EFT Solutions представляет электронные платежи на International Digital Kazakhstan Forum

Откройте для себя Hub+: революционный проект интеграции платежей от «одного прикосновения ко многим»

АЛМАТЫ, Казахстан, 1 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- EFT Solutions Holdings Limited («EFT Solutions» или «Компания», вместе со своими дочерними компаниями, «Группа»; код акций: 8062.HK), ведущий поставщик решений для электронных переводов средств в точках продаж («EFT-POS»), рад сообщить, что присоединяется к ряду бизнес-профессионалов мирового уровня на International Digital Kazakhstan Forum с 30 по 31 октября 2024 года. Выступая на Форуме, г-н Эндрю Ло Чун-кит (Andrew Lo Chun-kit), председатель и генеральный директор EFT Solutions, поделился своими взглядами на предложение готовых решений для электронных платежей и представил Hub+, новаторский проект шлюза, который обеспечивает бесперебойную интеграцию платежных услуг.

Mr. Andrew Lo Chun-kit (second from the left), Chairman and CEO of EFT Solutions presented a keynote speech at the International Digital Kazakhstan Forum.

Мероприятие, проходящее в Rixos Hotel Almaty в Казахстане, предоставляет платформу для экспертов из разных секторов для обмена передовым опытом и инновационными идеями, способствуя продвижению эффективных решений для рынков Центральной Азии. EFT Solutions демонстрирует свой последний проект Hub+, помогая клиентам справляться с постоянно развивающимся миром электронной коммерции.

Выступая с основным докладом под названием «Успешная модель решений для электронных платежей в Гонконге», г-н Эндрю Ло Чун-кит, председатель и генеральный EFT Solutions, сказал: «С продолжающейся эволюцией розничной среды и моделей покупок потребителей интернет-магазины и электронные кошельки пользуются большим спросом. Hub+ разработан для удовлетворения конкретных потребностей каждого клиента, предлагая оптимизированный мульти-эквайринг с настраиваемой функцией переключения, чтобы клиенты могли легко управлять несколькими вариантами оплаты с одного терминала, тем самым ориентируясь на быстро развивающемся рынке».

Среди ключевых функций, представленных в Hub+, — «Интерфейс прикладного программирования (API)», который позволяет интегрировать различные POS-системы и платежные терминалы. Благодаря сотрудничеству с различными платежными партнерами и сертификации авторитетных комплаенс-систем клиенты могут легко подключаться к различным решениям и платформам электронных платежей для различного использования одним движением с помощью надежных и стабильных услуг.

Являясь ведущим поставщиком решений для электронных платежных терминалов, EFT Solutions берет на себя постоянную ответственность за предоставление исключительных решений и услуг. Благодаря самоотверженности, экспертизе и инновациям компания находится на переднем крае развития платежных систем, предлагая предприятиям и потребителям повышенную гибкость, эффективность и надежность.

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О компании EFT Solutions Holdings Limited

EFT Solutions Holdings Limited (код акций: 8062.HK) стремится предоставлять полный спектр электронных платежных решений EFT-POS, включая поддерживающее программное обеспечение, терминалы и периферийные устройства, для удобства людей и улучшения качества их жизни. Компания стремится предоставлять наиболее подходящие электронные платежные решения для различных клиентов, а также предоставлять дополнительные функции для терминалов EFT-POS и координировать услуги по установке и обслуживанию терминалов. Услуги терминала EFT-POS охватывают известную ресторанную группу, банки, крупные сетевые магазины и универмаги в Гонконге и будут развернуты в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Отдел по связям с инвесторами

Контакты: г-жа Кейси Тан (Casey Tang) / г-жа Джойс Чау (Joyce Chau) Тел.: +852 3595 5938 / +852 3595 5953 Эл. почта: [email protected]/ [email protected]

EFT Solutions Holdings Limited

Контакты: Г-жа Карли Лоу (Carley Law) – директор по маркетингу Тел.: +852 3895 7785 Эл. почта: [email protected]

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