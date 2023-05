Editora Gente lança "Os 7 Níveis da Consciência", do médico Rodrigo Duprat

Obra mistura filosofia védica com ciência para explicar o que, de fato, nos faz seres humanos únicos e a chave para o entendimento da imortalidade: a nossa consciência

SÃO PAULO , 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Afinal, o que nos difere dos demais seres vivos? Seria o fato de sermos sapiens? Não! O conceito vai muito além do corpo físico, pois o que somos transcende a materialidade. A essência do ser humano está na sua consciência. Mas o que vem a ser ela? Para refletir sobre a questão e tentar respondê-la, Rodrigo Duprat, cirurgião plástico e médico integrativo pela Universidade do Arizona, após anos de pesquisa, lança a obra "Os 7 Níveis da Consciência", pela editora Gente.

Pesquisador e eterno estudioso, Duprat traz para o livro muito de sua personalidade, de sua mente inquieta e de seu jeito de ver a vida. Assim, mistura filosofia védica, que são ensinamentos ancestrais milenares, com diversos trabalhos científicos, para explicar como e por que chegamos a diferentes níveis de consciência. A obra reúne quase 200 referências bibliográficas, uma média de dez estudos para compor cada capítulo. Por isso, está longe de apresentar uma visão "mais do mesmo" acerca do tema.

"A novidade da obra é a junção de conceitos que nunca foram reunidos. É, por exemplo, fazer uma comparação entre o sistema de chacras e a consciência, passando pelo processo de evolução humana, por definições sobre o que é o poder, até chegar a uma ousada explicação sobre a imortalidade", explica o autor. "Didaticamente, o livro traz a visão da consciência material, que está completamente na contramão do que tem sido falado hoje. A tendência é uma ciência que defende um puro materialismo, ou seja, tudo está no cérebro e as pessoas não têm livre-arbítrio, porque as coisas são pré-determinadas", acrescenta.

Duprat pontua que o lançamento apresenta outra visão, ao mesmo tempo em que concorda com a teoria de que a maioria das coisas é consciência. "Quase tudo que acontece no cérebro, porém, é realmente uma parte abaixo da consciência, pois existem mecanismos físicos além do que conseguimos explicar". Ao longo das 250 páginas, ele divide a consciência em 7 níveis, ou degraus a serem escalados, comparando-os como os chacras para compreendermos de forma fácil as capacidades que ganhamos durante nossa evolução.

Dos mais primitivos até o mais avançados, os chacras são divididos em: muladhara é o chacra raiz, o nosso apego à vida, o medo de partir, portanto trata-se do nosso instinto de sobrevivência; a força para mantermos nossos genes na terra é o svadhistana, responsável pela reprodução; manipura é o chacra do poder pessoal, da transformação; o amor e as realizações, as relações e as emoções estão em anahata; vishuddhi é a porta da liberação, da comunicação e da expressão pessoal; ajna é introspecção, intuição, dissolução das dualidades; por fim, o chacra sahasrara representa a nossa união com o todo, o encontro com a verdade.

Em 11 capítulos, o leitor vai aprender de forma bastante direta o que é a mente e como chegamos a este nível de consciência, além de encontrar questionamentos sobre qual é o papel do inconsciente, do consciente e da autoconsciência no nosso desenvolvimento?; onde a ciência e as sabedorias milenares védicas se encontram nas reflexões sobre a alma, a mente, as energias e a nossa relação com o ambiente?; quais são os degraus de refinamento da consciência humana?; como podemos lapidar nossa consciência para alcançar degraus mais altos de evolução?; e como podemos evoluir e, ao mesmo tempo, melhorar nossa convivência.

Mas o ponto alto são as reflexões presentes em páginas bastante peculiares, que fazem provocações ao leitor sobre como saber para onde vai a nossa consciência, já que o nosso corpo irá morrer; compreender que a consciência humana é a ativação que define quem somos nós; por que o ego bloqueia a nossa inteligência?; por que somos monogâmicos?; por que traímos?; por que a igreja católica tem a ver com a diminuição dos níveis de testosterona?; seria o sexo o ponto mais alto da meditação?; qual é a origem da mentira?; quando foi que a humanidade começou a gostar do poder?; como podemos aprender lições de poder com as bactérias; por que devemos honrar nosso poder de fala?; o que é inteligência e o que é a fé?; por que a consciência precisa de um descanso e por que ela custa caro?; seria a consciência a chave para o entendimento da imortalidade? - esse último questionamento rendeu, inclusive, o prêmio Nobel de Física Quântica em 2022.

"O objetivo de 'Os 7 Níveis da Consciência' é ser um livro provocativo para o leigo que nunca leu sobre a evolução humana ou sobre o processo filosófico da consciência. Mas que também faça uma provocação para o cientista, com relação às coisas que não estão totalmente explicadas. Toda a obra foi estruturada para o leitor ter uma maior consciência, o que significa ler melhor o mundo externo para ter a capacidade de ler melhor o mundo interno, assim como ter uma visão mais positiva para o futuro da humanidade, sobre o que fica para depois que partimos deste mundo. Para isso, eu apresento a trajetória do nosso passado com o objetivo de nos dar esperança, tanto para o presente quanto para o futuro da nossa incrível humanidade", conclui o autor.

Rodrigo Duprat é cirurgião plástico formado no Instituto Ivo Pitanguy. Realizou sua Residência de Cirurgia Geral pela Santa Casa de São Paulo. É Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e formado em medicina integrativa pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos. Cirurgião plástico com mais de 1.200 narizes operados, ganhou projeção nacional por seus resultados naturais. Conquistou uma grande base de seguidores em suas redes, com mais de 7 mil alunos que fizeram seus cursos e formações, ao colocar em prática anos de pesquisa sobre a mente humana e conhecimentos sobre a medicina. Seu foco clínico é o equilíbrio da mente, em busca de uma experiência mais refinada da vida e caminhada nos degraus da consciência humana. Por todo o mundo, Duprat ministra cursos abrangendo temas do universo externo e interno dos indivíduos e suas relações, a fim de explicar a atualidade com a evolução humana.

