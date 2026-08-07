El pódcast Our Primary Purpose (Nuestro propósito primordial) regresa con nuevas conversaciones sobre Alcohólicos Anónimos
News provided byAlcoholics Anonymous World Services, Inc.
Aug 07, 2026, 11:04 ET
NUEVA YORK, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcoholics Anonymous World Services (AAWS) ha anunciado que la temporada 2 de Nuestro propósito primordial, el pódcast oficial de la Oficina de Servicios Generales (OSG) de Alcohólicos Anónimos de los Estados Unidos y Canadá, ya está disponible en las principales plataformas de pódcast. Partiendo del éxito de su temporada inaugural, los 8 nuevos episodios revelan lo que ocurre en Alcohólicos Anónimos tras bambalinas, y brindan información para cualquier persona interesada en la Comunidad.
Diseñado tanto para miembros de AA como para el público en general, Nuestro propósito primordial explora —en entrevistas, conversaciones y relatos sobre la historia, los principios y la labor continua de la Comunidad— cómo Alcohólicos Anónimos transmite su mensaje de recuperación. La temporada 2 ofrece perspectivas valiosas para profesionales, familias, representantes de medios y cualquier persona que quiera entender mejor a AA y su misión.
Los variados temas de esta temporada incluyen:
- Cómo coopera AA con los profesionales, sin afiliarse.
- Historias de los Archivos Históricos de la OSG que ilustran la historia de AA.
- Cómo transmitir el mensaje en comunidades diversas, empleando herramientas de comunicación modernas.
- Un drama radiofónico divertido y atrayente que muestra los principios que mantienen a AA unida.
La temporada 2 de Nuestro propósito primordial ya está disponible en la mayoría de las principales plataformas de pódcast. Se anima a los oyentes a suscribirse, compartir episodios con amigos y colegas, y a explorar la serie —un recurso confiable para aprender más sobre Alcohólicos Anónimos—.
Para más información sobre el pódcast, descripciones de los episodios y los enlaces para escucharlos, diríjase a la sección de pódcast del sitio web de la OSG o comuníquese con nuestro equipo en [email protected].
Fundado en 1935, Alcohólicos Anónimos es un programa de recuperación sólido y efectivo que ha cambiado innumerables vidas y está siempre a disposición de cualquier persona que busque ayuda para un problema con la bebida.
Para encontrar una reunión de AA en su localidad, comuníquese con una oficina de AA local o visite aa.org/es/meeting-guide-app para acceder a la aplicación Meeting Guide.
*Aclaración: Si bien gran parte del contenido producido por AAWS para los EE. UU. y Canadá está disponible en inglés, francés y español, este pódcast es solo en inglés.
Contacto: Despacho de Información Pública
[email protected]
(212) 870-3119
FUENTE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.
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