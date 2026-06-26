Es posible que su información personal se haya visto afectada por un incidente de seguridad de datos que involucra a STIIIZY Inc.

LOS ÁNGELES, 26 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La siguiente notificación es emitida por el administrador de reclamaciones aprobado por el Tribunal y fue autorizada por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Central de California, en el caso: Litigio por violación de la seguridad de los datos de STIIIZY Inc., n.º 2:25-cv-00490 (la "Demanda").

¿De qué trata esta demanda? Esta es una notificación colectiva autorizada por el Tribunal sobre un acuerdo propuesto en una demanda colectiva. El acuerdo resolverá una demanda presentada en nombre de personas que alegan que STIIIZY, Inc. (denominado "STIIIZY" o el "Demandado") cometió violaciones a la ley en relación con una violación de datos en octubre de 2024, en la que cierta información fue robada de los servidores del Demandado (el "Incidente de Seguridad de Datos"). STIIIZY niega estas acusaciones, niega haber violado ninguna ley y rechaza toda responsabilidad.

¿Quién es miembro del colectivo? El colectivo incluye a todas las personas cuya información de identificación personal o información privada de salud (colectivamente la "Información Privada") fue accedida, comprometida o robada en el Incidente de Seguridad de Datos anunciado por el Demandado el 7 de enero de 2025. También hay una subclase que incluye a todas las personas que eran residentes de California cuando hacían negocios con el Demandado, y cuya Información Privada fue accedida, comprometida o robada en el Incidente de Seguridad de Datos anunciado por el Demandado el 7 de enero de 2025.

¿Cuáles son los beneficios? Importante: debe presentar una reclamación para recibir algún beneficio monetario o monitoreo de crédito. Si no hace nada, no recibirá nada, pero seguirá estando vinculado por este acuerdo.

El acuerdo proporciona los siguientes beneficios:

Servicios de monitoreo de crédito y seguros: todos los miembros del colectivo pueden elegir, además de las opciones de compensación por pérdidas documentadas o pago prorrateado de fondos en efectivo, recibir dos años de servicios de monitoreo de crédito, consulta de fraude y restablecimiento por robo de identidad, que incluirán (i) hasta $1 millón de dólares de cobertura de seguro contra el robo de identidad y (ii) monitoreo de crédito por parte de tres agencias.

todos los miembros del colectivo pueden elegir, además de las opciones de compensación por pérdidas documentadas o pago prorrateado de fondos en efectivo, recibir dos años de servicios de monitoreo de crédito, consulta de fraude y restablecimiento por robo de identidad, que incluirán (i) hasta $1 millón de dólares de cobertura de seguro contra el robo de identidad y (ii) monitoreo de crédito por parte de tres agencias. Pago prorrateado de fondos en efectivo: si no desea enviar documentación, puede optar por recibir un pago prorrateado en efectivo presentando un formulario de reclamación válido y dentro del plazo establecido. No se requiere documentación.

si no desea enviar documentación, puede optar por recibir un pago prorrateado en efectivo presentando un formulario de reclamación válido y dentro del plazo establecido. Compensación por pérdidas documentadas: los miembros del colectivo pueden presentar una reclamación por pérdidas documentadas de hasta siete mil quinientos dólares ($7,500) por persona. El Demandado pagará las reclamaciones válidas y presentadas dentro del plazo establecido por los siguientes conceptos: costos, gastos o cargos no reembolsados en los que se haya incurrido para hacer frente o subsanar el robo de identidad, el fraude o el uso indebido de información personal u otros problemas que puedan atribuirse razonablemente al Incidente de Seguridad de Datos, previa presentación de una reclamación aprobada y de la documentación de respaldo. Si tiene la intención de reclamar estos beneficios, debe presentar su reclamación en línea o enviar por correo el formulario de reclamación disponible en el sitio web del acuerdo.

los miembros del colectivo pueden presentar una reclamación por pérdidas documentadas de hasta siete mil quinientos dólares ($7,500) por persona. El Demandado pagará las reclamaciones válidas y presentadas dentro del plazo establecido por los siguientes conceptos: costos, gastos o cargos no reembolsados en los que se haya incurrido para hacer frente o subsanar el robo de identidad, el fraude o el uso indebido de información personal u otros problemas que puedan atribuirse razonablemente al Incidente de Seguridad de Datos, previa presentación de una reclamación aprobada y de la documentación de respaldo. Si tiene la intención de reclamar estos beneficios, debe presentar su reclamación en línea o enviar por correo el formulario de reclamación disponible en el sitio web del acuerdo. Cambios en las prácticas comerciales: el Demandado también acordó realizar ciertos cambios en las prácticas comerciales que mejorarán su sistema de ciberseguridad para proteger mejor los datos de los clientes en el futuro.

Cómo presentar una reclamación. Para recibir los beneficios, debe presentar un formulario de reclamación en línea o por correo. Los formularios de reclamación están disponibles en www.StiiizyDataBreachSettlement.com y deben presentarse o tener matasellos con fecha, a más tardar, del 10 de septiembre de 2026. Si no presenta un formulario de reclamación, no recibirá beneficios del acuerdo .

¿Cuáles son mis opciones?

No hacer nada: si no hace nada, permanecerá en el acuerdo. Usted renuncia a sus derechos de demandar, pero no recibirá ninguna compensación como miembro del colectivo. Debe presentar un formulario de reclamación si desea recibir beneficios del acuerdo; si no hace nada, no los recibirá .

Excluirse: usted puede salirse del acuerdo y conservar su derecho a interponer una demanda en relación con las reclamaciones en esta Demanda, pero no obtendrá ninguna compensación del acuerdo. Debe presentar una solicitud de exclusión al administrador de reclamaciones a más tardar el 26 de agosto de 2026.

Presentar una objeción: puede permanecer en el acuerdo y, al mismo tiempo, informar al Tribunal por qué considera que no debería aprobarse dicho acuerdo. Su objeción por escrito debe presentarse a más tardar el 26 de agosto de 2026.

Instrucciones detalladas sobre cómo presentar un formulario de reclamación, excluirse o presentar una objeción se pueden encontrar en el sitio web del acuerdo.

Asistir a una audiencia: el Tribunal celebrará la audiencia de aprobación definitiva el 19 de octubre de 2026 a las 8:30 a. m., hora del Pacífico, para determinar si el acuerdo propuesto es justo, razonable y adecuado; para determinar el monto de los honorarios y gastos de abogados del demandante en cuanto a honorarios de los abogados que no excedan los $737,500 más gastos razonables, estimados en $30,000, y solicitar una adjudicación por servicio de $2,500 para cada representante del colectivo ($15,000 en total), y para determinar si debe aprobarse o no. La fecha y hora de la audiencia pueden cambiar sin previo aviso. Consulte el sitio web del acuerdo para confirmar que la fecha no ha cambiado y para obtener un enlace de Zoom para asistir a la audiencia de forma remota. Puede asistir a la audiencia, acompañado de su propio abogado y por cuenta propia, pero no está obligado a hacerlo.

Este es solo un resumen. Para obtener información adicional, incluida una copia del acuerdo de conciliación y otros documentos, visite la sección de documentos del sitio web del acuerdo o comuníquese con el abogado del colectivo llamando al 1-858-351-3077 o escribiendo a [email protected]. También puede comunicarse con el administrador de reclamaciones para actualizar su dirección o información de contacto visitando el sitio web del acuerdo o llamando al 1-855-907-2590.

POR FAVOR, NO LLAME POR TELÉFONO AL TRIBUNAL NI A LA SECRETARÍA DEL TRIBUNAL PARA INFORMARSE SOBRE ESTE ACUERDO O SOBRE EL PROCESO DE RECLAMACIONES.

FUENTE Stiiizy Claims Administrator