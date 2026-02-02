Alcohólicos Anónimos recibe a tres nuevos custodios no alcohólicos en la Junta de Servicios Generales

NUEVA YORK, 22 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos (AA) comunicó la incorporación de tres nuevos custodios clase A (no alcohólicos): Tom Ivester, MD, de Chapel Hill, Carolina del Norte; Kelly Parsley de Helena, Montana; y Verónica Ramírez de Weslaco, Texas. Su servicio es por seis años.

Los custodios clase A son amigos de Alcohólicos Anónimos cuya experiencia profesional y perspectivas únicas ayudan a la Junta de Servicios Generales a apoyar a AA y transmitir su mensaje de recuperación. Los custodios clase A también desempeñan ciertas funciones de manera pública, ya que no necesitan mantener el anonimato en los medios.

Ivester, especialista en medicina materno-fetal, es jefe clínico de Novant Health en la tríada de Carolina del Norte. Creció en torno de Alcohólicos Anónimos, donde su padre fue miembro por muchos años. Ivester aporta más de 30 años de experiencia médica y liderazgo. Integra los comités de Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y Accesibilidad, desde donde espera fomentar la comprensión acerca de AA en la medicina.

Kelly Parsley es catedrática de Ciencias de la Salud y su carrera se ha enfocado en el uso y abuso del alcohol. Su conexión con AA se profundizó después de asistir a reuniones abiertas , donde vio el impacto de la Comunidad. Presta servicio en los comités de Correccionales e Internacional, así como en los subcomités sobre el Libro Grande en lenguaje sencillo y de la quinta edición del Libro Grande.

Verónica Ramírez es una directora de libertad condicional jubilada del Distrito Este de Luisiana, con más de dos décadas de experiencia en libertad condicional federal y centros correccionales comunitarios. En su carrera, envió regularmente a personas a AA y observó la eficacia del programa como apoyo para el cambio duradero. Presta servicio en los comités de Correccionales, Cooperación con la Comunidad Profesional, Tratamiento y Accesibilidad, e Internacional.

Fundada en 1935, Alcohólicos Anónimos ofrece un programa efectivo y sólido de recuperación que ha transformado innumerables vidas, y lo comparte con cualquiera que extienda su mano pidiendo ayuda con su problema con la bebida. Para encontrar una reunión de AA cerca de usted, contacte a una oficina de AA local o visite aa.org/meeting-guide-app para utilizar la aplicación de búsqueda de reuniones Meeting Guide.

