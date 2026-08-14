Le projet Mountain Adventure de KAILAS célèbre ses 20 ans d'exploration à Chengdu

CHENGDU, Chine, 14 août 2026 /PRNewswire/ -- Le 7 août, KAILAS a célébré le 20e anniversaire de son projet « Mountain Adventure » lors d'une session de partage exceptionnelle organisée au MixC de Chengdu. Des alpinistes, parmi lesquels Jon Otto, Li Zongli, Liu Junfu, Zhou Song, Zhang Qingwei « Yeren » et Alan Rousseau, se sont retrouvés pour revenir sur deux décennies d'exploration en montagne, d'ouverture de voies et d'évolution de l'alpinisme chinois.

Mountain Adventure Project website & 20th Anniversary Sharing Session

Lancé en 2006, le projet Mountain Adventure de KAILAS a aidé des alpinistes chinois à explorer des sommets encore vierges, à ouvrir de nouvelles voies et à documenter leurs expériences en montagne. Au cours des vingt dernières années, ce projet a été témoin de l'évolution de l'escalade en Chine en passant de l'apprentissage et de la pratique des voies existantes à la création de nouvelles lignes et à l'exploration de terrains inconnus.

Le pic Yaomei, le plus haut sommet du mont Siguniang, a constitué le fil conducteur de l'événement. Des premières ascensions historiques aux voies récemment ouvertes, le pic Yaomei illustre la manière dont différentes générations d'alpinistes ont continué d'explorer de nouvelles possibilités sur cette même montagne.

Au cours de cette séance d'échange, les alpinistes ont abordé les thèmes de l'ouverture de voies, de l'évolution technique, du travail d'équipe et de l'état d'esprit nécessaire à l'exploration. Jon Otto a parlé de sa longue expérience en matière d'exploration des montagnes chinoises et d'enseignement de l'escalade. Li Zongli et Liu Junfu ont fait le point sur leurs expériences concernant les voies déjà établies et les nouvelles voies. Zhou Song et Zhang Qingwei ont partagé leurs impressions sur leur ascension de 2024 de la face nord du pic Yaomei et sur l'ouverture de la nouvelle voie « Wu ». Alan Rousseau, guide de montagne certifié par l'IFMGA et double lauréat du Piolet d'Or, a apporté un éclairage international sur le potentiel de l'escalade en Chine et sur l'importance des échanges au sein de la communauté mondiale des alpinistes.

Cet événement a également marqué le lancement du site Internet du projet Mountain Adventure, qui regroupe des informations sur les montagnes et les voies, des récits d'expéditions, des actualités sur le projet ainsi que les expériences des alpinistes accumulées au cours des deux dernières décennies. En organisant et en partageant ces ressources, la plateforme veut rendre les connaissances en matière d'exploration plus accessibles et favoriser les échanges d'informations entre les alpinistes du monde entier.

Pour KAILAS, les 20 ans du projet Mountain Adventure représentent bien plus qu'une simple histoire d'exploration. Ces années reflètent un engagement à long terme en faveur de la curiosité, du respect, du progrès technique et du partage des connaissances. Alors que l'escalade ne cesse d'évoluer, KAILAS continuera à accompagner les alpinistes dans leur exploration de nouvelles voies, le partage de leurs expériences et le tissage de liens au sein de la communauté mondiale des alpinistes.

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