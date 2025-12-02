72.002 unidades es el mejor resultado de ventas en noviembre en la historia de la compañía, un 3% más que el año anterior.

Las ventas totales establecieron un nuevo récord acumulado hasta noviembre, con un aumento del 7% respecto al mismo período del año pasado.

Ventas récord en noviembre para los modelos Carnival, Sportage y Seltos.

IRVINE, Calif., 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Las ventas totales de Kia América en noviembre, con 72.002 unidades, garantizan que la marca, en rápido crecimiento, alcanzará su tercer récord consecutivo de ventas anuales. En lo que va de año, las ventas totales han aumentado un 7% con respecto a 2024. Hasta la fecha, Kia ha vendido un total de 777.152 unidades en Estados Unidos en 2025.

KIA AMERICA REGISTRA LAS MEJORES VENTAS DE SU HISTORIA EN EL MES DE NOVIEMBRE

Cinco modelos de Kia (K5 (+64%); Carnival (+46%); Sportage (+13%); Telluride (+8%); y Sorento (+2%)) registraron aumentos notables en las ventas acumuladas hasta noviembre, con Carnival (+49%), Sportage (+12%) y Seltos (+23%) estableciendo nuevos récords de ventas para el mes de noviembre. Las ventas acumuladas de los modelos electrificados de Kia (+25%), sedanes (+14%) y SUV (+6%) aumentaron en comparación con el mismo período del año anterior, lo que demuestra la popularidad de la diversa gama de modelos y motorizaciones de la marca.

"A medida que cambia la demanda de los consumidores, la diversa gama de productos de Kia y su creciente cartera de vehículos híbridos nos sitúan a las puertas de nuestro tercer récord consecutivo de ventas anuales", declaró Eric Watson, vicepresidente de operaciones de ventas de Kia América. "En el reciente Salón del Automóvil de Los Ángeles, presentamos la segunda generación del SUV Telluride, con un diseño más sofisticado, una versión X-Pro mejorada para una mayor capacidad todoterreno y una variante híbrida completamente nueva. El interés en el nuevo Telluride se está extendiendo más allá de nuestra base de clientes actual, y esperamos que este impulso positivo se mantenga el próximo año".

Además de los resultados de ventas mensuales, Kia América también realizó otros anuncios, entre los que se incluyen:

Kia presentó la nueva generación del SUV Telluride del 2027 en el Salón del Automóvil de Los Ángeles de 2025. Con mayor longitud, más espacio de carga y amplitud interior, además de un habitáculo que ofrece una experiencia de lujo con características y materiales propios de los SUV premium, la segunda generación del Telluride viene de serie con un motor turboalimentado y también estará disponible con un sistema de propulsión híbrido turboalimentado de hasta 329 caballos de fuerza y un consumo estimado por Kia de 35 MPG combinado [1] .

IONNA, la empresa conjunta y red nacional de carga para vehículos eléctricos (VE), celebra el auge de la electrificación en California, anunciado por primera vez el pasado mes de mayo, con una inversión prevista de más de 250 millones de dólares en infraestructura en todo el estado durante los próximos tres años.

El SUV Sportage del 2026 recibió la calificación TOP SAFETY PICK+ (TSP+) en las últimas evaluaciones de pruebas de choque realizadas por el Instituto de Seguros para la Seguridad en las Carreteras (IIHS) de EE. UU., la máxima distinción en seguridad otorgada por la organización. Esta calificación se aplica a los modelos Kia Sportage del 2026 fabricado después de mayo de 2025.

MES DE NOVIEMBRE ACUMULADO HASTA

NOVIEMBRE Modelo 2025 2024 2025 2024 EV9 918 2155 14,032 20066 EV6 603 1,887 12,188 19,604 K4/Forte 9,321 11,005 126,919 127,867 K5 6,430 6,378 66,642 40,672 Soul 3,280 4,031 47,679 48,747 Niro 5,230 1,624 28,037 28,302 Seltos 6,286 3,778 51,973 56,221 Sportage 15,795 14,051 165,954 146,490 Sorento 6,723 8,705 87,433 85,722 Telluride 10,054 11,568 111,123 103,016 Carnival 7,362 4,925 65,172 44,561 Total 72,002 70,107 777,152 723,185

Kia América – Acerca de nosotros

Con sede en Irvine, California, Kia América continúa liderando las encuestas de calidad automotriz. Kia fue reconocida como una de las Empresas Más Sostenibles del Mundo por TIME en 2024. Kia es el "Socio Automotriz Oficial" de la NBA y la WNBA y ofrece una gama de vehículos de gasolina, híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, vendidos a través de una red de más de 800 concesionarios en EE. UU., incluyendo varios autos y SUV orgullosamente ensamblados en Estados Unidos*.

Para obtener información para los medios, incluyendo fotografías, visite www.kiamedia.com.. Para recibir notificaciones personalizadas por correo electrónico sobre los comunicados de prensa en el momento de su publicación, suscríbase en www.kiamedia.com/us/en/newsalert.

* Algunos modelos del SUV totalmente eléctrico de tres filas EV6 y EV9 del 2025, el Sportage (excluye los modelos HEV y PHEV), el Sorento (excluye los modelos HEV y PHEV) y el Telluride se ensamblan en los Estados Unidos con piezas de origen estadounidense y global.

[1] Estimaciones no oficiales de la EPA. El consumo real de combustible variará en función de las opciones, las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y el estado del vehículo.

FUENTE Kia America