EZB-Pause und Energierisiken treiben Volatilität an den EU-Märkten an, während die Mitrade Group fünf Auszeichnungen erhält

LIMASSOL, Zypern, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Der CFD-Broker Mitrade hat sich fünf internationale Branchenauszeichnungen für das Jahr 2026 gesichert, während die europäischen Märkte mit einer erhöhten Sensibilität gegenüber der Geldpolitik und Risiken bei der Energieversorgung zu kämpfen haben.

Die europäischen Märkte haben nach der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten mit einem erheblichen Energiepreisschock zu kämpfen, wobei die europäischen Gas-Terminkontrakte um fast 70 % gestiegen sind. Die EZB steht nun vor einem komplexen politischen Dilemma, da die Händler schnell von Zinssenkungen zu einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung übergegangen sind.

Der durch Öl verursachte Inflationsanstieg hat die Anleihemärkte erfasst und zu einer starken Neubewertung der Zinserwartungen und einer erhöhten Volatilität bei Euro-denominierten Vermögenswerten geführt. Während EZB-Chefökonom Philip Lane davor warnte, dass ein längerer Krieg das Wirtschaftswachstum beeinträchtigen könnte, halten sich die politischen Entscheidungsträger alle Optionen offen und erklären, dass die Zentralbank in einer „guten Position" sei, um den Schock zu bewältigen, berichtete Reuters.

Kevin Lai, Vizepräsident der Mitrade Group, sagte, diese Entwicklungen verstärkten die Notwendigkeit einer Infrastruktur zur Unterstützung von gehebelten CFDs.

„Da sich die europäischen Märkte auf eine konvergierende Zinspolitik, Staatsanleihen und Energievolatilität einstellen, nimmt die Hebelempfindlichkeit zu. Mitrade stärkt weiterhin seine Rahmenbedingungen für die Ausführung von Transaktionen und das Risikomanagement, um disziplinierte und fundierte Handelsaktivitäten zu unterstützen.

Die Mitrade Group hat folgende Auszeichnungen erhalten:

Best Broker MENA 2026 — World Business Outlook

— World Business Outlook Best Multi-Asset Trading 2026 — FX Daily Info

— FX Daily Info Best Broker Education Global 2026 — International Business Magazine

— International Business Magazine Regulated Broker of the Year Global 2026 — International Business Magazine

— International Business Magazine Best CFD Broker Global 2026 — Global Business and Finance Magazine

Diese erkennen den Zugang zu mehreren Vermögenswerten, die Ausbildung von Händlern und regulatorische Standards an.

Informationen zu Mitrade

Mitrade EU Ltd ist eine preisgekrönte CFD-Handelsplattform, die von CySEC (CIF438/23) lizenziert ist und zu einer Gruppe von Unternehmen gehört, die von ASIC, CIMA, FSCA und FSC reguliert werden. Die Marke bietet Zugang zu globalen Märkten und verbindet mehr als 6 Millionen Händler mit über 900 CFDs auf Indizes, Devisen, Rohstoffe und Aktien.

Die Plattform von Mitrade wurde entwickelt, um eine schnelle Handelsausführung, wettbewerbsfähige Spreads und eine intuitive, über mehrere Geräte zugängliche Schnittstelle zu bieten.

Risikowarnung: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund ihrer Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Bitte denken Sie gut nach, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Besuchen Sie https://www.mitrade.eu/ für weitere Informationen.

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