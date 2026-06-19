ETOE lance le « Dolphin 2 », un projecteur portable triple laser RVB équipé de Google TV

BERLIN, 19 juin 2026 /PRNewswire/ -- ETOE a annoncé aujourd'hui le lancement en prévente du Dolphin 2, un projecteur portable triple laser RVB conçu pour offrir un divertissement polyvalent sur grand écran, que ce soit à la maison, en extérieur ou en voyage.

Alliant la technologie triple laser RVB, la certification Google TV, l'alignement automatique assisté par IA et une batterie intégrée, le Dolphin 2 offre une expérience visuelle digne du cinéma dans un format compact.

Performances du triple laser RVB de qualité cinéma

Grâce à la technologie triple laser RVB, le Dolphin 2 offre une luminosité de 800 lumens et une couverture colorimétrique de 110 % BT.2020, pour des couleurs éclatantes, un contraste accru et une profondeur visuelle améliorée. Compatible avec la résolution native Full HD 1080p et doté d'une fonction de décodage 4K, il est conçu pour les films, le streaming, les jeux vidéo et les événements sportifs en direct.

Face à la demande croissante de divertissement sur grand écran pendant la saison de football, le Dolphin 2 offre des expériences visuelles immersives, idéales pour les réunions de famille, le divertissement en plein air et les déplacements.

Google TV avec un écosystème de streaming natif

Le Dolphin 2 intègre la plateforme Google TV certifiée, offrant ainsi un accès à plus de 10 000 applications, dont Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+, sans nécessiter d'appareils de streaming externes.

Équipé d'un processeur quadricœur MT9630, de 2 Go de mémoire vive et d'une capacité de stockage de 32 Go, ce système garantit une navigation fluide et des performances de streaming fiables.

Une véritable portabilité grâce à la batterie intégrée

Conçu pour offrir une mobilité optimale, le Dolphin 2 est équipé d'une batterie intégrée de 54 Wh offrant jusqu'à deux heures d'autonomie en lecture et pouvant également servir de batterie externe. Un support intégré réglable offre une plage d'inclinaison allant de -40° à 76°, ce qui permet une projection flexible sur les murs ou les plafonds.

Configuration intelligente avec alignement automatique par IA

Pour simplifier l'installation, la technologie « Quad Auto-Align » d'ETOE, basée sur l'intelligence artificielle, automatise la mise au point, la correction de la distorsion trapézoïdale, l'ajustement à l'écran et le contournement des obstacles.

Côté son, deux haut-parleurs de 5 W, compatibles Dolby Digital et Dolby Digital Plus, offrent une expérience audio encore plus immersive.

Prix et disponibilité

La prévente de l'ETOE Dolphin 2 se déroulera du 15 au 28 juin 2026, exclusivement sur le site officiel d'ETOE.

Détails concernant les prix :

Prix de vente conseillé : 899 €

Prix « Early Bird » : 799 €

Les premières livraisons concerneront les États-Unis et certains marchés européens, notamment l'Allemagne, la France et la Pologne.

À propos d'ETOE

ETOE est une entreprise spécialisée dans les technologies de projection intelligentes, plus particulièrement dans les solutions de divertissement portables. Dirigée par Jeric Li, un professionnel chevronné et ancien responsable de la division projection d'Anker, cette équipe offre une expertise approfondie en ingénierie optique.

Comptant parmi les premières marques de projecteurs LCD à avoir obtenu l'agrément Google TV, ETOE s'est imposée sur plusieurs marchés, notamment au Japon et aux États-Unis.

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