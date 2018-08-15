Emercoin заключила партнерство с Infopulse, крупной междунардной компанией по разработке ПО

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/731079/Kostiantyn_Bigus.jpg )





«Emercoin рада сотрудничеству с Infopulse - инновационной компанией, обладающей обширным опытом в разработке современного программного обеспечения», - сообщил управляющий партнер Emercoin Константин Бигус. «Мы будем сотрудничать и строить сообщество, вовлеченное в разработку технологий Emercoin и предоставлять Infopulse знания и опыт в создании приложений и систем на основе блокчейна».

Emercoin специализируется на распределенных блокчейн-сервисах предоставляет широкий спектр dSDK для поддержки бизнес-операций и услуг. Компания обеспечит Infopulse информационной поддержкой и будет консультировать его в области блокчейн-технологий.

Infopulse, международная компания, занимающаяся исследованиями и разработкой программного обеспечения, обладает более чем 25-летним опытом в разработке, кибербезопасности и управлении инфраструктурой, планирует использовать технологии Emercoin при создании блокчейн-решений для своих клиентов, которые заинтересованы в инновационных децентрализованных сервисах.

«Infopulse рада стать партнером Emercoin и это сотрудничество в первую очередь принесет пользу нашим клиентам», - сообщил вице-президент по маркетингу в Infopulse Ян Кайл. «Мы собирается объединить наш опыт, применять технологии Emercoin в разработке блокчейн-решений, а также делиться полученными знаниями не только с блокчейн-сообществом.»

«Партнерство Emercoin и Infopulse принесет огромную выгоду как компаниям, так и блокчейн-сообществу в целом», - сообщил основатель и генеральный партнер First Block Capital и советник Emercoin Марк ван дер Чийз. «Я уверен, что работая вместе над продвижением блокчейна, организацией образовательных мероприятий и развитием бизнеса компании смогут многого достичь».

В рамках совместной образовательной инициативы Emercoin и Infopulse, которая которая также входит в группу компаний EVRY - одного из крупнейших поставщиков IT услуг в скандинавских странах, планируют делиться своими обширными знаниями в области разработки программного обеспечения и блокчейна на совместных хакатонах и лекциях. Emercoin также бдует помогать Infopulse в обучении менеджров по продажам и предоставлять необходимую информацию о преимуществах внедрения блокчейн-технологий в технических решениях клиентов.

Об Emercoin

Компания Emercoin специализируется на криптовалюте и блокчейне. Начиная с 2013 года, она разработала широкий спектр простых в использовании dSDK (Decentralized Software Development Kit). Emercoin предоставляет сервисы для защиты данных, безопасного хранения информации и создания распределенных сервисов.

Об Infopulse

Infopulse, входящая в норвежскую IT группу EVRY A/S, является международным поставщиком услуг в области R&D, управления приложениями, облачными и IT-операциями и кибербезопасности для SME и Fortune 100 компаний во всем мире. Основанная в 1991 году, компания насчитывает более 1800 специалистов и представлена в восьми европейских странах.