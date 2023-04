European Wellness kooperiert mit der Universität Heidelberg bei der Veröffentlichung von „Synergistic Anti-Ageing Through Senescent Cells Specific Reprogramming" in einer Fachzeitschrift

HEIDELBERG, Deutschland, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Die European Wellness Academy (EWA), ein Bildungszweig der European Wellness Biomedical Group (EW Group), hat mit der Universität Heidelberg bei der Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift zusammengearbeitet. Das Forschungsprojekt mit dem Titel „Synergistic Anti-Ageing Through Senescent Cells Specific Reprogramming" wurde von der EWA finanziert und in einer renommierten wissenschaftlichen Fachzeitschrift veröffentlicht.

Diese Methode wird für eine sorgfältig regulierte partielle Reprogrammierung bevorzugt, um die Wahrscheinlichkeit von Krebs und Organversagen aufgrund des Verlusts der Zellidentität zu verringern. Mit diesem Ansatz konnte der mit der Seneszenz assoziierte sekretorische Phänotyp (SASP) verbessert werden, was wiederum den chronischen Entzündungszustand im Zusammenhang mit der Alterung und der sekundären Seneszenz in benachbarten Zellen reduzierte.

Im Rahmen dieser Forschungsarbeiten wird die Möglichkeit untersucht, dass ein Eingriff in die zelluläre Seneszenz den Alterungsprozess und die Schadensbehebung verbessern könnte, um die gesunde Lebensspanne zu verlängern und das Risiko der Gebrechlichkeit zu verringern. Er zeigt die Grenzen und Herausforderungen auf, die mit der Nutzung dieser Durchbrüche verbunden sind, um Hypothesen und mögliche Richtungen für die zukünftige Forschung zu untersuchen, die von translatorischer Bedeutung sind.

Behandlungen zur Reprogrammierung seneszenter Zellen haben die Fähigkeit, im Vergleich zur Entfernung seneszenter Zellen vorteilhafte Komponenten zu erhalten. Die Studie zeigte auch, dass die Seneszenz die Reprogrammierung verstärkt und möglicherweise als selbstmodifizierender Mechanismus dient, der es ermöglicht, dass das gleiche Expressionsniveau der Reprogrammierungsfaktoren in der seneszenten Umgebung effektiver ist. Wenn die seneszente Umgebung abgeschwächt oder umgekehrt wird, verringert sich die Effizienz der Reprogrammierung, wodurch die durch eine Überinduktion verursachten Schäden verhindert werden.

Wenn die Verjüngung stärker in den Vordergrund tritt, verliert die lokale Reprogrammierung den Stimulus durch SASP und wird mit einem regulierten Induktionsmechanismus kombiniert, um Tumore und den Verlust von Zellfunktionen zu verhindern. Diese Methode sollte in nicht-tödlichen Geweben wie Fettgewebe und Faszien im Gegensatz zu Herzmuskel und Nerven durchgeführt werden.

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Institutionen ist ein wichtiger Schritt auf dem Gebiet der Anti-Aging-Forschung. Die Ergebnisse der Studie bilden eine solide Grundlage für die weitere Forschung und Entwicklung in diesem Bereich und haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir den Alterungsprozess angehen, zu verändern.

European Wellness Academy

Eine nicht gewinnorientierte Akademie der EW Group mit Sitz in Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Griechenland und Malaysia, die als CPD-autorisierte Einrichtung mit einem erstklassigen Schulungs- und Entwicklungsbereich ausgestattet ist, der sich mit den neuesten Modalitäten der bio-regenerativen Medizin für Praktiker und Forscher befasst. Sie verfügt über eine langjährige kombinierte klinische Erfahrung und ein akademisches Kernteam, das sich aus qualifizierten Ärzten und Wissenschaftlern mit zahlreichen internationalen Verbindungen und Zulassungen zusammensetzt.

