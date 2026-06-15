En ouverture d'Eurosatory, Sopra Steria dévoile les 10 tendances de la Défense, de la Sécurité et du Spatial en Europe

PARIS, 15 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dix tendances, une conviction : dans une « guerre de la saturation », la supériorité ne se gagne plus seulement avec les armements les plus coûteux, mais avec la vitesse de traitement, la donnée et la masse intelligente.

Alors que débute Eurosatory 2026 et dans un contexte géopolitique qui s'accélère, Sopra Steria, acteur majeur de la Tech en Europe, publie son cahier de tendances « Défense, Sécurité & Spatial » et y décrypte les mutations qui redessinent la défense européenne.

Son fil conducteur : dans une « guerre de la saturation », la supériorité ne se mesure plus à la puissance des plateformes et des logiciels, mais à la capacité à décider et agir plus vite que l'adversaire. Pour les armées, les agences et les industriels européens, l'autonomie stratégique cesse d'être un horizon : elle devient un impératif opérationnel immédiat.

Pourquoi maintenant : la valeur stratégique a basculé

En Ukraine comme au Levant, des drones à quelques milliers d'euros détruisent des matériels à plusieurs millions, et des logiciels mis à jour en quelques semaines prennent l'ascendant sur des systèmes pensés pour vingt ans. Les chiffres réunis par Sopra Steria actent ce basculement : 417 milliards de dollars de coût mondial de la désinformation (15 % du PIB français), un rapport de 1 à 20 entre un drone d'attaque et le missile chargé de l'intercepter, 70 à 80 % des pertes ukrainiennes causées par les drones, et 800 milliards d'euros de besoins capacitaires identifiés par le plan Readiness 2030 de la Commission européenne.

Le cahier identifie dix tendances regroupées autour de trois impératifs :

Surveiller et digérer la saturation Gagner la guerre avant la guerre : agir sur le champ informationnel

Renforcer la défense antiaérienne par la lutte anti-drones

Doter l'Europe d'une capacité spatiale de défense

Orchestrer l'action militaire multi-domaines Agir plus vite que l'adversaire Bâtir une IA de défense souveraine, sécurisée et de confiance

Partager et exploiter les données en opération

Passer de l'exploration à l'action avec le quantique Construire et régénérer dans la durée Retrouver la profondeur stratégique

Intégrer les drones en masse au combat

Structurer les nouveaux modèles d'innovation de défense

Ces tendances décrivent ce qui se joue déjà sur les théâtres d'opérations. […]

Pour en savoir plus.

Aurélien Flaugnatti, [email protected]