El pódcast Our Primary Purpose (Nuestro propósito primordial) regresa con nuevas conversaciones sobre Alcohólicos Anónimos

NUEVA YORK, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcoholics Anonymous World Services (AAWS) ha anunciado que la temporada 2 de Nuestro propósito primordial, el pódcast oficial de la Oficina de Servicios Generales (OSG) de Alcohólicos Anónimos de los Estados Unidos y Canadá, ya está disponible en las principales plataformas de pódcast. Partiendo del éxito de su temporada inaugural, los 8 nuevos episodios revelan lo que ocurre en Alcohólicos Anónimos tras bambalinas, y brindan información para cualquier persona interesada en la Comunidad.

Diseñado tanto para miembros de AA como para el público en general, Nuestro propósito primordial explora —en entrevistas, conversaciones y relatos sobre la historia, los principios y la labor continua de la Comunidad— cómo Alcohólicos Anónimos transmite su mensaje de recuperación. La temporada 2 ofrece perspectivas valiosas para profesionales, familias, representantes de medios y cualquier persona que quiera entender mejor a AA y su misión.

Los variados temas de esta temporada incluyen:

Cómo coopera AA con los profesionales, sin afiliarse.

Historias de los Archivos Históricos de la OSG que ilustran la historia de AA.

Cómo transmitir el mensaje en comunidades diversas, empleando herramientas de comunicación modernas.

Un drama radiofónico divertido y atrayente que muestra los principios que mantienen a AA unida.

La temporada 2 de Nuestro propósito primordial ya está disponible en la mayoría de las principales plataformas de pódcast. Se anima a los oyentes a suscribirse, compartir episodios con amigos y colegas, y a explorar la serie —un recurso confiable para aprender más sobre Alcohólicos Anónimos—.

Para más información sobre el pódcast, descripciones de los episodios y los enlaces para escucharlos, diríjase a la sección de pódcast del sitio web de la OSG o comuníquese con nuestro equipo en [email protected].

Fundado en 1935, Alcohólicos Anónimos es un programa de recuperación sólido y efectivo que ha cambiado innumerables vidas y está siempre a disposición de cualquier persona que busque ayuda para un problema con la bebida.

Para encontrar una reunión de AA en su localidad, comuníquese con una oficina de AA local o visite aa.org/es/meeting-guide-app para acceder a la aplicación Meeting Guide.

*Aclaración: Si bien gran parte del contenido producido por AAWS para los EE. UU. y Canadá está disponible en inglés, francés y español, este pódcast es solo en inglés.

Contacto: Despacho de Información Pública

[email protected]

(212) 870-3119

FUENTE Alcoholics Anonymous World Services, Inc.