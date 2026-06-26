EMH metering und Corinex validieren Breitband-Powerline-Kommunikation für die Digitalisierung von Stromverteilungsnetzen

VANCOUVER, BC, 26. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das CASA Smart Meter Gateway (SMGW) wurde erfolgreich für den Einsatz mit der von Corinex Communications Inc. („Corinex") entwickelten Breitband-Powerline-Technologie (BPL) verifiziert. Corinex, ein Anbieter von BPL-basierten Netzlösungen, hat die Integration durch Tests in seinem Labor in Bratislava validiert.

EMH metering and Corinex validate Broadband Powerline Communication for the digitalization of electrical distribution grids (CNW Group/Corinex) Corinex Logo (CNW Group/Corinex)

Im Rahmen des Verifizierungsprozesses wurde ein CASA SMGW über das 1T-BPL-Modem von Corinex mit der GWA-Software verbunden. Die Ergebnisse bestätigten die vollständige Kompatibilität zwischen CASA und dem Modem, wobei die Datenübertragung erfolgreich aufgebaut wurde. Im Rahmen dieser Tests erbrachten die beiden Unternehmen den Machbarkeitsnachweis für die Anbindung des CASA SMGW an das 1T-Modem von Corinex.

Peter Sobotka, Geschäftsführer von Corinex, erklärte:

„Die Breitband-Powerline-Technologie bietet eine effektive Grundlage für die Modernisierung und Digitalisierung der Stromverteilungsnetze. Der erfolgreiche Nachweis der Interoperabilität zwischen unserem Modem und CASA stellt einen bedeutenden Meilenstein in diesem Prozess dar."

Peter Heuell, Geschäftsführer von EMH metering, fügte hinzu:

„Unsere Kunden können nun mithilfe unseres Gateways eine BPL-Anbindung realisieren. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einer verbesserten Kommunikation bei der Einführung von Smart-Meter-Gateways, insbesondere in Gebieten, in denen die Mobilfunkanbindung an ihre Grenzen stößt."

Informationen zu EMH metering GmbH

EMH metering GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Systemen zur Erfassung, Übertragung, Speicherung und Verteilung von Energiemessdaten. Mit intelligenten und integrierten Messsystemen unterstützt EMH metering Energieunternehmen dabei, ihre Energiesysteme zu digitalisieren sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das Produktangebot umfasst Präzisionszähler für Höchstspannungs- und Übertragungsnetze, Spezialzähler für Mittel- und Niederspannungsverteilnetze, elektronische Haushaltszähler, Hutschienenzähler für industrielle Anwendungen sowie die dazugehörigen Kommunikationssysteme und Gateways. Für den bevorstehenden Smart-Meter-Rollout in Deutschland bietet EMH metering die erforderlichen Produkte und Komponenten an, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. EMH metering wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gallin bei Hamburg. An insgesamt zwei Standorten sind 300 Beschäftigte tätig.

Informationen zu Corinex

Corinex ist ein führender Anbieter von digitaler Netzverstärkung für Stromverteilungsnetze im Nieder- und Mittelspannungsbereich. Die Plattform kombiniert Breitband-Powerline-Technologie (BPL) mit Echtzeit-Netzüberwachung sowie Edge-Steuerung und unterstützt Energieversorger dabei, ihre Netztransparenz zu verbessern, Engpässe zu bewältigen, Überlastungen zu verhindern sowie die nutzbare Aufnahmekapazität mit bestehender Netzinfrastruktur zu erweitern. Als branchenweit anerkannter Anbieter von BPL-basierten Netzlösungen und wichtiger Mitgestalter der BPL-Standardisierung trägt Corinex dazu bei, interoperable Technologien für Smart Metering, Netzoptimierung sowie intelligente Verteilungsinfrastruktur voranzutreiben.

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