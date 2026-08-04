El Monterey Car Week & Pebble Beach Concours d'Elegance vuelve del 7 al 16 de agosto de 2026

El condado de Monterey se convierte en el epicentro mundial de la cultura del automóvil durante los diez días que duran los eventos automovilísticos que se celebran en toda la región, entre los que se incluye la 75.ª edición del Pebble Beach Concours d'Elegance.

MONTEREY, California, 4 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Monterey Car Week & Pebble Beach Concours d'Elegance, la celebración de fama mundial de la excelencia automovilística que tiene como telón de fondo la costa central de California, vuelve del 7 al 16 de agosto de 2026, con más de 35 eventos, entre los que se incluyen tanto nuevas celebraciones como actividades ya clásicas en todo el condado de Monterey, todo ello como preludio del 75.º Pebble Beach Concours d'Elegance, que tendrá lugar el 16 de agosto. La celebración de la Car Week, de 10 días de duración, atrae cada año a más de 100 000 visitantes de todo el condado, y se calcula que el gasto de los visitantes supera los 130 millones de dólares, lo que supone un apoyo para los hoteles y las empresas del sector hostelero locales, el empleo y más de 100 organizaciones benéficas locales que dependen de los millones de dólares que generan estos eventos.

Novedades y aspectos destacados de 2026

Piazza Motor Nights estrena una nueva experiencia de inauguración nocturna en el nuevo Courtyard by Marriott de Sand City, ofreciendo una velada elegante en torno a la cultura del automóvil, cócteles, música y experiencias cuidadosamente seleccionadas.





estrena una nueva experiencia de inauguración nocturna en el nuevo Courtyard by Marriott de Sand City, ofreciendo una velada elegante en torno a la cultura del automóvil, cócteles, música y experiencias cuidadosamente seleccionadas. Rolex Monterey Motorsports Reunion presenta su primera exposición de coches JDM en el Weathertech Raceway Laguna Seca, en homenaje a la tradición del automovilismo japonés.





presenta su primera exposición de coches JDM en el Weathertech Raceway Laguna Seca, en homenaje a la tradición del automovilismo japonés. All Roads Lead to Asilomar se amplía con tres nuevos eventos: Electric Coast, Night Rider y Luau in the Meadow, junto con el regreso de Woodies in the Woods.





se amplía con tres nuevos eventos: Electric Coast, Night Rider y Luau in the Meadow, junto con el regreso de Woodies in the Woods. Apex Motorcar Portraits , un nuevo estudio de retratos a medida dirigido por mujeres, abre sus puertas en Pacific Grove, con el trabajo de la reconocida fotógrafa de automóviles Alex Szcudlo.





, un nuevo estudio de retratos a medida dirigido por mujeres, abre sus puertas en Pacific Grove, con el trabajo de la reconocida fotógrafa de automóviles Alex Szcudlo. An Eve on the Green, A Motoring Gala by The Peninsula se celebra por primera vez en The Quail para conmemorar el centenario de la Ruta 66 con coches de colección exclusivos, una cena con estrellas Michelin y una actuación estelar de música country.





se celebra por primera vez en The Quail para conmemorar el centenario de la Ruta 66 con coches de colección exclusivos, una cena con estrellas Michelin y una actuación estelar de música country. Exotics on Broadway incorpora un nuevo pabellón para expositores e hiperdeportivos en la Del Monte Avenue, al que se accede con una entrada opcional.





incorpora un nuevo pabellón para expositores e hiperdeportivos en la Del Monte Avenue, al que se accede con una entrada opcional. El Pebble Beach Concours d'Elegance celebra su 75.º aniversario con la inauguración, por primera vez durante la semana del Concours, de la tercera calle del campo de golf Pebble Beach Golf Links, donde tendrá lugar una exposición especial organizada por Automobili Lamborghini para conmemorar el 60.º aniversario del Lamborghini Miura; se espera que sea la mayor concentración de Miuras jamás reunida.

"La Monterey Car Week es el epicentro mundial de la cultura del automóvil, y genera una vitalidad económica y una prosperidad comunitaria que van mucho más allá de los propios eventos", afirmó Rob O'Keefe, presidente y CEO de See Monterey. "No hay dos ediciones de la Car Week iguales, y la nueva tanda de experiencias de este año no es una excepción. Al dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo, instamos a todos a que sigan el camino correcto (The Right Path) junto a nosotros y planifiquen su viaje con antelación, respetando a nuestras comunidades, a nuestros trabajadores y al medio ambiente, que son los elementos que hacen que este destino sea tan especial".

El impacto de la Car Week va mucho más allá de la economía: cada año, más de 100 organizaciones benéficas locales se benefician de los ingresos generados por el evento, y solo el Pebble Beach Concours d'Elegance ha recaudado más de 45 millones de dólares para obras benéficas desde 1950, incluida una cifra récord de 4 millones de dólares en 2025. El año pasado también se subastó en RM Sotheby's el Ferrari Daytona SP3 Tailor Made de 2025, una pieza única, por 26 millones de dólares, a beneficio de la Fundación Ferrari.

Los visitantes y los residentes también pueden disfrutar de más de 15 eventos gratuitos en todo el condado, desde el extravagante Concours d'Lemons hasta el desfile de coches clásicos del Pebble Beach Tour d'Elegance y el Pacific Grove Rotary Concours Auto Rally. En SeeMonterey.com se puede consultar una lista completa de eventos gratuitos, además de itinerarios para toda la familia.

"Es imprescindible comportarse de forma segura, responsable y respetuosa durante la Monterey Car Week", añadió O'Keefe. "Tanto los viajeros como los residentes se merecen una experiencia emocionante, memorable y segura. Pedimos a los visitantes que respeten las normas de circulación, las comunidades que visitan y a los demás, para que todos puedan disfrutar al máximo de la Monterey Car Week".

SeeMonterey.com sigue siendo el recurso de referencia para la Monterey Car Week, recientemente renovado con un diseño más limpio y optimizado para dispositivos móviles, un mapa interactivo de eventos personalizado y un planificador de itinerarios gratuito basado en inteligencia artificial, ahora guiado por una nueva mascota: Otto, la nutria. El nuevo Centro de Recursos para los Medios de Comunicación del sitio web ofrece a los periodistas un punto único de acceso a datos y cifras, contactos de prensa específicos para cada evento, comunicados de prensa e imágenes de los organizadores de todo el destino.

Durante su visita, See Monterey anima a los viajeros a que se consideren parte de la comunidad y a que sigan el camino correcto (The Right Path™): planificar con antelación, seguir las directrices, tomar decisiones sostenibles, apoyar a los comercios locales y no dejar rastro tras su visita. Disfrutar del destino como un lugareño significa tomarse el tiempo necesario para explorarlo con detenimiento y respetar los lugares y a las personas que hacen que merezca la pena visitar el condado de Monterey. Visite SeeMonterey.com/Sustainable para obtener más consejos sobre turismo responsable.

Para descargar imágenes en alta resolución, visite nuestra galería visual de la Monterey Car Week.

Acerca de See Monterey

See Monterey es una organización sin ánimo de lucro de tipo 501(c)(6) que promueve el turismo en el condado de Monterey. El turismo es el sector más importante de la península de Monterey y el segundo más importante del condado. See Monterey es una iniciativa conjunta del sector hotelero y las administraciones locales cuyo objetivo es generar prosperidad en la comunidad y potenciar la vitalidad económica del condado de Monterey mediante el crecimiento responsable de la economía turística. En 2025, el gasto en turismo en el condado de Monterey ascendió a 3300 millones de dólares, lo que permitió mantener cerca de 28 000 puestos de trabajo y generó 346 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales que beneficiaron directamente a la comunidad. Para obtener más información, visite SeeMonterey.com y síganos en Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn.

CONTACTOS CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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FUENTE See Monterey