Le salon du marché international du cinéma et de la télévision de Shanghai attire un nombre record de participants du monde entier

SHANGHAI, 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le salon du marché international du cinéma et de la télévision de Shanghai, organisé conjointement par le 28e Festival international du film de Shanghai et le 31e Festival de la télévision de Shanghai, s'est achevé le 24 juin au Centre d'exposition de la ville. Ce salon intégré a réuni des professionnels des secteurs du cinéma, de la télévision et de l'audiovisuel en ligne afin de favoriser la coopération transfrontière et les échanges au sein de la filière, notamment dans les domaines des longs métrages, des séries dramatiques, des microséries, des documentaires, de l'animation et des technologies audiovisuelles.

La participation internationale a atteint cette année un nouveau record. Le salon a regroupé environ 200 exposants, dont 75 exposants étrangers provenant de 15 pays et régions, soit une augmentation de 50 % par rapport à l'année précédente. Des délégations officielles de pays tels que le Brésil, la Russie, la Corée du Sud ou l'Espagne ont tenu leurs propres stands, tandis que des institutions de pays comme la Jordanie, le Kazakhstan, la Géorgie ou la Croatie ont présenté leurs politiques sectorielles et les possibilités de coopération. La Commission royale du film de Jordanie a également rejoint l'Alliance des festivals de cinéma « Belt and Road » (« la ceinture et la route ») à l'occasion du salon, élargissant ainsi le réseau à 51 pays et 58 membres institutionnels. Provenant de six grandes régions du monde, les acheteurs vérifiés comptaient parmi eux de grands groupes de médias, des chaînes publiques et des plateformes régionales de diffusion en continu.

Le Festival de la télévision a accordé une importance tout aussi grande aux formats audiovisuels émergents sur Internet. Lors de sa première édition de la « Journée des jeunes créateurs », des ateliers ont été organisés sur la création de contenu généré par l'IA et la réalisation de microséries, tandis que des tables rondes spécifiques se sont penchées sur les possibilités de produire des microséries de qualité à l'ère de l'IA. Le festival a par ailleurs mis en avant les efforts déployés par Shanghai pour soutenir le développement et l'expansion internationale du secteur des microséries.

Des modernisations numériques ont permis d'améliorer l'efficacité de la mise en relation entre les entreprises. Grâce à un nouveau système de réservation de rendez-vous en ligne, les exposants et les acheteurs ont pu organiser à l'avance des entretiens individuels. Près de 300 demandes de rendez-vous internationaux ont été reçues dès son lancement.

Un large éventail d'événements professionnels se sont concentrés sur les technologies émergentes et les nouveaux modèles économiques dans les industries de l'audiovisuel. Le forum technologique AI BACKLOT a abordé les thèmes de la coproduction transfrontière, des processus de production virtuelle et de la création visuelle basée sur l'IA. Le pavillon dédié à la promotion des séries chinoises à l'international ayant fait naître un vif intérêt pour les contenus chinois de format court, des plateformes d'Asie du Sud-Est, d'Inde et d'Europe se sont intéressées aux possibilités d'acquisition de licence et de distribution. Un atelier sur les tendances mondiales, organisé le 21 juin, a réuni des producteurs du Royaume-Uni, d'Inde et de Malaisie afin de discuter de la demande internationale de microséries chinoises et des nouveaux modèles de production fondés sur l'IA.

Chen Guo, directeur général du Centre international des événements cinématographiques et télévisuels de Shanghai, a déclaré que ce salon avait pour objectif de créer une « dynamisation réciproque » en proposant des plateformes internationales pour les contenus et les jeunes créateurs chinois, ouvrant ainsi de nouvelles voies à la coopération mondiale et au partage des ressources.

Seul festival chinois de cinéma de catégorie A certifié par la Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF), le Festival international du film de Shanghai a reçu cette année un nombre record de 4 100 candidatures provenant de 125 pays et régions, dont 82 % étaient des premières mondiales. Cette tendance souligne l'influence internationale croissante du festival et le rôle de Shanghai comme pôle de collaboration pour l'industrie audiovisuelle mondiale.