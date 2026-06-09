El autobús autónomo e-JEST de Karsan comienza a transportar pasajeros en Atlanta

¡Estados Unidos reduce la congestión del tráfico en el mayor evento de fútbol con el Karsan Autonomous e-JEST!

ESTAMBUL, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, marca líder mundial en movilidad tecnológica para el transporte público de próxima generación, comienza a prestar servicio con su e-JEST autónomo como parte de ATL Spoke, el primer proyecto piloto de transporte público autónomo de Atlanta. Este proyecto, que lleva a Norteamérica la experiencia de Karsan en movilidad autónoma, también servirá como parte de las soluciones de transporte que apoyarán la movilidad de los pasajeros en la ciudad durante el período en que se celebre el torneo de fútbol más grande del mundo. El proyecto ATL Spoke, donde el e-JEST autónomo realizará el transporte real de pasajeros, es un referente considerable de cara al uso de la movilidad autónoma en eventos a gran escala. En Atlanta, Georgia, el e-JEST autónomo de Karsan, que ha comenzado a realizar operaciones como parte del primer proyecto piloto de transporte público autónomo de Atlanta, ATL Spoke, proporciona transporte gratuito de pasajeros entre la estación MARTA West End y el sendero Atlanta Beltline Southwest Trail. El consejero delegado de Karsan, Okan Baş, afirmó que la compañía es una marca líder en proyectos de próxima generación gracias a su visión innovadora de la autonomía y su experiencia en condiciones operativas reales. "El proyecto ATL Spoke representa un hito importante al demostrar cómo las tecnologías autónomas generan valor en las operaciones reales de transporte de pasajeros", declaró. "Este proyecto ofrece la oportunidad de observar el rendimiento de los sistemas autónomos y su impacto en la experiencia del usuario en escenarios reales para soluciones de transporte de primera y última milla, y también dará forma al futuro de la movilidad urbana. El sistema Karsan Autonomous e-JEST fortalecerá las conexiones de transporte público al proporcionar servicios de transporte de alta frecuencia y contribuirá para conseguir un ecosistema de transporte más accesible e integrado", añadió.

Karsan Otonom e-JEST

Con su visión de "Mantenerse un paso por delante en el futuro de la movilidad", Karsan desempeña un papel pionero en la transformación global del transporte público y continúa siendo la opción preferida en tecnología autónoma. Desde el año 2021, Karsan ha estado prestando servicio en condiciones reales de carretera con el e-ATAK autónomo, el primer vehículo de transporte público autónomo de nivel 4 del mundo, y consolidó aún más su posición de liderazgo en tecnología sin conductor con el posterior lanzamiento del e-JEST autónomo. Karsan ha comenzado ahora a desplegar la versión autónoma del e-JEST, un vehículo revolucionario en el transporte público, en las carreteras estadounidenses.

¡El transporte de pasajeros comienza con el e-JEST autónomo!

Ampliando su visión global de transporte autónomo a Norteamérica, Karsan ya ha comenzado a transportar pasajeros en Estados Unidos con el e-JEST autónomo, en colaboración con su socio tecnológico ADASTEC, el distribuidor norteamericano Damera y el socio de gestión de servicios Beep. Desde el 5 de junio, el e-JEST autónomo de Karsan opera en Atlanta, Georgia, como parte de ATL Spoke, el primer proyecto piloto de transporte público autónomo de Atlanta, que ofrece transporte gratuito de pasajeros entre la estación West End de MARTA y el sendero Southwest Trail del Atlanta Beltline.

Este proyecto, impulsado por la colaboración entre el Atlanta Beltline, Beep, la Autoridad de Eficiencia del Transporte de Georgia, la ciudad de Atlanta y MARTA, va a servir para facilitar el acceso a destinos clave como centros de salud, restaurantes, espacios sociales e instituciones educativas. También está previsto disponer de una conexión con el Atlanta University Center para finales del verano.