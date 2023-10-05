Emmes приобретает компанию VaxTRIALS

News provided by

Emmes

05 Oct, 2023, 20:18 ET

Компания VaxTRIALS приносит с собой новую базу в Латинской Америке и углубление исследований вакцин

РОКВИЛЛ, штат Мэриленд, 6 октября 2023 г. /PRNewswire/ — Компания Emmes, международная организация клинических исследований (CRO) с полным спектром услуг, которая ставит своей приоритетной целью поддержку развития здравоохранения и инноваций в сфере биофармацевтики, объявляет о приобретении компании VaxTRIALS. Компания VaxTRIALS, головной офис которой находится в городе Панама, Панама, насчитывает более 160 сотрудников, которые обеспечивают управление клиническими исследованиями вакцин и их мониторинг по всей Латинской Америке.

«Сегодня клинические исследования стали более сложными и более глобальными по своей природе, чем когда-либо, — сказал исполнительный председатель правления Emmes Састри Чилукури (Sastry Chilukuri). — Сочетание глубоких экспертных знаний и опыта VaxTRIALS в Латинской Америке с возможностями Emmes, особенно в сфере технологий, биостатистики и управления данными, обеспечит клиентам непревзойденный уровень партнерства при проведении их клинических исследований».

«Компания VaxTRIALS идеально дополняет возможности Emmes, — пояснил генеральный директор Emmes Питер Ронко (Peter Ronco). — Она расширяет наш глобальный охват, добавляя к Северной Америке, Европе и Азии, где мы уже работаем, Латинскую Америку — один из самых быстро развивающихся регионов в плане клинических исследований, что обусловлено его большим и многообразным контингентом пациентов и высококачественными центрами клинических исследований. С компанией VaxTRIALS к нам приходит ряд новых клиентов из числа биофармацевтических компаний и государственно-частных партнерств, дополнительно укрепляя одну из наших сильнейших областей терапевтических исследований: вакцины и инфекционные заболевания».

Связанные с вакцинами клинические исследования компании VaxTRIALS проводились в 11 странах Латинской Америки, а также на Филиппинах.

Персонал VaxTRIALS обеспечил поддержку клинических исследований, направленных на профилактику таких заболеваний, как грипп, лихорадка деньге, чикунгунья, гепатит A, менингит, норовирус, опоясывающий герпес, коклюш, респираторно-синцитиальный вирус (RSV), полиомиелит и COVID-19.

«Еще одно преимущество для компании Emmes, — продолжил г-н Ронко, — заключается в том, что мы сможем воспользоваться сформированной сетью VaxTRIALS в Латинской Америке для привлечения участников клинических исследований в других наших основных областях терапевтических исследований, включая редкие и детские заболевания, клеточную и генную терапию и офтальмологию».

«Обе наши компании выстроили прочные отношения с клиентами и обладают определенным наследием в сфере исследований вакцин и инфекционных заболеваний, — сказал генеральный директор VaxTRIALS доктор Хосе Химено (José Jimeno). — Я горжусь тем, что мы сделали своим приоритетом людей и культурное развитие, включая прием на работу и развитие сотрудников, которые глубоко привержены позитивным изменениям в сфере здравоохранения».

«Я также с нетерпением жду внедрения знаний и опыта компании Emmes в сфере технологий, а также накопленных глубоких знаний в сфере биостатистического анализа и управления данными на пользу нашим клиентам по всей Латинской Америке, — добавил он. — Платформа управления данными Emmes Advantage eClinical, обеспечивающая такие преимущества, как повышение качества данных, упрощение надзора за операциями клинических исследований, а также сокращение сроков клинических исследований и расходов, может быть крайне полезна для наших клиентов».

Г-н Чилукури отметил: «У Хосе Химено подготовка и опыт врача сочетаются с обширными знаниями отрасли и региона Латинской Америки, а также блестящей репутацией в глобальном сообществе разработчиков вакцин. В качестве основателя и генерального директора VaxTRIALS он проявил себя как чрезвычайно активный и энергичный лидер. Мы очень рады приветствовать Хосе и коллектив VaxTRIALS в компании Emmes».

О компании VaxTRIALS 
Являясь специализированной организацией клинических исследований, компания VaxTRIALS предоставляет инновационные решения для управления клиническими исследованиями вакцин и их мониторинга по всей Латинской Америке. Основанная в 2012 году компания VaxTRIALS заслужила репутацию, помогая клиентам, спонсорам и поставщикам достигать исключительных результатов в реализации их исследований. Знание местных норм и правил и широкая сеть опытных исследовательских центров компании, являющейся региональным лидером и осуществляющей деятельность в 11 странах Латинской Америки и на Филиппинах, гарантируют быстрый набор участников исследований и соблюдение стандартов. 

О компании Emmes
Основанная более 45 лет назад компания Emmes является международной организацией клинических исследований, предоставляющей полный спектр услуг, которая ставит своей приоритетной целью поддержку развития здравоохранения и инноваций в сфере биофармацевтики. Среди клиентов компании — многочисленные агентства и институты федерального правительства США, а также широкий спектр биотехнологических, фармацевтических и медицинских компаний во всех уголках земного шара. Более подробную информацию о положительном влиянии наших исследований на здравоохранение можно получить на веб-сайте Emmes по адресу www.emmes.com.

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/220594/4323124/Emmes_Logo.jpg

SOURCE Emmes

Also from this source

Emmes fait l'acquisition de VaxTRIALS

Emmes adquiere VaxTRIALS

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.