Estudo inédito revela que valores ligados às relações humanas ganham força no outro normal

Segundo o estudo, ganhou impulso a capacidade de a empresa se colocar ao lado das pessoas – de colaboradores, fornecedores, comunidades, governos e clientes - na construção de respostas práticas para os cenários de incerteza e vulnerabilidade. Nesse contexto, elementos antes não tão valorizados, como comportamento ético, propósito, geração de valor para as partes interessadas, cooperação, ativismo de causas, compromissos com os colaboradores, comunidades e meio ambiente, tornaram-se novos drivers na edificação de reputações sólidas.

"Humanos devem ser tratados como humanos e não mais meros recursos. Essencial são as pessoas, que não poderão mais ser tratadas, de modo utilitário, cujo valor depende da função que exercem e do tempo destinado a ela, sob pena de enfraquecimento das relações entre empregadores e colaboradores. Indivíduos integram famílias, comunidades e sociedade. Têm direito a uma vida que não pode ser determinada apenas pelo trabalho", analisa Ricardo Voltolini, da Ideia Sustentável. Opinião compartilhada pelo CEO da Vedacit, Marcos Bicudo, uma das empresas envolvidas no estudo. "Os indivíduos voltarão a ser o principal ativo de uma empresa. A gestão será cada vez mais humanizada. As pessoas migrarão de volta para o centro de tudo, como sempre deveria ter sido", avalia.

De acordo com a pesquisa, cada vez mais indivíduos vão querer trabalhar em empresas que pensam e agem como humanos decentes. Desejarão se relacionar com organizações, cujos valores se afinam com os seus e que demonstrem cuidado individualizado, escuta afetiva, respeito às diferenças e preocupação genuína com o bem-estar e a qualidade de vida não apenas no ambiente de trabalho, mas também fora dele. "A palavra certa é cuidar. Acredito que todo mundo está aprendendo a fazer isso de forma muito mais positiva: cuidar das empresas, das pessoas, dos relacionamentos. É preciso cuidar bem de todos os stakeholders", afirma Leonel Andrade, CEO da CVC, que também é participante do estudo.

Para Tabajara Bertelli, CEO da Ultragaz, outra empresa engajada, a pandemia veio acelerar importantes transformações que demandam uma visão ainda mais empática e criteriosa das empresas sobre o ser humano, colocando-o em posição central na sociedade. "Caberá às empresas atentas ao novo normal entenderem e promoverem essa integração e identidade de propósitos, para que possamos sair dela mais fortes e melhores, mais realizados e cada vez mais comprometidos com a segurança e a saúde", diz.

A origem do problema, segundo o consultor Ricardo Voltolini, está na visão reduzida do humano, segundo a lógica econômica. "Como bem observou, recentemente, o prêmio Nobel Muhammad Yunus, a lógica estabelece uma divisão entre o "indivíduo econômico" e o "humano real". A teoria, acredita, expulsou a humanidade das pessoas para dar lugar ao "homem econômico". E ao aceitá-la, todos acabamos por concordar em nos transformarmos no personagem", explica. Mas como destacou Yunus, a humanidade não desapareceu dos humanos. Ela se tornou uma parte sem uso dentro de nós. Para trazê-la de volta, tudo o que precisamos fazer é substituir o homem econômico pelo ser humano real.

O estudo 11 Tendências de Sustentabilidade no Outro Normal inclui análises de documentos globais e entrevistas com lideranças empresariais. São macrotendências e apontamentos que contribuem para soluções de dilemas e distorções sociais e econômicas.

Faça o download gratuito do estudo 11 Tendências de Sustentabilidade no Outro Normal: https://lnkd.in/erjzvDS

Assista ao vídeo de lançamento do estudo: https://lnkd.in/ecmutWa

Saiba quais são as empresas que se engajaram e abraçaram a mobilização: https://bit.ly/3jcAHHO

