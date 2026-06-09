Les passagers peuvent désormais prendre le Karsan Autonomous e-JEST à Atlanta

Les États-Unis réduisent les embouteillages lors du plus grand événement de football grâce à l'e-JEST autonome de Karsan !

ISTANBUL, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Karsan, la marque mondiale de mobilité axée sur la technologie dans les transports publics nouvelle génération, a commencé à fournir un service avec son Autonomous e-JEST dans le cadre d'ATL Spoke, le premier projet pilote de transport public autonome d'Atlanta. En apportant l'expertise de Karsan en matière de mobilité autonome en Amérique du Nord, le projet fera également partie des solutions de transport assurant la mobilité des passagers en ville pendant la période du plus grand tournoi de football au monde. Le projet ATL Spoke, dans le cadre duquel l'Autonomous e-JEST assurera le transport de passagers, est une référence importante en matière de mobilité autonome dans le cadre d'événements de grande envergure. À Atlanta, en Géorgie, le Karsan Autonomous e-JEST, dont l'exploitation a commencé dans le cadre du premier projet pilote de transport public autonome d'Atlanta, ATL Spoke, assure le transport gratuit des passagers entre MARTA West End Station et l'Atlanta Beltline Southwest Trail. Le PDG de Karsan, Okan Baş, a déclaré que l'entreprise est à l'avant-garde des projets de nouvelle génération grâce à sa vision innovante en matière d'autonomie et à son expérience dans des conditions opérationnelles réelles. « Le projet ATL Spoke est la parfaite illustration de la manière dont les technologies autonomes créent de la valeur dans le transport de passagers au quotidien », a-t-il déclaré. « Ce projet permet de se rendre compte des performances des systèmes autonomes et de leur impact sur l'expérience utilisateur en situation réelle pour les solutions de transport sur le premier et le dernier kilomètre, et de comprendre dans quelle mesure il va façonner l'avenir de la mobilité urbaine. Le Karsan Autonomous e-JEST renforcera l'accès aux transports publics en proposant des services de transport à haute fréquence de passage et contribuera à un écosystème de transport plus accessible et intégré », a-t-il déclaré.

Karsan Otonom e-JEST

Conformément à sa devise de « toujours avoir une longueur d'avance sur l'avenir de la mobilité », Karsan joue un rôle de pionnier de la transformation mondiale des transports publics et continue d'être le premier choix en matière de technologie autonome. Depuis 2021, Karsan propose des services dans des conditions routières réelles avec Autonomous e-ATAK, le premier véhicule de transport public autonome de niveau 4 au monde, et a encore renforcé sa position de leader dans la technologie sans conducteur avec le lancement ultérieur d'Autonomous e-JEST. Karsan a commencé à déployer la version autonome d'e-JEST sur les routes américaines, ce qui a changé la donne dans le domaine des transports publics.

Le transport de passagers commence avec l'Autonomous e-JEST !

Étendant sa vision autonome globale à l'Amérique du Nord, Karsan commence à transporter des passagers aux États-Unis avec l'Autonomous e-JEST, en collaboration avec son partenaire technologique ADASTEC, son distributeur nord-américain Damera et son partenaire d'orchestration de services Beep. Depuis le 5 juin, le Karsan Autonomous e-JEST est entré en exploitation à Atlanta, en Géorgie, dans le cadre d'ATL Spoke, le premier projet pilote de transport public autonome d'Atlanta permettant de se déplacer gratuitement entre MARTA West End Station et l'Atlanta Beltline Southwest Trail.

Lancé dans le cadre d'une collaboration entre Atlanta Beltline, Beep, Georgia Transportation Efficiency Authority, la ville d'Atlanta et MARTA, le projet facilitera l'accès à des destinations clés telles que les centres de santé, les restaurants, les espaces sociaux et les établissements scolaires. Une liaison avec le centre universitaire d'Atlanta est également prévue pour la fin de l'été.