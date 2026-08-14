El proyecto de aventuras de montaña KAILAS celebra 20 años de exploración en Chengdu

CHENGDU, China, 14 de agosto de 2026 /PRNewswire/ --El 7 de agosto, KAILAS celebró el 20 aniversario de su Proyecto de Aventura en la Montaña con una sesión especial en Chengdu MixC. Escaladores como Jon Otto, Li Zongli, Liu Junfu, Zhou Song, Zhang Qingwei "Yeren" y Alan Rousseau se reunieron para reflexionar sobre dos décadas de exploración de montaña, desarrollo de rutas y la evolución del alpinismo en China.

Mountain Adventure Project website & 20th Anniversary Sharing Session

Lanzado en 2006, el Proyecto de Aventura de Montaña KAILAS ha apoyado a escaladores chinos en la exploración de picos inexplorados, el desarrollo de nuevas rutas y la documentación de experiencias de montaña de primera mano. Durante los últimos 20 años, el proyecto ha sido testigo de la evolución del alpinismo chino, desde el aprendizaje y el seguimiento de rutas establecidas hasta la creación de nuevas vías y la exploración de terrenos desconocidos.

El pico Yaomei, la cima más alta del monte Siguniang, fue un elemento clave a lo largo del evento. Desde ascensos históricos hasta nuevas rutas, el pico Yaomei refleja cómo diferentes generaciones de escaladores han seguido explorando nuevas posibilidades en la misma montaña.

Durante la sesión de intercambio, los escaladores hablaron sobre el desarrollo de rutas, la progresión técnica, el trabajo en equipo y la mentalidad que impulsa la exploración. Jon Otto compartió su dilatada experiencia en la exploración de montaña y la enseñanza de la escalada en China. Li Zongli y Liu Junfu reflexionaron sobre sus experiencias con rutas establecidas y nuevas. Zhou Song y Zhang Qingwei compartieron sus impresiones sobre su ascenso en 2024 a la cara norte del Pico Yaomei y el desarrollo de la nueva ruta "Wu". Alan Rousseau, guía de montaña certificado por la IFMGA y dos veces ganador del Piolet de Oro, ofreció una perspectiva internacional sobre el potencial de la escalada en China y el valor del intercambio dentro de la comunidad global de escaladores.

El evento también marcó el lanzamiento del sitio web del Proyecto Aventura en la Montaña, que reúne información sobre montañas y rutas, relatos de expediciones, actualizaciones de proyectos y experiencias de escaladores acumuladas durante dos décadas. Al organizar y compartir estos recursos, la plataforma busca hacer que el conocimiento sobre exploración sea más accesible y fomentar el intercambio de información entre escaladores de todo el mundo.

Para KAILAS, 20 años del Proyecto de Aventura en la Montaña representan mucho más que una historia de exploración. Reflejan un compromiso a largo plazo con la curiosidad, el respeto, el progreso técnico y el intercambio de conocimientos. A medida que la escalada continúa evolucionando, KAILAS seguirá apoyando a los escaladores en la exploración de nuevas rutas, el intercambio de experiencias y la creación de conexiones dentro de la comunidad global de escaladores.

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