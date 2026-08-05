KANEBO choisit l'Eastman Cristal™ One IM812 pour ses emballages de luxe à capuchon

Une marque de cosmétiques haut de gamme a opté pour un matériau recyclable pour la fabrication d'un capuchon qui allie esthétique, résistance et durabilité.

KINGSPORT, Tennessee, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- La prestigieuse marque japonaise de cosmétiques KANEBO a choisi la résine PET spécialisée Eastman Cristal™ One IM812 pour le capuchon de sa nouvelle lotion de soin « Generating Essentials ».

KANEBO selects Eastman Cristal One IM812 for luxury overcap packaging to deliver aesthetics, strength and sustainability.

« S'inspirant de la philosophie « Progress Care » de KANEBO et de notre message « Au-delà de la beauté, KANEBO nourrit l'espoir », cette lotion reflète notre approche visant à prendre soin de la peau à différentes étapes de la vie plutôt que de se concentrer uniquement sur l'anti-âge », a déclaré Shinsuke Magai, créateur chez KANEBO. « Nous souhaitions que l'emballage donne vie à cette philosophie grâce à un design alliant raffinement et innovation. »

Pour ce bouchon noir à paroi épaisse, KANEBO avait besoin d'un matériau capable de répondre à des exigences élevées en matière de performances et de design, compte tenu notamment de la structure plus lourde du bouchon. Le Cristal One IM812 a relevé ce défi en réussissant les essais de résistance aux chutes et en conservant la résistance requise après la peinture post-moulage.

Le modèle Cristal One IM812 a su reproduire avec précision l'esthétique imaginée par KANEBO : un noir pur et de grande qualité, avec un brillant parfait et une transition subtile entre un noir opaque et un dégradé de noir plus transparent vers le haut. Cette alliance entre résistance, transparence et précision des couleurs a permis de créer un aspect haut de gamme et raffiné, sans pour autant donner à l'emballage une impression de lourdeur excessive.

« D'un point de vue technique, la conception de cet emballage a nécessité une coordination minutieuse entre les performances des matériaux, les procédés de fabrication et la finition », a déclaré Shota Kawasaki, ingénieur en emballage chez KANEBO. « Nous avons évalué plusieurs matériaux potentiels, et le Cristal One IM812 s'est avéré être celui qui répondait le mieux à nos besoins. »

Ce matériau spécialisé peut être moulé par injection et est conçu pour offrir une transparence et une résistance élevées, destinées aux composants cosmétiques haut de gamme.

KANEBO a choisi cette résine PET spécialisée pour ses avantages en matière de développement durable, car elle est recyclable dans le circuit de recyclage du PET. Bien que la conformité au règlement de l'Union européenne relatif aux emballages et aux déchets d'emballages (PPWR) ne fût pas une exigence immédiate pour un produit commercialisé principalement sur les marchés asiatiques, KANEBO a choisi d'aller plus loin en adoptant un matériau conforme aux attentes réglementaires anticipées pour l'avenir.

Depuis le lancement de la lotion en janvier 2026, les réactions du marché ont été positives, et KANEBO prévoit d'étendre l'utilisation du Cristal One Renew IM812 à ses futurs produits.

« Le fait que KANEBO ait choisi d'intégrer le Cristal One IM812 dans le bouchon de ses produits revêt une grande importance pour Eastman », a déclaré Tara Cary, responsable marketing chez Eastman pour les emballages destinés aux cosmétiques et aux soins personnels. « Cet exemple commercial montre comment les matériaux d'Eastman peuvent aider les marques de beauté à relever le défi consistant à allier le développement durable à une esthétique, une durabilité et une fonctionnalité irréprochables. »

Kao, la société mère de KANEBO, entretient un partenariat de longue date avec Eastman. Fruit d'une collaboration autour des innovations d'Eastman en matière de matériaux, cette relation de longue date témoigne de la confiance que Kao accorde au soutien technique mondial et à l'expertise d'Eastman en matière de matériaux pour les emballages cosmétiques, qui exigent des finitions haut de gamme et des performances fiables.

À propos de KANEBO

KANEBO est une prestigieuse marque japonaise de cosmétiques qui véhicule un message d'espoir, bien au-delà de la simple beauté. Outre ses soins pour la peau, la marque propose également une gamme complète de produits de maquillage. Au cœur de la gamme de soins pour la peau de KANEBO se trouve une crème emblématique inspirée de Taishi. Le terme japonais « taishi » (胎脂) désigne le vernix caseosa, une substance qui disparaît naturellement et qui protège la couche cornée encore immature du bébé contre les agressions extérieures et le dessèchement. Grâce à ses produits uniques de soins de la peau et de maquillage, KANEBO aide chacun à réaliser ses aspirations tout en favorisant un état d'esprit positif.

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise internationale spécialisée dans les matériaux de spécialité qui fabrique une large gamme de produits présents dans des objets d'usage quotidien. Dans le but d'améliorer concrètement la qualité de vie, Eastman collabore avec ses clients pour leur proposer des produits et des solutions innovants, tout en restant fidèle à son engagement en faveur de la sécurité et du développement durable. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, s'appuie sur des plateformes technologiques de niveau mondial, un engagement profond auprès des clients et le développement d'applications différenciées pour renforcer ses positions de leader sur des marchés finaux porteurs tels que les transports, le bâtiment et la construction, ainsi que les consommables. En tant qu'entreprise ouverte à tous à l'échelle mondiale, Eastman emploie environ 13 000 personnes à travers le monde et compte des clients dans plus de 100 pays. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,8 milliards de dollars en 2025 et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur , www.eastman.com et.

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