Erster „AI Hyperspectral Optical Sorter for Blended Fabrics" in China kommt auf den Markt

DONGGUAN, China, 22. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Vor kurzem hat DataBeyond Technology offiziell Chinas ersten „AI Hyperspectral Optical Sorter for Blended Fabrics" auf den Markt gebracht, der fortschrittliche KI-Algorithmen mit hyperspektraler Erkennungstechnologie verbindet. Dieser Durchbruch löst die seit langem bestehenden Herausforderungen bei der Sortierung von Mischgeweben und ist ein entscheidender Meilenstein bei den Bemühungen von DataBeyond Technology, Transformation und Modernisierung der Textilrecyclingindustrie voranzutreiben.

Sortierung von Mischgeweben: Engpass der herkömmlichen Technologie

Das Sortieren von Mischgeweben ist ein altbekanntes und fortbestehendes Problem für die Textilrecyclingindustrie. Mischtextilien bestehen aus einer Mischung verschiedener Materialien mit komplexer und ungleichmäßiger Verteilung, so dass es für herkömmliche Sortierverfahren schwierig ist, diese Materialien effizient und genau zu trennen. Infolgedessen wird ein großer Teil der Mischgewebeabfälle entweder verbrannt oder deponiert, was zu einer erheblichen Ressourcenverschwendung und Umweltbelastung führt. Als Antwort auf diese Herausforderung hat DataBeyond Technology einen KI-gesteuerten hyperspektralen Sortierer für Mischgewebe entwickelt, der eine präzise Trennung von Textilien mit mehreren Materialkomponenten ermöglicht. Diese Technologie bietet eine hervorragende Lösung für die effiziente Sortierung und das Recycling von Mischgeweben.

Technologischer Durchbruch: Förderung der Entwicklung des Textilrecycling

Der „AI-powered Hyperspectral Optical Sorter for Blended Fabrics" revolutioniert die Technologie zur Sortierung von Mischtextilien:

Präzisionssortierung : Der Sortierer ist mit hyperspektralen Sensoren ausgestattet, die 256 Spektralbänder erfassen und so eine Erkennung von Textilabfällen über das gesamte Spektrum ermöglichen. Er kann Textilien mit 30 bis 80 % Polyester-, Nylon-, Elasthan- und Baumwollanteil genau sortieren und erreicht dabei eine Sortiergenauigkeit von bis zu 99 %. So entstehen hochwertige Rohstoffe für nachgelagerte chemische Recyclingprozesse.

: Der Sortierer ist mit hyperspektralen Sensoren ausgestattet, die 256 Spektralbänder erfassen und so eine Erkennung von Textilabfällen über das gesamte Spektrum ermöglichen. Er kann Textilien mit 30 bis 80 % Polyester-, Nylon-, Elasthan- und Baumwollanteil genau sortieren und erreicht dabei eine Sortiergenauigkeit von bis zu 99 %. So entstehen hochwertige Rohstoffe für nachgelagerte chemische Recyclingprozesse. Flexible Anpassungsfähigkeit: Um den sich ständig ändernden Marktbedingungen gerecht zu werden, kann der Sortierer leicht an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden. Er ermöglicht einen flexiblen Wechsel zwischen den Sortierzielen und erleichtert die effiziente Abstimmung mit den Anforderungen der nachgelagerten Verarbeitung, wodurch der Ressourcenwert von Mischgewebeabfällen erheblich gesteigert wird.

Ein neues Kapitel in der Mischgewebesortierung

Nach sieben Jahren engagierter Entwicklung ist DataBeyond Technology seiner ursprünglichen Mission treu geblieben und hat kontinuierlich Durchbrüche erzielt. Die Markteinführung des KI-gestützten Hyperspektralsortierers für Mischgewebe stellt einen historischen Fortschritt beim Recycling von Textilabfällen dar. Diese Spitzentechnologie wird die Recyclingindustrie in die Lage versetzen, einen größeren Wert aus gemischten Textilabfällen zu erschließen, neue Gewinnmöglichkeiten für den Textilrecyclingsektor zu eröffnen und die Ankunft einer neuen Ära des intelligenten Recyclings in der Branche zu beschleunigen!

