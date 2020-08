Ecolog annonce l'ouverture de son centre de test COVID-19 à l'aéroport d'Eindhoven

- Ecolog, en partenariat avec Pro Health Medical, propose aux voyageurs et aux résidents la possibilité de réaliser un test RT-PCR et d'en obtenir les résultats le jour même*.

- Le site de dépistage et de diagnostic rapides d'Ecolog sera ouvert à compter d'aujourd'hui et vise à améliorer le confort des clients ainsi que la sécurité publique.

- L'interface numérique d'Ecolog devrait améliorer l'expérience client et l'efficacité de l'ensemble de la procédure de test en regroupant l'inscription, l'analyse et la logistique au sein d'une plateforme numérique unifiée.

DÜSSELDORF, Allemagne, 13 août 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, membre du groupe Ecolog International, fournisseur mondial de premier plan en matière de services intégrés, infrastructures de réponse rapide et mobile, technologies, solutions environnementales, logistiques, dépistages et diagnostics, ainsi que Pro Health Medical, ont annoncé l'ouverture d'un centre de dépistage de la COVID-19 à l'intérieur de l'aéroport d'Eindhoven, situé à l'adresse Luchthavenweg 59. Le site du dépistage offre aux voyageurs, citoyens et résidents un accès facilité en vue de pratiquer un test RT-PCR de dépistage de la COVID-19 et d'en recevoir les résultats par voie électroniques le jour même du prélèvement de l'échantillon*.