EcoFlow дает возможность пользоваться решениями в области экологически чистой энергетики

Во время летней распродажи компания EcoFlow предлагает сниженные цены на электростанцию DELTA Max и балконную систему на солнечных батареях PowerStream, а также на интеллектуальные устройства Glacier и Wave 2.

В течение ограниченного периода времени на сайте EcoFlow и Amazon доступны эксклюзивные предложения

За покупки, совершаемые на сайте EcoFlow, начисляется двойное количество кредитов EcoCredits

ДЮССЕЛЬДОРФ, Германия, 20 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания EcoFlow, один из ведущих поставщиков решений в области экологически чистой энергии и образа жизни, с радостью объявляет о своей долгожданной летней распродаже, которая будет проходить с 16 июня по 24 июля. Во время этой ограниченной по времени акции клиенты могут приобрести ряд продуктов EcoFlow со значительными скидками, включая электростанцию DELTA Max и недавно представленную балконную систему на солнечных батареях PowerStream, а также новейшие модели интеллектуальных устройств: EcoFlow Glacier и Wave 2.

Летняя распродажа EcoFlow будет доступна на сайте EcoFlow и Amazon. Среди предложенных моделей выделяется PowerStream — первая балконная система на солнечных батареях с портативной электростанцией. Пользователи могут использовать солнечную энергию днем и ночью, уменьшая счета за электроэнергию и имея надежный резервный источник энергии. Цена на комплект накопителей PowerStream мощностью 1 кВтч (ЕС 800 Вт) теперь стоит 1 017 £ (первоначально 1 117 £), что делает его более доступным для клиентов.

На летней распродаже также представлена модель DELTA Max. Модель DELTA Max, разработанная с расширяемой емкостью от 2 до 6 киловатт-часов, обеспечивает непревзойденную гибкость и адаптируемость для удовлетворения различных энергетических потребностей домашних хозяйств. Эта инновационная система позволяет пользователям без проблем питать сверхмощные устройства благодаря своей мощности в 2400 Вт, обеспечивая бесперебойную работу необходимых приборов и оборудования. Цена модели DELTA Max (2000) составляет 1 499 £ (первоначальная цена 1 999 £) на веб-сайте EcoFlow.

Кроме того, клиенты могут сэкономить на новейших интеллектуальных устройствах EcoFlow, которые помогут им максимально насладиться жаркой погодой и подготовиться к барбекю. Модель Glacier (цена 849 £, первоначально 1 049 £) — это универсальный портативный холодильник-морозильник со встроенным ледогенератором. Благодаря аккумулятору емкостью 298 Втч модель обеспечивает длительное время охлаждения или замораживания без подзарядки.

Портативный кондиционер Wave 2 (цена 949 £, первоначально 1 049 £) обеспечивает комфорт во время экскурсий на открытом воздухе или охлаждает спальню для сна благодаря своим мощным возможностям охлаждения и обогрева. Модель Wave 2, которая на 22 % меньше, чем ее предшественник, отличается высокой портативностью и за счет дополнительного аккумулятора может работать до восьми часов в автономном режиме.

Магда Партика (Magda Partyka), менеджер по коммуникациям в Европе в компании EcoFlow, заявила следующее:

« Основная миссия нашей компании EcoFlow состоит в изменении того, как люди получают доступ к энергии и ее используют. Мы рады сделать наши солнечные панели, электростанции и интеллектуальные устройства более доступными для клиентов, запустив летнюю распродажу. Наша цель состоит в том, чтобы помочь им погрузиться в полную приключений жизнь, вырваться за пределы замкнутых пространств и открыть для себя удовольствие от жизни в автономном режиме. Мы также призываем клиентов ознакомиться с экологически чистыми источниками энергии, не выходя из собственного дома».

Во время распродажи за покупки, совершаемые на сайте EcoFlow, начисляется двойное количество кредитов EcoCredits, которые можно будет использовать для приобретения экологически чистых товаров в будущем. Более подробная информация представлена на сайтах EcoFlow и Amazon.

Информация о компании EcoFlow

EcoFlow — одна из ведущих компаний-производителей экологически чистых энергетических решений, чья миссия — обеспечивать энергией новый мир. С момента своего основания в 2017 г. компания EcoFlow ставит своей целью стать надежным и заслуживающим доверие компаньоном в сфере энергетики для людей и семей по всему миру, предоставляя доступные решения в области возобновляемых источников энергии для использования дома, на открытом воздухе и в подвижных пространствах. Сегодня компания EcoFlow, имеющая операционные штаб-квартиры в США, Германии и Японии, расширяет возможности для более чем 2,5 миллионов пользователей на более чем 100 рынках по всему миру.

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SOURCE EcoFlow Technology Inc.