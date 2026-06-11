Le Sedus Stoll Group consolide sa position sur le marché en 2025 et continue à développer son offre dans des segments de produits à fort potentiel

DOGERN, Allemagne, 11 juin 2026 /PRNewswire/ -- Pour le Sedus Stoll Group, 2025 a été l'année d'un marché en pleine mutation, avec le renforcement ciblé de son propre modèle commercial. Un marché resté dynamique qui a ouvert de nouvelles perspectives et impliqué, en même temps, la volonté de capitaliser sur l'existant, en le faisant évoluer. Cette situation a été mise à profit par le groupe pour conforter sa position et la consolider, de façon ciblée. Avec un chiffre d'affaires d'environ 216 millions d'euros, le Sedus Stoll Group a clôturé l'exercice 2025 sur un léger recul. Malgré les difficultés conjoncturelles, notamment sur les marchés du mobilier de bureau dans les pays européens, le Sedus Stoll Group s'est bien maintenu, comparé aux autres acteurs du secteur.

« Nous évoluons progressivement du statut de fabricant de mobilier vers celui de partenaire global de l'aménagement et de la conception des espaces de travail », souligne Daniel Kittner, porte-parole du directoire du Sedus Stoll Group. « Les produits, les concepts d'espace et les compétences en planification stratégique des trois marques Sedus, Klöber, S³ Advice clés du groupe s'intègrent dans une approche commune, permettant de dépasser la simple offre de mobilier pour concevoir des solutions globales et cohérentes au service des nouveaux environnements de travail. Dans un contexte de marché volatil, les entreprises sont amenées à repenser et à faire évoluer en permanence leurs modèles économiques, leurs processus et leurs offres afin de répondre aux nouvelles attentes du marché. « En développant de manière ciblée des segments de marché à fort enjeu stratégique, nous sommes parvenus à consolider notre position sur le marché, malgré les turbulences qui ont marqué l'environnement économique. »

Trois marques clés, trois perspectives, une même ambition

À l'occasion du salon international de référence Orgatec, dédié aux solutions d'aménagement des espaces de travail et au mobilier professionnel sur mesure, le Sedus Stoll Group sera représenté par l'ensemble de ses marques clés. Sedus y présentera son nouveau concept tendance « Habitats by Sedus » dans le hall 6.1, stand C019. Stand sur lequel exposera également S³ Advice. Klöber dévoilera une nouveauté produit en avant-première à deux emplacements à Cologne : sur un espace spécialement aménagé dans le hall 8.1, stand C028, ainsi que dans son propre showroom situé au sein de la Design Post.

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