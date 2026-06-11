El Sedus Stoll Group consolidó en 2025 su posición en el mercado y sigue ampliando sus segmentos de producto

DOGERN, Alemania, 11 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El año 2025 estuvo marcado para el Sedus Stoll Group por un mercado en transformación y por el desarrollo selectivo de su modelo de negocio. Las dinámicas condiciones del mercado abrieron nuevas perspectivas y, al mismo tiempo, exigieron el desarrollo continuo de productos y soluciones ya consolidados. El grupo aprovechó esta situación para seguir consolidando y ampliando su posición de forma selectiva. Con un volumen de negocios de unos 216 millones de euros, el Sedus Stoll Group cerró el ejercicio 2025 con un ligero retroceso en la facturación. A pesar de la difícil coyuntura, especialmente en los mercados de mobiliario de oficina europeos, el Sedus Stoll Group pudo mantener bien el tipo en comparación con el resto del sector.

«Nos vamos transformando paulatinamente: de fabricante de mobiliario a proveedor integral para el espacio de trabajo», explica Daniel Kittner, portavoz de la Junta Directiva del Sedus Stoll Group. «Los productos, los conceptos y la planificación estratégica de las tres marcas Sedus, Klöber, S³ Advice principales se complementan entre sí y amplían la perspectiva, que ha pasado del mueble individual a soluciones integrales. Es precisamente en un entorno de mercado volátil cuando surgen los impulsos para seguir desarrollando de forma consecuente los modelos de negocio, los procesos y las ofertas. Gracias a la expansión selectiva en segmentos de mercado estratégicamente importantes, hemos seguido consolidando nuestra posición en el mercado a pesar de las recientes turbulencias».

Tres marcas principales, tres perspectivas, un objetivo

El Sedus Stoll Group estará presente con todas sus marcas principales en la Orgatec, la feria líder del sector. Sedus presentará su nuevo concepto «Habitats by Sedus» en el Hall 6.1, stand C019. S³ Advice también estará presente en el stand de Sedus. Klöber presentará por primera vez una novedad de producto en dos lugares de Colonia: en un espacio de exposición especial en el Hall 8.1, stand C028, así como en su propia sala de exposiciones en Design Post.

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