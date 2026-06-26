EMH Metering et Corinex valident la communication par courant porteur en large bande pour la numérisation des réseaux de distribution électrique

VANCOUVER, C.-B., 26 juin 2026 /PRNewswire/ -- La passerelle de compteurs intelligents CASA (SMGW) a réussi ses tests pour une utilisation avec la technologie de communication par courant porteur à large bande (BPL), développée par Corinex Communications Inc. (« Corinex »). Corinex, fournisseur de solutions de réseau basées sur la technologie BPL, a validé cette intégration à l'issue de tests dans son laboratoire de Bratislava.

EMH metering and Corinex validate Broadband Powerline Communication for the digitalization of electrical distribution grids (CNW Group/Corinex) Corinex Logo (CNW Group/Corinex)

Dans le cadre du processus de vérification, la SMGW CASA a été connectée au logiciel GWA par l'intermédiaire du modem BPL 1T de Corinex. La réussite de la transmission des données a confirmé la compatibilité totale entre passerelle CASA et le modem. Grâce à ces tests, les deux entreprises ont validé la preuve de concept relative à la connexion du SMGW CASA au modem 1T de Corinex.

Peter Sobotka, directeur général de Corinex, a déclaré :

« La technologie BPL à haut débit constitue une base solide pour la modernisation et la numérisation des réseaux de distribution électrique. La démonstration réussie de l'interopérabilité entre notre modem et la passerelle CASA marque une étape importante dans ce processus. »

Peter Heuell, directeur général d'EMH metering, a ajouté :

« Nos clients peuvent désormais mettre en place une connectivité BPL grâce à notre passerelle. C'est une étape importante vers une meilleure communication lors du déploiement des passerelles pour compteurs intelligents, en particulier dans les zones où la connectivité cellulaire atteint ses limites. »

À propos d' EMH Metering GmbH

EMH metering GmbH & Co. KG est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes numériques destinés à la collecte, à la transmission, au stockage et à la diffusion de données de mesure énergétique. Grâce à des systèmes de mesure intelligents et intégrés, les solutions de comptage d'EMH permettent aux entreprises du secteur de l'énergie de numériser leurs réseaux et de développer de nouveaux modèles d'exploitation. La gamme de produits comprend des compteurs de précision destinés aux réseaux à très haute tension et aux réseaux de transport, des compteurs spéciaux pour les réseaux de distribution à moyenne et basse tension, des compteurs électroniques pour l'alimentation domestique, des compteurs sur rail DIN pour les applications industrielles, ainsi que les systèmes de communication et les passerelles correspondants. Dans le cadre du prochain déploiement des compteurs intelligents en Allemagne, EMH Metering propose les produits et composants nécessaires, conformes aux exigences légales. La société EMH Metering a été fondée en 1991 et son siège social se trouve à Gallin, près de Hambourg. La société emploie 300 personnes réparties sur deux sites.

À propos de Corinex

Corinex est un fournisseur de premier plan dans le domaine du renforcement numérique des réseaux de distribution d'électricité à basse et moyenne tension. Sa plateforme associe la technologie BPL (Broadband over Power Line) à la surveillance en temps réel du réseau électrique et au contrôle en périphérie, ce qui aide les gestionnaires de réseau à améliorer leur visibilité, à gérer la congestion, à prévenir les surcharges et à accroître la capacité d'hébergement disponible en tirant parti de l'infrastructure existante du réseau. En tant que fournisseur reconnu de solutions de réseau basées sur la technologie BPL et acteur majeur de la normalisation de cette technologie, Corinex contribue à faire progresser les technologies interopérables destinées aux compteurs intelligents, à l'optimisation du réseau et aux infrastructures de distribution intelligentes.

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