El Centro Regional del Condado de Orange anuncia a los homenajeados del Premio Spotlight 2026

10 personas y organizaciones galardonadas por su trabajo en favor de las personas con discapacidades del desarrollo

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SANTA ANA, California, 22 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Centro Regional del Condado de Orange (RCOC) honró a 10 personas y organizaciones en su 29ª edición anual de los Premios Spotlight, el 17 de abril de 2026 en Garden Grove. El evento, organizado por la jefa de la Oficina del Condado de Orange y reportera Michele Gile de CBS Los Ángeles, fue presentado por la presidenta de la Junta de RCOC, Sandy Martin. Entre los invitados especiales se encontraban Pete Cervinka, director del Departamento de Servicios de Desarrollo del Estado de California, y Yang Lee, su subdirector en jefe.

Sandy Martin, Michele Gile, John Correa, Larry Landauer

RCOC creó los Premios Spotlight en 1997 para honrar a aquellos en el Condado de Orange que han mejorado la calidad de vida de las personas con discapacidades del desarrollo. Los ganadores del Premio Spotlight del Centro Regional del Condado de Orange 2026 son:

Acerca del Centro Regional del Condado de Orange: El Centro Regional del Condado de Orange es la organización privada sin fines de lucro contratada por el Estado de California para coordinar los servicios y apoyos de por vida para más de 29,000 residentes del Condado de Orange con discapacidades del desarrollo y sus familias. El Centro Regional es la primera parada para aquellos que buscan obtener servicios y apoyos locales para ayudarlos a vivir de manera segura y digna en la comunidad. Las discapacidades del desarrollo incluyen discapacidades intelectuales, autismo, epilepsia y parálisis cerebral. Obtenga más información en www.rcocdd.com.

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FUENTE Regional Center of Orange County