Le « The Donn » de Craft Irish Whiskey obtient une note de 98 à l'IWSC 2026, se classant parmi les whiskies les mieux notés au monde

DUBLIN, 16 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le single malt « The Donn » de Craft Irish Whiskey a remporté la médaille d'or « Outstanding » lors de l'International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2026, obtenant 98 points et se classant à la deuxième place ex æquo parmi plus de 1 300 whiskies évalués à travers le monde, un seul whisky ayant obtenu un score supérieur.

Le Donn a également été le whisky irlandais le mieux classé et le seul de sa catégorie à recevoir la médaille d'or « Outstanding ».

The Donn by Craft Irish Whiskey

Les résultats de l'IWSC marquent la troisième année consécutive de succès internationaux en Amérique du Nord, en Asie et en Europe :

2024: Whisky single malt de l'année - USA Spirits Ratings

Whisky single malt de l'année - USA Spirits Ratings 2025: Whisky de l'année - Classement Asia Spirits

Whisky de l'année - Classement Asia Spirits 2026: Whisky single malt de l'année - London Spirits Competition

98 points, Double Gold – San Francisco World Spirits Competition

98 points, Gold Outstanding – International Wine & Spirit Competition

« Ce qui donne tout leur sens à ces résultats, c'est leur constance », a déclaré Jay Bradley, fondateur et maître assembleur de Craft Irish Whiskey. « Le prix Donn a désormais été récompensé par des jurys en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Lorsque des jurys indépendants répartis sur trois continents parviennent à plusieurs reprises à des conclusions similaires lors de dégustations à l'aveugle, cela confirme la qualité et la constance de ce whisky. Nous sommes fiers de ce que The Donn a accompli et nous pensons que ce mode de maturation ne fait que commencer à révéler tout son potentiel. »

À seulement 6,9 ans d'âge, The Donn offre des qualités que l'on attribue généralement à un whisky bien plus vieux.

Craft Irish Whiskey attribue cela à un parcours progressif en fût plutôt qu'à la seule durée de vieillissement en fût. Après un premier passage en fûts ayant contenu du bourbon, The Donn mûrit ensuite dans du porto Tawny, puis dans du chêne hongrois vierge à fort degré de torréfaction, avant de passer par différents types de sherry Pedro Ximénez. Le choix de fûts de différentes tailles et un remplissage partiel contrôlé contribuent également à façonner le spiritueux, en accélérant l'intégration des arômes.

Selon les juges de l'IWSC, The Donn s'ouvre sur un arôme vif et fruité de cola et d'épices, laissant place à une bouche riche aux notes de mélasse, de framboise et de bois, avec des touches de pomme, de gâteau Red Velvet, de gingembre et de chocolat qui se révèlent dans une finale douce et persistante.

À propos Craft Irish Whiskey

Craft Irish Whiskey redéfinit le whisky irlandais haut de gamme en misant sur un vieillissement axé sur les arômes plutôt que sur les indications d'âge. Alliant un savoir-faire ancestral en matière de distillation à des techniques modernes fondées sur les données, l'entreprise accorde une attention particulière à la sélection des fûts, à leur taille et à un vieillissement sur mesure afin de révéler toute la saveur de chaque whisky à son apogée.

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