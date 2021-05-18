Eastman выпускает Fluid Genius™ для оптимизации теплообмена с помощью прогнозной аналитики

Eastman выпускает Fluid Genius™ для оптимизации работы системы теплообмена с помощью прогнозной аналитики

Производитель жидких теплоносителей Therminol® и Marlotherm® использует возможности искусственного интеллекта для увеличения срока их службы

КИНГСПОРТ (шт. Теннесси), 18 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Транснациональный поставщик специализированных материалов Eastman (NYSE:EMN) представляет Fluid Genius — революционно новый патентуемый продукт, предоставляющий техническим специалистам и руководителям производств возможности прогнозного анализа для оптимизации эксплуатационных характеристик жидких теплоносителей.

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Уникальная для этого рынка платформа Fluid Genius сочетает искусственный интеллект с полувековым опытом компании Eastman для обеспечения мониторинга и максимально возможного продления жизненного цикла жидких теплоносителей для решения множества прикладных системных задач.

«Представляя Fluid Genius, компания Eastman продолжает двигаться по пути обеспечения рынка удобными цифровыми сервисами, — заявил вице-президент и руководитель ИТ-подразделения компании Eastman Альдо Носеда (Aldo Noseda). — Это решение сочетает в себе углубленную аналитику с многолетним опытом работы компании Eastman в сфере разработки жидких теплоносителей, создавая простую в использовании цифровую платформу, помогающую нашим клиентам уверенно эксплуатировать свои системы теплообмена и заблаговременно планировать их техническое обслуживание».

Fluid Genius может прогнозировать срок службы и рекомендовать оптимальный способ его продления, избегая при этом дорогостоящих незапланированных простоев. Эта технология обеспечивает доступность получаемых клиентами результатов тестирования жидкостей, что позволяет получать прогнозную аналитику для самостоятельного планирования технического обслуживания. Fluid Genius подходит практически для любой системы с использованием органических жидкостей в качестве теплоносителя.

Платформа Fluid Genius, созданная специалистами Eastman по жидким теплоносителям, предназначена для использования на местах инженерами по техническому обслуживанию и руководителями производств во всех перерабатывающих отраслях, включая нефтегазовую и химическую промышленность и переработку полимеров, и будет доступна на 10 языках.

Fluid Genius обеспечивает возможность упреждающего технического обслуживания в отношении жидких теплоносителей с использованием показателя оценки состояния жидкости, являющегося уникальным критерием состояния жидкостей в целом. Кроме того, данная технология позволит направлять уведомления и информацию о динамике изменения состояния жидкостей, а также индивидуальные рекомендации в отношении таких критически важных элементов, как вентиляция системы, установка и осмотр системы подушек инертного газа, замена жидкостей, осуществление фильтрации боковых потоков и предупреждение о возможном загрязнении.

«Показатель оценки состояния жидкостей, настраиваемые рекомендации, выдаваемые системой Fluid Genius с использованием функций регистрации пользователей, позволят нашим клиентам оптимизировать работу и техническое обслуживание своих систем теплообмена в соответствии с лучшими в своем классе современными программами обеспечения надежности», — сообщила коммерческий директор подразделения жидких теплоносителей компании Eastman Шэрон Данн (Sharon Dunn).

Продукты, выпускаемые компанией Eastman под марками Therminol® и Marlotherm®, являются самыми продаваемыми в мире синтетическими жидкими теплоносителями, которые используются более чем в 15 тысячах систем по всему миру. Платформа Fluid Genius предназначена для обслуживания этих жидкостей, а также аналогичных продуктов других производителей.

В связи с запуском платформы Fluid Genius компания Eastman разработала обновленный и простой в использовании набор образцов и автоматизированную систему реализации в рамках своей программы TLC Total Lifecycle Care®. TLC включает в себя анализ образцов жидких теплоносителей в процессе эксплуатации, поддержку системного проектирования, производственное обучение, инструктаж по технике безопасности и содействие на начальном этапе эксплуатации, а также предоставление промывочных и заправочных жидкостей.

Информация о компании Eastman

Транснациональная компания-производитель специализированных материалов Eastman, основанная в 1920 году, выпускает широкий ассортимент продукции для изготовления товаров повседневного потребления. В целях существенного повышения качества жизни компания Eastman тесно взаимодействует со своими клиентами, что помогает ей разрабатывать принципиально новые продукты и технологии, сохраняя приверженность принципам безопасности и устойчивого развития. В ее инновационной модели роста используются преимущества технологических платформ мирового класса, активного привлечения клиентов и дифференцированной разработки приложений для усиления своих лидирующих позиций на привлекательных рынках конечной продукции, включая транспорт, строительство/стройматериалы и потребительские товары. Глобально интегрированная и диверсифицированная компания Eastman насчитывает около 14 500 сотрудников по всему миру и обслуживает клиентов более чем в 100 странах. Выручка компании за 2020 год составила около 8,5 млрд долларов. Ее штаб-квартира находится в Кингспорте (шт. Теннесси, США). Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу eastman.com.

Контактная информация:

Laura Mansfield (Лора Мэнсфилд), APR

Tombras

+1 (865) 599.9968

[email protected]

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