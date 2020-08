Ecolog gibt die Eröffnung seiner COVID-19 „Walk-In" Teststation am Flughafen Eindhoven bekannt

- Ecolog bietet in Partnerschaft mit Pro Health Medical Reisenden und Bürgern die Möglichkeit, einen RT-PCR-Test durchzuführen und die Ergebnisse noch am selben Tag zu erhalten*.

- Ecolog's Rapid Screening & Diagnostics Einrichtung wird ab heute eröffnet sein und soll den Kundenkomfort und die öffentliche Sicherheit verbessern.

- Die digitale Schnittstelle von Ecolog soll das Kundenerlebnis und die Effizienz des gesamten Testprozesses durch die Integration von Registrierung, Analytik und Logistik in einer digitalen Plattform verbessern.

DÜSSELDORF, Deutschland, 4. August 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, Teil der Ecolog International Group, ein weltweit führender Anbieter von integrierten Dienstleistungen, „Rapid Response" und mobiler Infrastruktur, Technologie, Umweltlösungen, Logistik, Screening und Diagnostik, und Pro Health Medical haben die Eröffnung einer COVID-19 Teststation am Flughafen Eindhoven, Luchthavenweg 59, bekannt gegeben. Die Teststation bietet Reisenden und Bürgern an, einen COVID-19 RT-PCR-Test durchzuführen und die Ergebnisse noch am selben Tag elektronisch zu erhalten*.