. Мы рады сотрудничеству с компанией Eastman».

«Инвестиции во Францию являются значительным шагом вперед в реализации стратегии компании Eastman по ускорению развития экономики замкнутого цикла по всему миру. Компания Eastman гордится своим сотрудничеством с французским правительством, которое вносит активный вклад в реализацию смелых обязательств Франции и ЕС, — заявил г-н Коста. — Франция продемонстрировала свою приверженность устойчивому будущему, а компания Eastman поставила перед собой аналогичные амбициозные цели в области углеродной и замкнутой экономики. Объявленное сегодня событие стало возможным благодаря поддержке президента Макрона, французского правительства и его агентства Business France, которые проделали впечатляющую работу по запуску и стимулированию этого крупного и сложного проекта. Мы с нетерпением ожидаем начала долгосрочной совместной работы и предлагаем необходимые инновации для переработки пластиковых отходов и защиты нашей планеты для будущих поколений».

«План строительства крупнейшего во всем мире предприятия по переработке пластика во Франции является важной частью нашей общей стратегии развития экономики замкнутого цикла, — добавил г-н Коста. — Сегодняшнее объявление является одной из ключевых вех в реализации наших обязательств, и в ближайшие месяцы мы планируем достичь новых рубежей, включая соглашения, связанные с обеспечением безопасности пластиковых отходов, которые будут поставляться в качестве сырья, обеспечением государственных стимулов и принятием решения о местоположении объекта».

Информация о компании Eastman Транснациональная компания-производитель специализированных материалов Eastman, основанная в 1920 году, выпускает широкий ассортимент продукции для изготовления товаров повседневного потребления. В целях материального повышения качества жизни компания Eastman работает с клиентами над созданием инновационных продуктов и решений, сохраняя при этом приверженность принципам безопасности и устойчивого развития. В ее инновационной модели роста используются преимущества технологических платформ мирового класса, активного привлечения клиентов и дифференцированной разработки приложений для усиления своих лидирующих позиций на привлекательных рынках конечной продукции, включая транспорт, строительство и потребительские товары. Глобально интегрированная и диверсифицированная компания Eastman насчитывает около 14 тысяч сотрудников по всему миру и обслуживает клиентов более чем в 100 странах. Выручка компании составляет около 10 млрд долларов. Ее головной офис находится в Кингспорте (шт. Теннесси, США). Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу eastman.com/france.

Инвесторы:

Greg Riddle (Грег Риддл), Eastman

+1 212-835-1620

[email protected]

Европейские СМИ:

Jean-Christophe Adler (Жан-Кристоф Адлер), APC – консультанты по связям с общественностью

+33 6 03 24 77 24

[email protected]

Пресса США:

Brad Lifford (Брэд Лиффорд), Eastman

+1 423-229-6543

[email protected]

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1727105/Herbal_Essence_Eastman.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1727106/Dior_Addict_Lip_Maximizer_Eastman.jpg

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SOURCE Eastman