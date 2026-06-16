- El whisky The Donn de Craft Irish Whiskey obtiene una puntuación de 98 en el IWSC 2026, situándose entre los whiskies mejor valorados del mundo

DUBLÍN, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El whisky Donn Single Malt de Craft Irish Whiskey ha sido galardonado con la distinción de Oro Sobresaliente en el Concurso Internacional de Vinos y Licores (IWSC) de 2026, obteniendo 98 puntos y situándose en el segundo puesto, compartido con otros, entre más de 1.300 whiskies evaluados en todo el mundo, siendo solo un whisky el que logró una puntuación superior.

El Donn fue además el whisky irlandés mejor clasificado, empatado con otro, y el único de su categoría en recibir la distinción de Oro Sobresaliente.

The Donn by Craft Irish Whiskey

El resultado del IWSC prolonga una racha de tres años consecutivos de éxitos internacionales en Norteamérica, Asia y Europa:

2024 : Whisky Single Malt del Año - USA Spirits Ratings

: Whisky Single Malt del Año - USA Spirits Ratings 2025 : Whisky del Año - Asia Spirits Ratings

: Whisky del Año - Asia Spirits Ratings 2026: Whisky Single Malt del Año - London Spirits Competition

98 puntos, Doble Oro – San Francisco World Spirits Competition

98 puntos, Oro Sobresaliente – International Wine & Spirit Competition

"Lo que hace que estos resultados sean significativos es su consistencia", afirmó Jay Bradley, fundador y maestro mezclador de Craft Irish Whiskey. "The Donn ha sido reconocido por jurados de cata en Norteamérica, Asia y Europa. Cuando jurados independientes de tres continentes llegan repetidamente a conclusiones similares en catas a ciegas, se refuerza la calidad y consistencia del whisky. Estamos orgullosos de lo que The Donn ha logrado y creemos que este estilo de maduración apenas comienza a mostrar todo su potencial".

Con tan solo 6,9 años, The Donn ofrece resultados que normalmente se asocian a un whisky mucho más añejo.

Craft Irish Whiskey atribuye esto a un proceso de maduración progresivo en barricas, más que al tiempo de crianza en madera únicamente. Comenzando en barricas de ex-bourbon, The Donn pasa luego por barricas de Oporto Tawny, roble húngaro virgen tostado y diversos tipos de jerez Pedro Ximénez. El tamaño variable de las barricas y el llenado controlado contribuyen a moldear el destilado, acelerando la integración de los sabores.

Los jueces del IWSC describieron The Donn como un vino que se abre con un aroma cítrico y afrutado de cola y especias, que da paso a un paladar rico en melaza, frambuesa y madera, con manzana, pastel de terciopelo rojo, jengibre y chocolate que emergen en un final dulce y persistente.

Acerca de Craft Irish Whiskey

Craft Irish Whiskey está redefiniendo el whisky irlandés prémium mediante una maduración centrada en el sabor, en lugar de en la edad. Combinando la tradición destiladora con técnicas modernas basadas en datos, la empresa se enfoca en la selección de barricas, el tamaño de las mismas y una maduración personalizada para capturar cada whisky en su punto óptimo de sabor.

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