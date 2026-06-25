El Shanghai International Film & TV Market registra una participación global récord

SHANGHÁI, 26 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El Shanghai International Film & TV Market, organizado conjuntamente por el 28º Festival Internacional de Cine de Shanghái y el 31º Festival de Televisión de Shanghái, ha finalizado el día 24 de junio en el Centro de Exposiciones de Shanghái. Este mercado integrado ha servido como punto de reunión para profesionales de los sectores audiovisuales de cine, televisión y plataformas digitales para impulsar la cooperación transfronteriza y el intercambio industrial en largometrajes, series dramáticas, miniseries, documentales, animación y tecnologías audiovisuales.

La participación internacional ha logrado llegar a un nuevo récord este año. El mercado atrajo a aproximadamente 200 expositores, incluyendo 75 expositores extranjeros de 15 países y regiones, lo que representa un aumento del 50% con respecto al año anterior. Delegaciones oficiales de países como Brasil, Rusia, Corea del Sur y España contaron con expositores propios, mientras que instituciones de países como Jordania, Kazajistán, Georgia y Croacia presentaron políticas del sector y oportunidades de cooperación. La Real Comisión de Cine de Jordania también se unió a la Alianza del Festival de Cine de la Franja y la Ruta durante el mercado, ampliando la red a 51 países y 58 miembros institucionales. Los compradores verificados procedían de seis importantes regiones del mundo e incluían a importantes grupos de medios, emisoras públicas y plataformas regionales de streaming.

El Festival de Televisión hizo hincapié por igual en los formatos audiovisuales en línea emergentes. Su jornada inaugural de creación juvenil incluyó talleres sobre creación de contenido AIGC y desarrollo de microdramas, mientras que foros especializados exploraron vías para la creación de microdramas de alta calidad en la era de la IA. El festival también destacó los esfuerzos de Shanghái para apoyar el desarrollo y la expansión internacional de la industria del microdrama.

Las mejoras digitales han optimizado la eficiencia en la búsqueda de socios comerciales. Un sistema de reserva de reuniones en línea recientemente lanzado permitió a expositores y compradores concertar reuniones individuales con antelación, recibiendo casi 300 solicitudes de reuniones transfronterizas poco después de su lanzamiento.

Una amplia gama de eventos del sector se centró en las tecnologías emergentes y los nuevos modelos de negocio en la industria audiovisual. El foro tecnológico AI BACKLOT analizó la coproducción transfronteriza, los flujos de trabajo de producción virtual y la creación visual impulsada por IA. El Pabellón de Promoción Internacional de Series Chinas atrajo un gran interés por el contenido chino de formato corto, con plataformas del sudeste asiático, India y Europa explorando oportunidades de licencia y distribución. Un taller sobre tendencias globales, celebrado el 21 de junio, reunió a productores de Reino Unido, India y Malasia para debatir la demanda internacional de microdramas chinos y los modelos de producción emergentes impulsados por IA.

Chen Guo, director general del Centro Internacional de Eventos de Cine y Televisión de Shanghái, afirmó que el mercado está diseñado para fomentar el empoderamiento mutuo, proporcionando plataformas internacionales para el contenido chino y los jóvenes creadores, a la vez que abre canales más amplios para la cooperación global y el intercambio de recursos.

Como único festival de cine de primera categoría acreditado por FIAPF en China, SIFF recibió este año un número récord de 4.100 propuestas de 125 países y regiones, de las cuales el 82% fueron estrenos mundiales, lo que subraya la creciente influencia internacional del festival y el papel de Shanghái como centro de colaboración para la industria audiovisual global.