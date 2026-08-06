El socio Olivier Taillieu y el socio junior Joseph Younes de BD&J consiguen un acuerdo de 10 millones de dólares para un motociclista

LOS ÁNGELES, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El socio Olivier Taillieu y el socio junior Joseph Younes han conseguido un acuerdo de 10 millones de dólares para un motociclista que sufrió lesiones catastróficas en un accidente con un camión.

En una batalla muy reñida contra una defensa implacable, el equipo de litigios de BD&J liderado por Olivier Taillieu y Joseph Younes se opuso a la creencia generalizada de que los motociclistas son irresponsables o peligrosos. El cliente, cuyo caso se resolvió mediante un acuerdo confidencial, sufrió lesiones graves como consecuencia de un grave accidente con un camión. Aunque el cliente se enfrentaba a una dura batalla en los tribunales, Taillieu y Younes reclamaron la máxima indemnización frente a los negociadores, quienes alegaban que el demandante había actuado de forma imprudente y no merecía ninguna compensación económica.

Los hechos del caso son los siguientes:

Motocicleta contra camión comercial.

La defensa negó toda responsabilidad.

La oferta inicial era de 0,00 dólares.

La indemnización final ascendió a 10 000 000 de dólares.

Olivier Taillieu y Joseph Younes son abogados muy respetados en la zona de Los Ángeles que demuestran cómo la defensa de los intereses de los clientes y un cálculo exhaustivo de los daños y perjuicios pueden hacer que una oferta de indemnización pase de cero a millones. "El caso se juzgó en un foro complicado, donde a menudo se trata con más indulgencia a los camiones comerciales y las reclamaciones de los motociclistas se reciben con hostilidad", señaló Taillieu. "Centramos nuestros argumentos en los datos. Independientemente del argumento de la defensa contra los hábitos de conducción de nuestro cliente, basarnos en las cifras fue lo que nos permitió alcanzar un acuerdo favorable".

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Acerca de BD&J, PC: BD&J, PC, lleva desde 2007 prestando sus servicios a los californianos en numerosas áreas del derecho de daños personales, entre las que se incluyen accidentes de motocicleta y accidentes de peatones, defectos en productos, responsabilidad civil por las instalaciones, lesiones en el ámbito comercial, mordeduras de perro y mucho más. Tras haber representado a decenas de miles de clientes de todos los ámbitos de la vida, los abogados de BD&J se enorgullecen de defender los derechos de las personas de cualquier lugar de California en cualquier momento. Para obtener más información, contacte con BD&J aquí.

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FUENTE BD&J, PC