EPM se convierte en el primer prestamista externo al 100 % en entregar divulgaciones completas de préstamos en seis idiomas

El CEO Eddy Pérez Jr. anuncia una iniciativa histórica de acceso al idioma en The American Gift, ampliando las vías de propiedad de vivienda para millones de prestatarios estadounidenses

ATLANTA, 23 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Equity Prime Mortgage (EPM), el principal prestamista hipotecario 100 % externo del país, anunció hoy que entregará las divulgaciones y la documentación completas del préstamo en seis idiomas: inglés, español, mandarín, tagalo, vietnamita y coreano. El anuncio fue hecho por el CEO de EPM, Eddy Pérez Jr., durante el evento insignia de la compañía, The American Gift, lo que convierte a EPM en el único prestamista externo al 100 % en Estados Unidos que ofrece divulgaciones completas en esta escala de acceso al idioma.

La iniciativa responde a una demanda clara y creciente. El 75 % de los usuarios de Internet hablan un idioma que no es el inglés, y el 76 % de los consumidores prefieren las marcas que se comunican en su lengua materna. A pesar de estas realidades, la mayoría de las divulgaciones de hipotecas en los Estados Unidos se entregan en inglés, lo que solo crea fricción para millones de prestatarios calificados y los corredores que los atienden.

"Mi padre vino a este país desde Cuba con nada más que ética de trabajo y un sueño", dijo Eddy Pérez Jr., director general de EPM. "El sueño americano está llegando a este gran condado, y el regalo estadounidense es ser propietario de una vivienda. EPM se creó para honrar su dedicación y sacrificio. Somos el único prestamista externo al 100 % que innova a este nivel ".

Creado para el bróker. Creado para el Prestatario.

Si bien el español sigue siendo el idioma no inglés más solicitado entre los prestatarios hipotecarios de los Estados Unidos, la iniciativa de EPM refleja un compromiso más amplio con los prestatarios donde se encuentran en seis comunidades que representan los segmentos de más rápido crecimiento de compradores de vivienda por primera vez en los Estados Unidos.

Como un verdadero prestamista externo, EPM trabaja exclusivamente a través de corredores hipotecarios independientes, los profesionales más cercanos a las comunidades a las que prestan servicio. Las nuevas divulgaciones multilingües brindan a los corredores una ventaja competitiva significativa al servir a comunidades multiculturales que colectivamente representan una parte significativa de la formación de nuevos hogares y la demanda de compradores de vivienda en todo el país.

La iniciativa también refuerza la posición de EPM como el único prestamista externo al 100 % que innova activamente en toda la experiencia del prestatario al aprovechar la tecnología de vanguardia para hacer posible el regalo de ser propietario de una vivienda.

Acerca de The American Gift

The American Gift es el evento insignia de EPM, que reúne a socios corredores, líderes de la industria y defensores de la propiedad de viviendas en torno a la misión compartida de ampliar el acceso al Sueño Americano. Celebrado en Atlanta, el evento sirve como plataforma de lanzamiento para las iniciativas más ambiciosas de EPM.

Acerca de EPM

EPM es un prestamista hipotecario 100 % externo con sede en Atlanta, Georgia, dedicado a empoderar a los corredores hipotecarios independientes y las comunidades a las que sirven. A través de la tecnología, la promoción y un implacable enfoque en el acceso, EPM está redefiniendo lo que los préstamos de terceros pueden ofrecer al prestatario estadounidense moderno.

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FUENTE Equity Prime Mortgage