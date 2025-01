Lancement du premier trieur optique hyperspectral IA pour les tissus mélangés en Chine !

DONGGUAN, Chine, 23 janvier, 2025 /PRNewswire/ -- DataBeyond Technology vient de lancer officiellement le premier trieur optique hyperspectral IA pour les tissus mélangés de Chine, qui intègre des algorithmes avancés d'intelligence artificielle à la technologie de reconnaissance hyperspectrale. Cette avancée permet de relever avec succès les défis de longue date liés au tri des tissus mélangés, marquant ainsi une étape décisive dans les efforts déployés par DataBeyond Technology pour favoriser la transformation et l'amélioration de l'industrie du recyclage des textiles.

The First “AI Hyperspectral Optical Sorter for Blended Fabrics” in China Release!

Tri de tissus mélangés : un goulot d'étranglement dans la technologie traditionnelle

Le tri des tissus mélangés est un problème persistant pour l'industrie du recyclage des textiles. Les textiles mélangés sont constitués d'un éventail de matériaux différents dont la distribution est complexe et inégale, ce qui rend difficile la séparation efficace et précise de ces matériaux par les méthodes de tri traditionnelles. Par conséquent, une grande partie des déchets de tissus mélangés est soit incinérée, soit mise en décharge, ce qui entraîne un gaspillage important des ressources et une dégradation de l'environnement. En réponse à ce défi, DataBeyond Technology a développé de manière innovante une trieur optique hyperspectral pour les tissus mélangés, optimisé par l'IA, qui permet de séparer avec précision les textiles contenant de multiples composants matériels. Cette technologie constitue une excellente solution pour le tri et le recyclage efficaces des tissus mélangés.

Rupture technologique : promotion du développement du recyclage des textiles

Le trieur optique hyperspectral IA pour les tissus mélangés révolutionne la technologie de tri des textiles mélangés :

Tri de précision : le trieur est équipé de capteurs hyperspectraux qui détectent 256 bandes spectrales, ce qui permet une reconnaissance complète des déchets textiles. Il peut trier avec précision des textiles contenant 30 à 80 % de polyester, de nylon, d'élasthanne et de coton, et atteindre un taux de précision de 99 %. Cela permet d'obtenir des matières premières de haute qualité pour les processus de recyclage chimique en aval.

: le trieur est équipé de capteurs hyperspectraux qui détectent 256 bandes spectrales, ce qui permet une reconnaissance complète des déchets textiles. Il peut trier avec précision des textiles contenant 30 à 80 % de polyester, de nylon, d'élasthanne et de coton, et atteindre un taux de précision de 99 %. Cela permet d'obtenir des matières premières de haute qualité pour les processus de recyclage chimique en aval. Adaptabilité : en réponse à l'évolution constante des conditions du marché, le trieur s'adapte facilement pour répondre aux besoins des clients. Il permet de passer avec souplesse d'une cible de tri à l'autre, facilitant ainsi une adéquation efficace avec les exigences de traitement en aval, ce qui augmente considérablement la valeur des ressources des déchets de tissus mélangés.

Un nouveau chapitre dans le tri des tissus mélangés

Après sept années de développement, DataBeyond Technology est resté fidèle à sa mission initiale et a réalisé des avancées continues. La commercialisation du trieur hyperspectral IA pour les tissus mélangés marque une étape historique dans le recyclage des déchets textiles. Cette technologie de pointe permettra à l'industrie du recyclage de mieux valoriser les déchets textiles mélangés, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives de revenus pour le secteur du recyclage textile et accélérera l'avènement d'une nouvelle ère de recyclage intelligent dans l'industrie !

Informations supplémentaires : https://www.databeyond.com

PERSONNE DE CONTACT : Aurora Li, [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=PQIoHbK8SFE