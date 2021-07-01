European Wellness сотрудничает с китайской провинцией в области биорегенеративной медицины

На онлайн-церемонии подписания обе стороны договорились о создании совместного предприятия, в которое будет инвестировано в общей сложности 100 млн юаней (15,4 млн долларов США) на строительство и открытие образовательного центра биорегенеративной медицины мирового класса в городе Яньтае (Китай) для лечения заболеваний и эстетической терапии.

Этот многомиллионный проект реализуется в то время, когда биорегенеративная медицина стремительно превращается в сферу интересов как по всему миру, так и в Китае на фоне растущей заботы о здоровье. Это сотрудничество дополнит программу действий по совершенствованию ресурсов, профессиональной подготовки и обучения в области комплексной регенеративной медицины в данном регионе для удовлетворения текущего и будущего спроса.

На церемонии подписания, проводившейся Шаньдунским провинциальным комитетом Партии под контролем городской администрации, EWA была представлена председателем правления группы, профессором Майком Чанем (Mike Chan). В церемонии также участвовали представители компаний из списка Fortune Global 500, включая председателя исполнительного совета компании Continental, исполнительного вице-президента и генерального директора компании Pirelli, а также старшего вице-президента и главы азиатско-тихоокеанского регионального подразделения компании Saint-Gobain.

«Глобальное бремя хронических заболеваний быстро нарастает. Регенеративная медицина — это будущее и настоящее. Для удовлетворения потребностей в будущем жизненно важное значение имеет образовательная подготовка; число высококвалифицированных медицинских и профилактических специалистов должно удовлетворять предстоящим требованиям», — заявил профессор Майк Чань, возглавляющий Научный комитет по регенеративной медицине Европейского общества профилактической, регенеративной и антивозрастной медицины (ESAAM).

European Wellness Academy

EWA, подразделения которой располагаются в Германии, Швейцарии, Греции и Малайзии, является уполномоченным органом по вопросам повышения квалификации с первоклассным подразделением по обучению и подготовке кадров, специализирующимся на передовых методах биорегенеративной медицины для практикующих специалистов и исследователей. Академия имеет многолетний опыт совместной клинической работы и академический костяк, состоящий из квалифицированных докторов медицины и ученых с многочисленными международными связями и аккредитациями.

https://ewacademy.eu

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SOURCE European Wellness Biomedical Group