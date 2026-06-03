El Congreso Mundial de la Libertad presenta Agora en el Foro de la Libertad de Oslo para potenciar el apoyo mundial a los movimientos de derechos humanos

Soapbox desarrolló Agora

OSLO, Noruega, 3 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En el Foro de la Libertad de Oslo 2026, el Congreso Mundial de la Libertad anunció hoy el lanzamiento de Agora, una nueva plataforma mundial diseñada con el fin de que los movimientos por la libertad, los presos políticos, los disidentes y los defensores de los derechos humanos reciban apoyo financiero internacional directo sin depender de intermediarios financieros tradicionales.

Desarrollada por Soapbox y liderada por el dirigente democrático venezolano Leopoldo López, en colaboración con el Congreso Mundial de la Libertad, Agora se creó para hacer frente a uno de los desafíos más urgentes de la sociedad civil actual: la creciente dificultad de los activistas y movimientos independientes para acceder a la infraestructura de financiamiento mundial.

El proyecto surgió mediante la colaboración con el programa de tecnología para la libertad de la Human Rights Foundation y llega en un momento en que los gobiernos autoritarios recurren cada vez más a las restricciones bancarias, la censura y la presión financiera para aislar a los disidentes y reprimir los movimientos democráticos.

Agora permite a activistas y organizaciones de todo el mundo poner en marcha campañas y recibir apoyo directo entre particulares a escala global, mediante una infraestructura de Bitcoin diseñada para ofrecer resiliencia, accesibilidad y privacidad. A diferencia de las plataformas tradicionales de financiamiento colectivo, Agora evita que los activistas tengan que lidiar con sistemas bancarios complejos, procesos corporativos de aprobación o restricciones geográficas que suelen excluir a quienes más necesitan este respaldo.

"Estamos presenciando un asalto coordinado a los principios democráticos. Agora es la infraestructura para una red de apoyo igualmente coordinada que avanza en la dirección opuesta", señaló Leopoldo López.

En su etapa de lanzamiento, Agora cuenta con campañas que respaldan a presos políticos y movimientos de derechos humanos de base en múltiples regiones, como Uganda, Nicaragua, Zimbabue, Camboya y Palestina, además de iniciativas organizadas por miembros de la red del Congreso Mundial de la Libertad.

La plataforma representa una visión más amplia de lo que debe ser una infraestructura imparable para la sociedad civil, donde el apoyo directo a los derechos humanos pueda cruzar fronteras con la misma libertad que las ideas que lo inspiran.

"Millones de personas desean colaborar en la defensa de la libertad en todo el mundo", afirmó M. K. Fain, cofundador de Soapbox. "El problema nunca ha sido la solidaridad. El problema han sido las barreras. Agora existe para resolver eso.

Agora ya está disponible en la web en https://agora.spot y en ZapStore para Android.

Contacto para los medios:

Mary Kate Fain

cofundadora de Soapbox

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2993143/SOAPBOX__Agora_Logo.jpg

FUENTE Soapbox