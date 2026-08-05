KANEBO selecciona Eastman Cristal™ One IM812 para envases con tapa protectora de lujo

Una marca de cosméticos de alta gama eligió material reciclable para una tapa protectora que ofrece estética, resistencia y sostenibilidad.

KINGSPORT, Tenn., 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La prestigiosa marca japonesa de cosméticos KANEBO ha seleccionado la resina especial PET Eastman Cristal™ One IM812 para el tapón de su nueva loción de tratamiento Generating Essentials.

KANEBO selects Eastman Cristal One IM812 for luxury overcap packaging to deliver aesthetics, strength and sustainability.

"Enraizada en la filosofía "Cuidado Progresivo" de KANEBO y nuestro mensaje "Más allá de la belleza, KANEBO infunde esperanza", esta loción refleja nuestro enfoque de cuidar la piel en las diferentes etapas de la vida, en lugar de centrarnos en el antienvejecimiento", afirmó Shinsuke Magai, diseñador de KANEBO. "Queríamos que el envase plasmara esa filosofía a través de un diseño que transmitiera tanto refinamiento como progreso".

Para la tapa negra de paredes gruesas, KANEBO necesitaba un material que cumpliera con los exigentes requisitos de rendimiento y diseño, especialmente dada la robustez de la tapa. Cristal One IM812 superó este reto al superar las pruebas de impacto por caída y mantener la resistencia necesaria tras el pintado posterior al moldeo.

Cristal One IM812 ofreció la estética precisa que KANEBO había imaginado: un negro limpio y de alta calidad con el brillo adecuado y una sutil transición de un negro opaco a un degradado negro más transparente en la parte superior. Esta combinación de resistencia, transparencia y precisión cromática contribuyó a crear una apariencia premium y refinada sin que el envase pareciera demasiado pesado.

"Desde el punto de vista de la ingeniería, este envase requería una cuidadosa alineación del rendimiento del material, el procesamiento y el acabado", afirmó Shota Kawasaki, ingeniero de envases de KANEBO. "Evaluamos varios materiales candidatos, y Cristal One IM812 demostró ser la mejor opción para nuestras necesidades".

Este material especializado se puede moldear por inyección y está diseñado para proporcionar alta transparencia y resistencia a componentes cosméticos de alta gama.

KANEBO seleccionó esta resina PET especial por sus beneficios en materia de sostenibilidad, ya que es reciclable en el flujo de reciclaje de PET. Si bien el cumplimiento del Reglamento de la Unión Europea sobre envases y residuos de envases (PPWR) no era un requisito inmediato para un producto vendido principalmente en mercados asiáticos, KANEBO optó por ir un paso más allá y adoptar un material que se ajusta a las futuras expectativas regulatorias.

La respuesta del mercado ha sido positiva desde el lanzamiento de la loción en enero de 2026, y KANEBO planea ampliar el uso de Cristal One Renew IM812 en sus próximos productos.

"La adopción de Cristal One IM812 por parte de KANEBO en la tapa de sus productos es muy significativa para Eastman", afirmó Tara Cary, gerente de marketing de Eastman para envases de cosméticos y cuidado personal. "Este ejemplo comercial demuestra cómo los materiales de Eastman pueden ayudar a las marcas de belleza a afrontar el reto de combinar la sostenibilidad con una apariencia, durabilidad y funcionalidad impecables".

Kao, la empresa matriz de KANEBO, colabora con Eastman desde hace muchos años. Esta relación de larga trayectoria, fruto de la colaboración en las innovaciones de materiales de Eastman, refleja la confianza de Kao en el soporte técnico global y la experiencia en materiales de Eastman para envases cosméticos que exigen acabados de primera calidad y un rendimiento fiable.

Acerca de KANEBO

KANEBO es una prestigiosa marca japonesa de cosméticos que transmite un mensaje de esperanza, no solo de belleza. Centrada en el cuidado de la piel, la marca también ofrece una gama completa de productos de maquillaje. En el corazón del cuidado de la piel de KANEBO se encuentra una crema exclusiva inspirada en Taishi. Taishi (胎脂) es el término japonés para vernix caseosa, una sustancia que desaparece naturalmente y que protege el estrato córneo inmaduro del bebé de los cambios ambientales y la sequedad. A través de su exclusivo cuidado de la piel y maquillaje, KANEBO empodera a las personas para perseguir sus aspiraciones, al tiempo que fomenta una mentalidad positiva.

Acerca de Eastman

Fundada en 1920, Eastman es una empresa global de materiales especializados que produce una amplia gama de productos presentes en artículos de uso cotidiano. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de forma tangible, Eastman colabora con sus clientes para ofrecer productos y soluciones innovadoras, manteniendo un firme compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. El modelo de crecimiento impulsado por la innovación de la empresa aprovecha plataformas tecnológicas de vanguardia, una sólida relación con el cliente y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para consolidar su posición de liderazgo en mercados finales atractivos como el transporte, la construcción y los bienes de consumo. Como empresa global e inclusiva, Eastman emplea a aproximadamente 13.000 personas en todo el mundo y presta servicios a clientes en más de 100 países. En 2025, la empresa registró ingresos de aproximadamente 8.800 millones de dólares y tiene su sede en Kingsport, Tennessee, EE.UU. Para obtener más información, visite www.eastman.com.

Contacto para medios

Eastman

Jacob Teetzmann, APR

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