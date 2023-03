El KIA NIRO ES EL "GANADOR SUPREMO" EN LOS PREMIOS "WOMEN'S WORLD CAR OF THE YEAR"

El Kia Niro fue nombrado el ganador general entre todas las demás categorías

IRVINE, Calif., 16 de marzo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Kia Niro del 2023 ha sido nombrado el "Women's World Car of The Year "(Auto mundial femenino del año 2023). Si bien el Niro ganó inicialmente el premio al "Auto urbano del año" de la asociación de mujeres a principios de este año, el panel del jurado finalmente reconoció al Niro como el "Ganador Supremo" y general entre todos los demás ganadores de la categoría.

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por las periodistas que componen la asociación de los premios "Women's World Car of The Year", dijo Steven Center, director de operaciones y vicepresidente ejecutivo de Kia América. "El Niro ofrece el paquete completo para los compradores de automóviles que buscan un vehículo con su estilo atractivo, interior práctico, deseable tecnología e increíble valor".

Superando a otros cinco ganadores de la categoría, el Niro impresionó a las juezas con sus opciones de tren motriz electrificado de última generación, envueltas en un elegante paquete aerodinámico y centrado en la tecnología. En su segunda generación, el Niro sigue siendo el único vehículo del mercado, disponible con tres opciones diferentes de propulsión electrificada.

"Cuando vi por primera vez el Niro, me impresionó su diseño. Kia ha marcado todas las casillas y agradezco que ofrezca diferentes sistemas de propulsión para abordar las diferentes necesidades de los compradores de continente a continente", dijo Marta García, presidenta ejecutiva del "Women's World Car of The Year". "El Kia Niro es un digno ganador del premio "Women's World Car of The Year". Es cómodo con características de seguridad avanzadas y es práctico, siendo uno de esos vehículos que se adaptan fácilmente al estilo de vida de uno".

Creado en 2009 por la periodista automovilística neozelandesa Sandy Myhre, el "Women's World Car of The Year" está compuesto exclusivamente por mujeres, con 63 periodistas en 43 continentes. Para determinar el ganador, se probaron y evaluaron un total de 59 vehículos en seguridad, calidad, valor, diseño, desempeño e impacto ambiental, entre otros factores importantes, basados en los mismos principios que los conductores consideran al momento de comprar un vehículo.

